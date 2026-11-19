El pasado 12 de noviembre se registró como aspirante y el partido naranja aseguró que ha sido el único en no adelantarse a los tiempos que marca la ley electoral.

"Me da mucho gusto que un guerrerense con preparación, con experiencia, con capacidad política, haya decidido dar un paso al frente", declaró Álvarez Máynez este jueves.

"La Fuerza Naranja y el líder en Guerrero de esa fuerza será 'El Jaguar', Armando Ríos Piter", agregó.



Movimiento Ciudadano buscará ganar la gubernatura de Guerrero sin una alianza electoral con otros partidos políticos.

Álvarez Máynez aseguró que Ríos Piter es un perfil con la experiencia política necesaria para derrotar a Morena en el próximo proceso electoral, a pesar de que el partido guinda se haya adelanto a los tiempos legales al elegir a sus aspirantes.

En 51 días de precampaña, MC podrá posicionar su candidatura al gobierno guerrerense, como ya lo logró en otros momentos, sostuvo.

"Hoy nos dicen que es imposible. (Pero), cuando empezamos la campaña de gobernador de Enrique Alfaro, en Jalisco, íbamos 20 puntos abajo. Cuando empezó la campaña a gobernador de Samuel García, en Nuevo León, íbamos 30 puntos abajo", explicó.

"Nos vamos a ver aquí en 51 días para decirle a Morena, al gobierno, pero sobre todo para decirle a Guerrero, que ha nacido una nueva opción, que hay una opción que no está pensando solamente en ganar las elecciones, que no solamente está pensando en sacar a Morena del poder", sostuvo.

¡Guerrero cuenta con #LaFuerzaNaranja! 💪 Somos la única fuerza política que se ha apegado a los tiempos electorales y hoy lo demostramos acompañando a @JaguarCosteno en su registro como aspirante a precandidato por la gubernatura del Estado. Lo decimos fuerte y claro: ¡El futuro es naranja! 🍊 — Movimiento Ciudadano | Movimiento Naranja (@MovCiudadanoMX) November 13, 2026





¿Quién es Armando Ríos Piter?

Armando Ríos Piter es un político mexicano de 53 años de edad, nacido en Tecpan de Galeana, Guerrero.