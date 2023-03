"Plan B" de reforma electoral someterá al INE a reestructura en tiempo récord

En ese plazo, el Instituto deberá emitir nuevas normas internas, ajustarse al recorte presupuestal, despedir al 84.6% de su personal especializado y, al mismo tiempo, prepararse para las elecciones de 2024.

Todo se deberá realizar en tiempos acotados y ya sin el apoyo de la Secretaría Ejecutiva, un área que durante los últimos 14 años había sido el enlace con todos los órganos desconcentrados del INE en las 32 entidades; una plaza que ocupó en ese tiempo Edmundo Jacobo Molina, quien coordinaba las tareas del Instituto a nivel central y cuyo cese fue automático tras la promulgación de la reforma electoral en el Diario Oficial de la Federación (DOF) este miércoles 1 de marzo.

“Hoy no hay secretario ejecutivo. No hay ley vigente, todavía, pero no hay secretario ejecutivo. Qué bonito caso para estudio de derecho constitucional”, planteó el consejero presidente.

Con la publicación, de las reformas a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe) y de Partidos Políticos (LPP), así como de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el decreto por el que se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral el llamado "Plan B" de reforma electoral quedó completo.

La primera parte de esa reforma –que incluyó los cambios a la Ley de Comunicación Social y a la de Responsabilidades Administrativas– entró en vigor el 28 de diciembre, luego de ser avalada por la mayoría de Morena y aliados en el Congreso.

El segundo paquete del "Plan B", con reformas a cuatro leyes, dio al INE tres meses como plazo máximo para emitir lineamientos para su reestructura; tres meses más para ajustar su presupuesto –es decir en agosto–, y en ese mismo trimestre liquidar a la mayor parte de su personal profesional.

En noviembre deberá estar listo para arrancar el Proceso Electoral Federal (PEF) 2024, se estima que con 84.6% menos de su personal especializado. Y a más tardar entre el 23 y el 25 de agosto –es decir, 90 días antes del inicio del PEF– deberá concretar su transformación normativa y de estructuras centrales y a nivel nacional.

Para el INE, según el Informe rendido ante el Consejo General del INE en enero, sobre la “incidencia en la función electoral de los decretos de reforma”, la reestructuración integral debería aplazarse al mes de octubre, eso si entraba en vigor en febrero.

Pero eso no ocurrió y apenas comenzó su vigencia este 2 de marzo, por lo que los tiempos se redujeron y quizá se haría necesaria una extensión de plazo.

Al respecto, el INE calcula que esta "cirugía mayor" no estaría lista 90 días antes del PEF 2024 y de ser ese el caso, no podrían aplicarse los cambios legales en esos comicios.

La reforma que apenas entró en vigor es, alertó el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, “un conjunto de disposiciones ya desfasadas de la realidad”.

Al no haberse promulgado el decreto en diciembre hoy ya son medidas “contradictorias entre sí, y además, generan la posibilidad de que no se encuentren conformados los órganos electorales (producto del rediseño) para cuando deba comenzar el proceso electoral federal de 2024”, advirtió.

Por lo pronto, en sesión del viernes 3 de marzo, el INE dará el segundo paso ordenado en el Plan B –el primero fue la salida inmediata del secretario ejecutivo, mandatado por el artículo transitorio décimo séptimo de decreto- y a esto seguirá la designación de un encargado del despacho de la secretaría ejecutiva, que recaerá en quien fuera director ejecutivo de Capacitación, Roberto Heycher Cardiel Soto.

Córdova evidenció que esa primera consecuencia del Plan B dejó al organismo sin secretario ejecutivo pues la reforma, según el artículo primero transitorio, entró en vigor el 2, pero la destitución de Edmundo Jacobo desde el 1 de marzo.

El tercero de muchos pasos que implicará acatar las reformas del "Plan B" será el inicio formal de la planeación de los cambios normativos y administrativos, lo que arrancará al crearse este viernes el Comité Técnico para la Implementación de la Reforma Electoral 2023, que organizará y aprobará el rediseño del INE.

Ese ritmo se seguirá y mientras no se ordene alguna suspensión, el INE seguirá la ruta ordenada, advirtió Córdova: “nosotros no vamos a colocarnos en donde nos quieren poner, en una situación en la que nos persigan administrativa, política y penalmente. No les vamos a hacer el juego”.

Pese a las incongruencias detectadas en la nueva legislación, el organismo acatará: “no les vamos a dar gusto a los detractores del INE que están buscando cualquier pretexto para denunciarnos y perseguirnos”, refrendó el 23 de febrero.

“Aunque la ley no nos guste, aunque sea una ley mal hecha y regresiva, el INE va a tener que comenzar a aplicarla. Y desde el día de mañana (hoy), vamos a tener que empezar a tomar decisiones”, aseguró el consejero.