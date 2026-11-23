Ahora, ¿quiénes encabezan el PRD?
A nivel nacional, el PRD no tiene un dirigente, ya que no tiene registro.
Durante años, el PRD estuvo encabezado por la corriente de “Los Chuchos”, quienes fueron los que impulsaron las alianzas con el PAN y el PRI, pero ahora siete de los 13 estados que mantienen su registro conformaron el Bloque Nacional del PRD.
Este bloque se integró por el PRD en Michoacán, Morelos, Talxacala, Oaxaca, Guerrero, Ciudad de México y Zacatecas, quienes ahora impulsan la “unidad de las izquierdas” y rechazan unirse nuevamente al PAN y al PRI como lo hizo el partido durante la dirigencia de Jesús Zambrano.
Y se unió Hidalgo, el cual no forma parte de esta agrupación, pero también el PRD en este estado busca conformar una alianza con Morena.
Los dirigentes del PRD en estos 13 estados son:
• Ciudad de México: Nora del Carmen Bárbara Arias Contreras.
• Estado de México: Arturo Piña.
• Guerrero: Evodio Velázquez Aguirre.
• Hidalgo: Margarita Ramos Villeda.
• Morelos: Sergio Prado Alemán.
• Tlaxcala: Juan Manuel Cambrón Soria.
• Zacatecas: Néstor Santacruz
• Aguascalientes: Oscar Salvador Estrada Escobedo
• Baja California Sur: Noé de la Rosa Ojeda
• Michoacán: Verónica García Reyes
• Oaxaca: Tomás Basaldú Gutiérrez
• Sonora: Joel Francisco Ramírez Bobadilla
• Tabasco: Rafael Acosta León
¿Con que partidos planea aliarse el PRD?