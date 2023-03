El Zócalo no es de un solo hombre

Poco después de las 11:00 horas tomó la voz del escenario de la protesta en defensa del INE la periodista Beatriz Pagés, quien frente a Palacio Nacional dijo “ni el zócalo, ni el país es de un solo hombre. ¡O es de todos o no es de nadie!”

“Callar nos haría cómplices de un crimen de Estado en contra de la democracia. De una reforma maquinada para despedazar al INE y facilitar la ruta de una dictadura electoral”, dijo.

Una figura de López Obrador con un sobre etiquetado como ‘aportaciones al movimiento’ y con un cartel donde dice ‘con el INE no puedo’ fue una de las muestras del reclamo hacia la figura presidencial.

Esta vez, el asta bandera del Zócalo lució sola, extrañamente sin la bandera nacional … pero a la plaza de la Constitución no le faltó compañía: estuvo repleta de ciudadanos que convirtieron la manifestación en el llamado a la transición rumbo al 2024.

Durante semanas fueron retados a no manifestarse, llamados "corruptos", "conservadores" y "defensores"; pero la repuesta al mandatario Andrés Manuel López Obrador fue rosa : “¡El Zócalo no es del presidente!”, "¡"El país no es del presidente!", le gritaron afuera de su casa: el Palacio Nacional.

Miles de personas llenaron el Zócalo de la Ciudad de México para pedir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que detenga el "Plan B" de la reforma electoral para evitar un daño a la democracia en México. (NICOLAS ASFOURI/AFP)

Si la ola rosa puso su esperanza, su exigencia, en los legisladores en noviembre pasado, este domingo la dirigió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que aplique el freno judicial:

“!Ministro, amigo, el pueblo está contigo!”, fue la arenga a los juzgadores para que eviten “la destrucción de la democracia”.