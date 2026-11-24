Para el panista Mauricio Vila, las alianzas entre el PAN y el PRI en alguno lugares "suma" y otros "resta", por lo que los panistas en los estados tendrán peso para esa decisión.

“La alianza se debe de dar en los lugares donde permite ganar. Si ganas solo, no es necesaria. Si aunque haya alianza vas a perder, tampoco tiene sentido y mejor que cada partido fortalezca su marca. Ahí es donde está el juego local”. Coordinador General de México con Nueva Ideas y Soluciones en el PAN.



Mientras, la secretaria General del PRI, Carolina Viggiano, comentó que su partido es "pro aliancista", pues dijo que parte de la base de que en el país no se vive una "normalidad democrática", ya que la lucha electoral es contra tres partidos (Morena, PT, PVEM).

"Si la lucha es tan desigual, si la lucha es con muchas acciones irregulares e ilícitas como éstas, pues nosotros necesitamos unirnos para que logremos una normalidad democrática, porque mientras ellos tengan la mayoría espuria, pues va a ser muy difícil que podamos emparejar la cancha", declaró la priista.

En octubre de 2025, Jorge Romero anunció el fin de las alianzas electorales con otros partidos, incluido el PRI, pero un año después esta decisión la corrigió.







PAN se negaba a las alianzas

En octubre de 2025, Jorge Romero asumió la presidencia del PAN y con ello anunció el inicio de una “nueva etapa” para el blanquiazul, basada no solo en la apertura total de sus procesos internos, sino en el fin de las alianzas electorales con otros partidos, incluido el PRI.

“El futuro de Acción Nacional no depende ni dependerá de ninguna alianza partidista, ni pasada ni presente ni futura. Esta es la era en que todas y todos los panistas le apostamos todo al PAN. Ninguna sigla se antepondrá”, declaró el dirigente el 18 de octubre de 2025.

No obstante, esto cambió en septiembre de 2026, cuando Jorge Romero abrió la puerta al PRI para formas alianzas, y señaló en esa decisión la tomaría cada estado donde habrá elecciones en 2027.