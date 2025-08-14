Noroña dice que funcionarios deben vivir de acuerdo a sus ingresos

Al dar su informe de labores como presidente de la Cámara alta, recordó los señalamientos que han existido contra los morenistas como Andrés Manuel López Beltrán, Ricardo Monreal y el diputado Enrique Vázquez, de quienes filtraron sus viajes en Europa y Asia.

“Estamos recibiendo críticas enormes. Seguramente van a decir que fue un despilfarro que hubiera un ensamble barroco en mi informe, hasta de traje me vine. Tengo que venir en calzón de manta, porque no es austero”, ironizó.

🔴 Informe de Actividades Legislativas del presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, @fernandeznorona, del 14 de agosto de 2025. https://t.co/8l3nMrI9x2 — Senado de México (@senadomexicano) August 14, 2025

Frente al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, quien ha sido exhibido de haber gastado más de 5 millones de pesos en su guardarropa y en el de su esposa Diana Karina Barreras, Fernández Noroña comentó que Morena no debe reproducir lo que combatieron.

“Nuestro movimiento debe tener mucho cuidado de no reproducir lo que combatimos. No luchamos tantos años, no perdió tanta gente la vida para reproducir otra vez una estructura vertical y una voz y un mando único”, mencionó.

Asimismo, sostuvo que seguirá recorriendo el país para promover la unidad de Morena, del PT y del PVEM, pues dijo que la unidad es fundamental.

El senador ha defendido que si el servidor público puede costear su viaje o compras con sus ingresos, pueden hacerlo; sin embargo, la presidenta de Morena, Luis María Alcalde, ha pedido a los morenistas que eviten los lujos.

"No significa que no se pueda viajar, sino evitar los lujos, gobernar con el ejemplo y tener claro que el poder es humildad”, declaró la dirigente de Morena.

Gerardo Fernández Noroña ha sido uno de los morenistas que han hecho viajes al extranjero. En marzo pasado, Noroña estuvo a Francia para asistir a la conferencia de presidentes parlamentarios organizada por el Consejo Europeo.

El costo total de su vista a este país fue de 157,594 pesos, pero él repuso a la Cámara alta 66,206 pesos, por lo que el Senado pagó 91,388 pesos.

“El viaje lo pagué con mi dinero, recibí el equivalente al costo de turista y la diferencia la pagué de mi bolsillo, que para ello trabajo", explicó en un video.