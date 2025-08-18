Reforma electoral de Claudia Sheinbaum pone en riesgo alianza de Morena con el PVEM y PT para 2027

Juan Pablo Navarrete, profesor de la Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán (UCEMICH), considera que el riesgo de una posible ruptura de Morena con el Verde y el PT está latente, pues la reforma político-electoral del Ejecutivo es un "harakiri" para esos dos partidos.

"Por una razón: están proponiendo desaparecer (...) los plurinominales, eso quitaría del juego a los aliados. Votar una reforma electoral apoyada por el Verde y por el PT sería un 'harakiri' propio para estos dos partidos" Juan Pablo Navarrete, Universidad de la Ciénega de Michoacán.

Para dar impulso y seguimiento al proyecto, el pasado 11 de agosto se instaló la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, que es encabezada por el exlegislador Pablo Gómez, quién tiene como encomienda elaborar el proyecto de iniciativa que la presidenta enviará al Congreso de la Unión en febrero del próximo año.

La "representación del pueblo" (cambios a la figura de plurinominales) y el financiamiento de prerrogativas son dos de los 14 conceptos que se analizarán y discutirán para la elaboración de la propuesta final.

La propia presidenta Claudia Sheinbaum ya adelantó que se buscará modificar la figura de los diputados plurinominales porque, en su opinión, solo ha servido para repartir puestos en los partidos políticos.

“La lista de plurinominales se ha convertido para muchos partidos políticos en el reparto interno de puestos para las cúpulas de los partidos políticos. Entonces ¿nosotros qué hablamos?, de la representación del pueblo; finalmente, esa es la definición de democracia”, dijo Sheinbaum el 12 de agosto en su conferencia matutina.

Instalamos la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, encabezada por Pablo Gómez Álvarez; avanza la planeación de foros que se realizarán en todo el país. Juntas y juntos consolidamos la democracia. pic.twitter.com/JiWfgUeWjK — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) August 11, 2025

La figura de los plurinominales se incluyó a partir de 1977, lo que permitió a las minorías tener representatividad en el Poder Legislativo y en algunos casos ser el fiel de la balanza para que ciertas fuerzas políticas pudieran impulsar la aprobación de reformas constitucionales.

“Los plurinominales surgieron durante la transición del régimen autoritario al democrático, en su momento, de manera, perversa, el oficialismo de ese entonces, vía la fórmula de representación proporcional, construyó mayorías artificiales para seguir teniendo el control legislativo, pues hoy este mismo oficialismo está dispuesto a desmantelarlo”, asegura Mario Ramírez, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.