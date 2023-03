Edmundo Jacobo y el INE apelan su remoción como secretario ejecutivo

A su vez, el INE informó que presentó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) un juicio electoral “de urgente resolución”, a través de su Director Jurídico, Gabriel Mendoza Elvira.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, Jacobo Molina calificó no solo de arbitraria sino ilegal la forma en que se le separó del cargo que concluiría hasta el 2026, dado que no cumple con ninguna de las disposiciones constitucionales.

“Por estas razones y, otras más, yo voy a acudir ante los tribunales federales, como al Tribunal Electoral para solicitar la restitución de mi cargo”, dijo.

Esto debido a que el nombramiento y, en su caso, destitución del secretario Ejecutivo es competencia exclusiva del Consejo General del INE, por lo que el Congreso de la Unión tendría que recurrir a un juicio político para cesarlo, explicó en entrevista el presidente del Consejo General, Lorenzo Córdova.

“En unos días más, estoy seguro, le vamos a dar de nueva cuenta la bienvenida, porque se trata de una violación flagrante al orden constitucional”, estimó el consejero presidente del INE.

En el documento, el INE detalló que el decreto publicado este jueves es inconstitucional porque invade las competencias de la autoridad electoral y contraviene derechos amparados en la Constitución, ya que el Artículo 41, base V, apartado A, noveno párrafo, establece que el Secretario Ejecutivo debe ser nombrado con el voto de las dos terceras partes del Consejo General a propuesta de su presidente.

Además, la Carta Magna señala que no pueden expedirse leyes privativas, es decir en contra de una persona específica; en consecuencia, no se puede disminuir el periodo del nombramiento de un secretario ejecutivo en lo particular, determinado por el Consejo General, hasta el 2026.