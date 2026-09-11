El proceso electoral federal y concurrente de 2027 en México arrancó y marcará un año decisivo para la vida democrática del país.
El Instituto Nacional Electoral (INE) e instituciones electorales estatales ya definieron cargos en disputa y aspectos logísticos que deberán atender tanto partidos como ciudadanía. Las elecciones están programadas para el domingo 6 de junio de 2027, fecha en que se realizará la jornada electoral federal ordinaria del país.
Elecciones México 2027: cuándo son y qué se vota
El proceso electoral federal y concurrente de 2027 en México arrancó y marcará un año decisivo para la vida democrática del país.
¿Cuándo son las elecciones en México 2027?
La jornada electoral se llevará a cabo el domingo 6 de junio de 2027, en un horario de 8:00 a 18:00 horas.
¿Qué se votará en las elecciones de 2027?
En las elecciones de 2027 los ciudadanos acudirán a las urnas para renovar los siguientes cargos:
- 500 diputados federales que integrarán la Cámara de Diputados de la LXVII Legislatura, que entrarán en funciones tras los comicios.
- En 17 estados habrá renovación de gubernaturas, congresos locales y más de 1,000 ayuntamientos.
La concurrencia de distintos tipos de elecciones hace del proceso de 2027 uno de los más complejos y amplios en la historia reciente de México.
El INE ya organiza el proceso electoral 2027, incluida la coordinación con organismos públicos locales electorales en cada entidad federativa.
Uno de los retos identificados es la concurrencia de múltiples elecciones el mismo día.
Para la ciudadanía y los actores políticos, las elecciones de 2027 serán una oportunidad para definir la composición de la Cámara de Diputados y renovar gobiernos estatales y locales en una parte significativa del país.
Fechas clave del proceso electoral 2026-2027
- Campañas electorales: primavera de 2027.
- Veda electoral: tres días previos a la jornada electoral.
-Jornada electoral: 6 de junio de 2027.
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Gubernaturas que se votarán en 2027
Los 17 estados donde se renovará la gubernatura ese año son:
- Aguascalientes
- Baja California
- Baja California Sur
- Campeche
- Chihuahua
- Colima
- Guerrero
- Michoacán
- Nayarit
- Nuevo León
- Querétaro
- Quintana Roo
- San Luis Potosí
- Sinaloa
- Sonora
- Tlaxcala
- Zacatecas