Los 17 estados que elegirán gobernador en las elecciones de 2027 concentran 38% del PIB nacional

Michoacán
Cuánto aporta al PIB: 2.8%
Gobierno actual: Alfredo Ramírez Bedolla (Morena)
Aspirantes: Alfonso Martínez (PAN), Guillermo Valencia Reyes (PRI), Raúl Morón (Morena)
Querétaro
Cuánto aporta al PIB: 2.4%
Gobierno actual: Mauricio Kuri (PAN)
Aspirantes: Santiago Nieto Castillo (Morena)
San Luis Potosí
Cuánto aporta al PIB: 2.3%
Gobierno actual: Ricardo Gallardo Cardona (PVEM)
Aspirantes: Ruth González Silva (PVEM)
Sinaloa
Cuánto aporta al PIB: 2.1%
Gobierno actual: Graciela Domínguez (Morena)
Aspirantes: Imelda Castro (Morena)
Campeche
Cuánto aporta al PIB: 1.6%
Gobierno actual: Layda Sansores (Morena)
Aspirantes: Pablo Gutiérrez Lazarus (Morena)
Quintana Roo
Cuánto aporta al PIB: 1.5%
Gobierno actual: Mara Lezama (Morena)
Aspirantes: Eugenio Segura (Morena),
Aguascalientes
Cuánto aporta al PIB: 1.3%
Gobierno actual: Teresa Jiménez (PAN)
Aspirantes: Nora Ruvalcaba (Morena)
Guerrero
Cuánto aporta al PIB: 1.3%
Gobierno actual: Evelyn Salgado (Morena)
Aspirantes: Abelina López, Pablo Amílcar Sandoval, Beatriz Mojica (Morena).
Zacatecas
Cuánto aporta al PIB: 1.0%
Gobierno actual: David Monreal (Morena)
Aspirantes: Verónica Díaz Robles (Morena) y Geovanna Bañuelos (PT)
Baja California Sur
Cuánto aporta al PIB: 0.8%
Gobierno actual: Víctor Manuel Castro (Morena)
Aspirantes: Milena Quiroga (Morena), Pancho Pelayo (PAN)
Nayarit
Cuánto aporta al PIB: 0.7%
Gobierno actual: Víctor Manuel Castro (Morena)
Aspirantes: Geraldine Ponce (Morena)
Colima
Cuánto aporta al PIB: 0.6%
Gobierno actual: Indira Vizcaíno Silva (Morena)
Aspirantes: Mely Romero (PAN), Rosa Bayardo (Morena
Tlaxcala
Cuánto aporta al PIB: 0.6%
Gobierno actual: Lorena Cuéllar Cisneros (Morena)
Aspirantes: Anabell Ávalos (PRI), Ana Lilia Rivera (Morena)