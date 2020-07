DiarioDelCoronavirus | México sube al lugar 7 entre los países con más casos

Desde temprano, este viernes acaparó la atención pública el cuestionamiento que diferentes medios internacionales hicieron a las cifras oficiales sobre la epidemia de COVID-19. En particular, un texto del diario estadounidense The New York Times señaló que hay muertes causadas por el virus que no son registradas , algo que más tarde negaron autoridades de distintos niveles.

Los números

México cerró este viernes con 31,522 casos confirmados acumulados y 3,160 muertes.

Los hechos del día

Este viernes inició con expectativa dado que estaba marcado por la Secretaría de Salud federal como el del pico de contagios.

A esto se sumó que se publicaron textos de The New York Times, El País y The Wall Street Journal que, citando diversas fuentes, cuestionan las estadísticas oficiales sobre el saldo de la pandemia.

En respuesta, el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell acusó falta de rigor en esas publicaciones .