Aunque no se ha realizado un pronunciamiento público sobre el tema, es un hecho que las alianzas del PAN con el PRI regresaron. A pesar de que el dirigente de los panistas, Jorge Romero, prometió –al iniciar su administración y durante meses– que no habría unión con los priistas, éstas volvieron para las elecciones de 2027.
Hasta ahora solo han registrado la alianza política en Guerrero, pero se perfila que en al menos cinco estados se logre un acuerdo para que ambos partidos vayan juntos carrebatarle gubernaturas a Morena; mientras en los estados donde gobierna el PAN, pretenden ir separados.
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Para el panista Mauricio Vila, las alianzas entre el PAN y el PRI en alguno lugares "suma" y otros "resta", por lo que los panistas en los estados tendrán peso para esa decisión.
“La alianza se debe de dar en los lugares donde permite ganar. Si ganas solo, no es necesaria. Si aunque haya alianza vas a perder, tampoco tiene sentido y mejor que cada partido fortalezca su marca. Ahí es donde está el juego local”.
Coordinador General de México con Nueva Ideas y Soluciones en el PAN.
Mientras, la secretaria General del PRI, Carolina Viggiano, comentó que su partido es "pro aliancista", pues dijo que parte de la base de que en el país no se vive una "normalidad democrática", ya que la lucha electoral es contra tres partidos (Morena, PT, PVEM).
"Si la lucha es tan desigual, si la lucha es con muchas acciones irregulares e ilícitas como éstas, pues nosotros necesitamos unirnos para que logremos una normalidad democrática, porque mientras ellos tengan la mayoría espuria, pues va a ser muy difícil que podamos emparejar la cancha", declaró la priista.
PAN se negaba a las alianzas
En octubre de 2025, Jorge Romero asumió la presidencia del PAN y con ello anunció el inicio de una “nueva etapa” para el blanquiazul, basada no solo en la apertura total de sus procesos internos, sino en el fin de las alianzas electorales con otros partidos, incluido el PRI.
“El futuro de Acción Nacional no depende ni dependerá de ninguna alianza partidista, ni pasada ni presente ni futura. Esta es la era en que todas y todos los panistas le apostamos todo al PAN. Ninguna sigla se antepondrá”, declaró el dirigente el 18 de octubre de 2025.
No obstante, esto cambió en septiembre de 2026, cuando Jorge Romero abrió la puerta al PRI para formas alianzas, y señaló en esa decisión la tomaría cada estado donde habrá elecciones en 2027.
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PAN y PRI una vieja relación
El PAN tiene una trayectoria por años de conformar alianzas con diversos partidos, pero con el PRI comenzaron en 2020; en ese momento Marko Cortés era el dirigente de los panistas a nivel nacional, por lo que fue él quien las impulsó.
A nivel federal, el PAN se ha aliado al PRI en dos ocasiones. Una fue en 2020 al integrar la coalición “Va por México” y por la cual compitieron para la Cámara de Diputados, pues en ese momento Morena tenía la mayoría San Lázaro, por lo que la oposición buscaba arrebatarle espacios al oficialismo.
La segunda fue en 2023, al conformar la coalición “Fuerza y corazón por México” para los comicios presidenciales del 2024. En ese momento llevaron a Xóchitl Gálvez como abanderada, pero perdió frente a la morenista Claudia Sheinbaum.
A nivel estatal, la unión con el PRI se dio en cuatro ocasiones de 2021 a 2025. En este periodo se unieron para las gubernaturas de 24 estados, de los cuales solo lograron ganar cuatro: Aguascalientes, Coahuila, Durango y Guanajuato, y Chihuahua la ganaron pero en una alianza entre PAN y PRD.
Estados donde se perfila alianza PAN y PRI en 2027
La unión entre el PAN y el PRI regresará para este 2027. Aunque aún siguen construyendo acuerdos, se contempla que en al menos seis estados vayan unidos.
Guerrero, sin candidato, pero alianza confirmada
El primer estado donde ya se formalizó la alianza es en Guerrero, y se debe que en esta entidad la fecha limite para que los partidos avisarán si competirán unidos fue el pasado 12 de noviembre de este año. Este trámite se registró sin que se tenga definido a un candidato, entre los nombres que se mencionan se encuentran Manuel Añorve y Beatriz Vélez por el PRI, además de Eloy Salmerón y Guadalupe González Suástegui, por el PAN.
Sin esa definición, los representantes de ambos partidos entregaron al OPLE de la entidad la solicitud de registro del convenio de coalición para participar juntos por la gubernatura de Guerrero en 2027.
A Guerrero se agregan cinco estados más, donde líderes o dirigentes del PAN y del PRI han señalado o han dado “señales” de que irán unidos.
Un concreto de definición es Sonora, donde ambos partidos han perfilado a la misma persona para contendiente en el estado.
El 6 de noviembre, el PAN nombró a Antonio AstiazaránGutiérrez como coordinador de la Defensa de la Patria y la Familia en Sinaloa, cargo que inventó el PAN para adelantarse a los nombramientos de candidatos; mientras, el 14 de noviembre, el PRI hizo lo mismo al nombrarlo defensor de México en el estado.
Astiazarán Gutiérrez actualmente es el presidente municipal de Hermosillo, y llegó a dicho cargo a través de una alianza entre el PAN y el PRI.
Nuevo León en proceso, pero avanzado
En Nuevo León, el Consejo estatal del PAN avaló el primer paso para concretar la alianza electoral con otras fuerzas políticas; mientras la priista y diputada Lorena de la Garza ya confirmó esta unión. Esto se dio a días de que diputados de ambos partidos formalizaron una unión legislativa en el Congreso del estado.
Para esta entidad que se perfila que lleven como candidato a la gubernatura al priista y diputado Adrián de la Garza, quien es alcalde de Monterrey. Desde julio, él impulsó la alianza entre el PAN y el PRI y hasta se registró en la contienda de los panistas.
Mauricio Vila, quien recorre los estados para conformar las propuestas que impulsará el PAN en las elecciones de 2027, comentó que hay “muchas posibilidades” de que se concrete la unión entre el PAN y el PRI.
“En Nuevo León todo parece que vamos a estar trabajando de la mano de Adrián de la Garza, que llegó como alcalde con las siglas PAN y PRI. Probablemente, vamos a repetir esta alianza y por supuesto serán los panistas de Nuevo León quienes decidan (la alianza), pero yo veo muchas posibilidades que se concrete”, declaró el también senador.
Chihuahua se podría confirmar en diciembre
A esas entidades se suma Chihuahua, donde también ya se conforma una alianza. El panista Marco Bonilla, quien se perfila para ser el candidato a la gubernatura, sostuvo que se cerca de conformarse esta unión política entre el PAN y el PRI.
"(La alianza) con el PRI está muy avanzada; estamos cerrando los últimos detalles con los municipios. Si todo está de acuerdo al programa que ha manejado nuestra presidenta (del PAN en el estado, Daniela Álvarez), debemos estarlo firmando en noviembre o diciembre. Vamos avanzados, hay un gran consenso”, dijo Marco Bonilla el pasado 18 de noviembre.
Un gusto saludar a nuestro Coordinador de la Defensa de la #PatriaFamiliaYLibertad en Chihuahua, don @SoyBonillaMarco Vamos con todo querido Marco!!! 👊🏼😎✌🏼 https://t.co/Vz8VRJx0Vc
Otro estado que se tiene avanzado es San Luis Potosí, donde se impulsa al priista y alcalde de la capital de la entidad, Enrique Galindo. El panista Mauricio Vila, coordinador General de México con Nueva Ideas y Soluciones en el PAN, señaló que la conformación de la alianza “va avanzada” en este estado.
“En San Luis Potosí estamos con Enrique Galindo; ganó por la alianza del PAN y PRI (el municipio en 2024). Ahí para que veas se ve una buena sinergia, porque Enrique ha tenido la cualidad que ha hecho equipo con los panistas. Ahí podría decir que ya estamos en un solo equipo el PAN y el PRI”, dijo el también senador.
Gracias a mi amigo @JorgeRoHe, dirigente nacional de @AccionNacional, por la cercanía y disposición de siempre. Con gusto seguiremos sumando esfuerzos para fortalecer a nuestro país y construir un mejor futuro para las familias de San Luis Potosí y de todo México. 🙌🏻
Baja California Sur, el PAN ya designó coordinador
El legislador mencionó que otro estado donde “hay muchas posibilidades” de que se conforme una alianza es en Baja California Sur, en donde el PAN nombró aFrancisco Pelayocomo coordinador de la Defensa de la Patria y la Familia, por lo que se perfila para ser el candidato a la gubernatura.
Con excepción de Guerrero y Baja California Sur, en el resto de las entidades donde ya van “avanzadas” las negociaciones, se perfilan políticos con dos características: que son alcaldes de las capitales de los estados y que fueron impulsados anteriormente por una unión entre estos partidos.
“Lo que está pasando es que tenemos alcaldes que gobiernan capitales, que llegaron con un la alianza del PAN y PRI; han sido alcaldes exitosos y ahora son los que encabezan las encuestas y ambos partidos dicen ‘pues si este ya gobernó bien y tiene posibilidades de ganar, pues vamos a apoyarlo'. Y ahí es el trabajo político que se hace en cada estado”, declaró el panista.
Rechazan alianzas en estados panistas
Mientras en estos seis estados ya se perfilan alianzas con el PRI, el PAN rechaza unirse con este partido en estados donde gobierna, como Aguascalientes y Querétaro.
Mauricio Vila, coordinador General de México con Nueva Ideas y Soluciones en el PAN, comentó que si pueden ganar solos en algunos estados, no es necesario que vayan con los priista a la contienda.
Además, agregó que otra entidad donde están “alejados” de tener una alianza es en Campeche. Explicó que si bien está abierta para conformar una unión, dijo que lo que han pasado en procesos anteriores, han dejado “cicatrices”. En 2021 fueron juntos con el PRD, pero perdieron frente a Morena.
Mientras, Carolina Viggiano, secretaria General del PRI, comentó que hay estados donde el PAN es "fuerte", por lo que "no siente que requieran que es necesaria una coalición", por lo que la priista insite en que la alianza sea amplia.
"Nosotros pensamos que deberíamos ir a una coalición más amplia por la Cámara de Diputados Federal. Nosotros no podemos pensar solo en alcaldías o en gobernaturas".