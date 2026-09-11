Elecciones México 2027: cuándo son y qué se vota

El INE ya organiza el proceso electoral 2027, incluida la coordinación con organismos públicos locales electorales en cada entidad federativa.

Uno de los retos identificados es la concurrencia de múltiples elecciones el mismo día.

Para la ciudadanía y los actores políticos, las elecciones de 2027 serán una oportunidad para definir la composición de la Cámara de Diputados y renovar gobiernos estatales y locales en una parte significativa del país.

Fechas clave del proceso electoral 2026-2027

- Campañas electorales: primavera de 2027.

- Veda electoral: tres días previos a la jornada electoral.

-Jornada electoral: 6 de junio de 2027.

Gubernaturas que se votarán en 2027

Los 17 estados donde se renovará la gubernatura ese año son:

- Aguascalientes

- Baja California

- Baja California Sur

- Campeche

- Chihuahua

- Colima

- Guerrero

- Michoacán

- Nayarit

- Nuevo León

- Querétaro

- Quintana Roo

- San Luis Potosí

- Sinaloa

- Sonora

- Tlaxcala

- Zacatecas