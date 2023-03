INE alista nombramiento de Roberto Heycher en la secretaría del Consejo General

El INE sesionará este viernes a las 10:30 horas en su sede central de manera “urgente” para ratificar en el cargo a Roberto Heycher, abogado por la Universidad Juárez del Estado de Durango.

Esto se realizará mientras se resuelve el juicio electoral de “urgente resolución”, que interpuso el Consejo General ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF¨), así como los otros recursos que presentó y presentará ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), contra el Plan B.

¿Quién es Roberto Heycher Cardiel Soto?

El abogado y maestro en Logística Integral por la Universidad Autónoma de Barcelona, Roberto Heycher Cardiel Soto, se desempeña actualmente como Director Ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica del INE.

Cuenta con estudios de doctorado en Planeación Estratégica y Dirección de Tecnología por el Área de Ingeniería de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla.

Es egresado del Programa en Alta Dirección del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y certificado en Ingeniería en Sistemas Complejos por el Massachusetts Institute of Technology.

Además, cuenta con estudios de posgrado en las materias de Ciudadanía y Gobiernos Locales por la Universidad Iberoamericana, así como en los programas New Strategies of Competitiveness Firms, Clusters and Economic Development por el Institute for Strategy and Competitiveness de la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard; Introducción a la Ingeniería Aeroespacial y Evaluación de Programas Sociales por el Massachusetts Institute of Technology.

Según su ficha curricular, el próximo encargado de despacho de la secretaría general del INE es miembro del comité asesor del Observatorio de Reformas Políticas en Ámerica Latina del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

Y es integrante del comité directivo de la Catedra Francisco I. Madero, también de la UNAM, y miembro de la catedra Internacional de Opinión Pública de la BUAP.

Entre otras, es autor de diversas publicaciones en materias como Instrumentos de democracia directa, procesos de democratización, educación cívica, ciudadanía, democracia, confianza y transformación intergeneracional, gobernanza, procesos electorales e integración ciudadana de mesas receptoras de votación.