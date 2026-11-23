Córdova acusa jugada distractora

El expresidente del INE, Lorenzo Córdova , fue de los primeros en señalar que Morena y sus aliados estaban desviando la atención del escándalo de Taddei y preparando el terreno para desintegrar al INE.

Córdova salió a pronunciarse luego de que las bancadas de Morena le reprocharan su gestión, lo catalogaran como parte de la “mafia electoral” y le cuestionaran omisiones o gestiones corruptas en su administración.

“Están tratando de construir la idea de que el INE siempre estuvo mal, que desde sus inicios encarnó la corrupción (...); la idea de fondo es decir que la autoridad electoral nunca fue confiable y siempre fue corrupta y que por eso Morena quiere refundarla”, dijo en un video.

Córdova anticipó que Morena quiere justificar “una profunda reforma electoral”, tal y como lo hizo con el Poder Judicial. “Al INE si se le toca”, esa es la idea que ahora están intentando dispersar, acusó el constitucionalista desde principios de noviembre.

El también académico de la Facultad de Derecho aseveró que la verdadera intención es conquistar a la autoridad electoral para acabar con su independencia.

“Haciendo malabares que resultan cada vez más inverosímiles, la presidenta Sheinbaum ha tratado de construir una narrativa en la que su gobierno, su antecesor y su partido no tienen responsabilidad del bochornoso episodio de Taddei", reprobó.





El INE a la boleta electoral

Guadalupe Salmorán, coordinadora de Democracia y Elecciones en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, afirma que en medio del escándalo de corrupción, el partido en el poder “escogió como su piñata al árbitro electoral” en lugar de tomar las riendas para renovar la presidencia.