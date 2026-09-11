Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Estados

Los 17 estados que elegirán gobernador en las elecciones de 2027 concentran 38% del PIB nacional

En 2027 estarán en juego 17 gubernaturas que concentran 38% del PIB nacional; Nuevo León, Chihuahua, Baja California y Sonora destacan por su peso estratégico.
vie 11 septiembre 2026 11:56 AM
Añadir Expansión Política en Google
Urna electoral de una elección para gobernador.
Imagen ilustrativa. Urna de votos en casilla instalada en Ecatepec, Estado de México. (Cuaroscuro/Antonio Cruz)

La batalla electoral de 2027 tendrá como escenario algunos de los territorios con mayor peso económico del país. Las 17 entidades que elegirán gobernador representan cerca de 38% del PIB nacional, equivalente a 12.76 billones de pesos en 2024, según datos del Inegi.

Entre ellas, cuatro concentran especial relevancia: Baja California, Chihuahua, Nuevo León y Sonora. Son estados fronterizos o cercanos a Estados Unidos, con importantes niveles de exportación y una fuerte participación en la economía nacional (19.1% del PIB).

Publicidad

Aunque las 17 entidades tendrán un papel relevante en la contienda, estas cuatro concentran especial atención por su peso económico y estratégico. Entre ellas, Nuevo León parte como la de mayor aportación al PIB, por lo que se perfila como uno de los principales escenarios de la disputa electoral.

Nuevo León

Nuevo León es el estado con la mayor aportación al PIB ( 8.1%) entre las 17 entidades que tendrán elecciones para gobernador, con alrededor de 2.71 billones de pesos al año. Con esa cifra, se mantiene como la tercera economía más grande del país.

Su principal actividad económica es la manufactura, particularmente en sectores como el automotriz, la electromovilidad, el acero y la tecnología. Además, su ubicación fronteriza lo ha convertido en uno de los principales epicentros del nearshoring en América Latina.

Desde 2021, Movimiento Ciudadano encabeza la entidad con Samuel García Sepúlveda. Ahora, el partido busca conservar la gubernatura, por lo que se prevé que postule como candidata a la esposa del mandatario e influencer, Mariana Rodríguez Cantú.

Por Morena, siete políticos se disputan la candidatura a la gubernatura del estado. Entre ellos se encuentra el alcalde con licencia de General Escobedo, Andrés Mijes Llovera.

Baja California: disputa política en la frontera

En Baja California, el PIB asciende a 3.9% del total nacional, equivalente a aproximandamente 1.31 billones de pesos, por lo que la entidad ocupa la séptima posición entre las economías estatales del país.

Publicidad

Sus principales actividades económicas son la industria manufacturera y de exportación, así como la agricultura y la ganadería. Su ubicación fronteriza y cercanía con Estados Unidos también la convierten en una entidad estratégica para el comercio binacional.

Actualmente, Baja California atraviesa una disputa política y también enfrenta cuestionamientos relacionados con la seguridad. La gobernadora morenista Marina del Pilar Ávila enfrenta señalamientos sobre presuntas negociaciones con autoridades estadounidenses para recuperar su visa.

Por otro lado, fue detenido el primer mandatario de oposición en dicha entidad, el panista Ernesto Ruffo Appel, señalado como presunta cabeza de una red de huachicoleo fiscal.

Chihuahua: exportaciones y tensión diplomática

El tercer estado más relevante por su aportación al PIB es Chihuahua (3.8%), con cerca de 1.11 billones de pesos, cifra que lo coloca en la octava posición de la economía nacional.

Su principal actividad es la manufactura de exportación y el comercio, sectores que han convertido a la entidad en líder en exportaciones. Además, es el estado más grande del país, con más de 247,000 kilómetros cuadrados.

Publicidad

La entidad también se consolida como un punto estratégico para el nearshoring debido a su proximidad con Estados Unidos.

A principios de este año comenzó la disputa política por la entidad, en medio de una serie de acusaciones. La mandataria panista, Maru Campos, fue señalada de otorgar permisos para que oficiales de Estados Unidos realicen tareas de seguridad en el estado, por lo que el partido acusa a la gobernadora de favorecer el injerencismo.

Esto ocurrió después de que, durante la madrugada del 19 de abril, una camioneta de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de Chihuahua cayó a un barranco cuando regresaba de un operativo en el que se desmanteló un narcolaboratorio. En el accidente murieron cuatro personas, de las cuales dos eran ciudadanos estadounidenses de la CIA.

Una de las principales figuras de Morena, Andrea Chávez, lleva más de un año promocionándose en el estado con miras a convertirse en candidata a gobernadora. Durante este periodo impulsó servicios de salud y entrega de alimentos utilizando materiales con su imagen y nombre.

Sonora: industria minera y choques políticos

Otro de los estados relevantes es Sonora, que representa 3.3% del PIB nacional. Además, cuenta con 588 kilómetros de frontera con Estados Unidos, lo que convierte a la entidad en un punto estratégico para la economía del país.

Uno de sus principales pilares económicos es la industria minera. Entre los principales minerales que se extraen en el estado se encuentran el cobre, el oro y otros minerales industriales.

En Sonora, Morena y Movimiento Ciudadano se perfilan como los principales contendientes por la gubernatura. En los últimos días, ambos partidos se han confrontado a través del actual mandatario, Alfonso Durazo, y el senador Luis Donaldo Colosio.

El conflicto comenzó después de que Colosio criticó a Morena por “apropiarse” del Poder Judicial.

Después de ello, Alfonso Durazo le llamó “principiante” al senador y sostuvo que le falta “aprender y mucho aún por madurar”. Esto llevó a que Movimiento Ciudadano presentara una queja contra el mandatario ante el INE, al acusarlo de presunto uso indebido de recursos públicos y vulneración de los principios de imparcialidad y neutralidad.

Michoacán

Cuánto aporta al PIB: 2.8%

Gobierno actual: Alfredo Ramírez Bedolla (Morena)

Aspirantes: Alfonso Martínez (PAN), Guillermo Valencia Reyes (PRI), Raúl Morón (Morena)

Querétaro

Cuánto aporta al PIB: 2.4%

Gobierno actual: Mauricio Kuri (PAN)

Aspirantes: Santiago Nieto Castillo (Morena)

San Luis Potosí

Cuánto aporta al PIB: 2.3%

Gobierno actual: Ricardo Gallardo Cardona (PVEM)

Aspirantes: Ruth González Silva (PVEM)

Sinaloa

Cuánto aporta al PIB: 2.1%

Gobierno actual: Graciela Domínguez (Morena)

Aspirantes: Imelda Castro (Morena)

Campeche

Cuánto aporta al PIB: 1.6%

Gobierno actual: Layda Sansores (Morena)

Aspirantes: Pablo Gutiérrez Lazarus (Morena)

Quintana Roo

Cuánto aporta al PIB: 1.5%

Gobierno actual: Mara Lezama (Morena)

Aspirantes: Eugenio Segura (Morena),

Aguascalientes

Cuánto aporta al PIB: 1.3%

Gobierno actual: Teresa Jiménez (PAN)

Aspirantes: Nora Ruvalcaba (Morena)

Guerrero

Cuánto aporta al PIB: 1.3%

Gobierno actual: Evelyn Salgado (Morena)

Aspirantes: Abelina López, Pablo Amílcar Sandoval, Beatriz Mojica (Morena).

Zacatecas

Cuánto aporta al PIB: 1.0%

Gobierno actual: David Monreal (Morena)

Aspirantes: Verónica Díaz Robles (Morena) y Geovanna Bañuelos (PT)

Baja California Sur

Cuánto aporta al PIB: 0.8%

Gobierno actual: Víctor Manuel Castro (Morena)

Aspirantes: Milena Quiroga (Morena), Pancho Pelayo (PAN)

Nayarit

Cuánto aporta al PIB: 0.7%

Gobierno actual: Víctor Manuel Castro (Morena)

Aspirantes: Geraldine Ponce (Morena)

Colima

Cuánto aporta al PIB: 0.6%

Gobierno actual: Indira Vizcaíno Silva (Morena)

Aspirantes: Mely Romero (PAN), Rosa Bayardo (Morena

Tlaxcala

Cuánto aporta al PIB: 0.6%

Gobierno actual: Lorena Cuéllar Cisneros (Morena)

Aspirantes: Anabell Ávalos (PRI), Ana Lilia Rivera (Morena)

Tags

Morena Elecciones México 2027 PAN Movimiento Ciudadano

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad