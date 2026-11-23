¿Qué pasó con el PRD?

En 2024, el PRD perdió su registro a nivel nacional al no lograr el umbral de 3% de los votos en las últimas elecciones federales, pero este efecto también lo tuvo a nivel local, pues en 19 entidades tampoco alcanzó los sufragios necesarios.

No obstante, resistió en 13 entidades, donde este 2027 habrá elecciones a gobernador, diputados locales y presidencias muncipales.

La debacle del PRD comenzó en 2012, cuando su principal activo político, Andrés Manuel López Obrador, dejó de militar en este organismo político y anunció que crearía el Movimiento de Regeneración Nacional, que dos años después, lograría el registro como partido ante el Instituto Nacional Electoral (INE).

Tras ellos, el PRD comenzó a perder votos y diversos liderazgos comenzaron a dejar al partido para seguir a López Obrador en Morena.

¿En cuántos estados está el PRD?

Aunque perdió su registro nacional, lo conserva en 13 estados. Por ello, solo podrá competir en las elecciones locales, como a gobernador, diputados federales y presidencias municipales.

Sin embargo, no lo podrá hacer a nivel federal, como legisladores para la Cámara de Diputados, ya que no tiene el registro nacional.

Los estados en los que se encuentra son: Aguascalientes, Baja California Sur, Ciudad de México, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Estado de México, Oaxaca, Guerreo, Tabasco, Tlaxcala, Sonora y Zacatecas.