PAN nombra a Marco Bonilla coordinador en Chihuahua y se perfila para 2027

“Hoy venimos a levantarle el brazo y darle la coordinación de todas las estructuras y de la Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad a un gran servidor público, a un gran padre de familia y a un gran ser humano, a quien hoy le reiteramos toda nuestra confianza, a nuestro querido alcalde Marco Bonilla”, sostuvo Romero.

Mientras, Marco Boniilla sostuvo que con este nombramiento deberá defender a la frontera “más importante” de México, así como el campo y el agua del estado.



Además, comentó que comenzará a realizar foros en cada uno de los 67 municipios del estado, donde hablará de seguridad, calles sin baches, oportunidades para jóvenes, empleos ”mejor pagados”, protección a mujeres y que el dinero que genera Ciudad Juárez, debe quedarse ahí.

En conferencia, el líder del PAN sostuvo que su partido viene “creciendo” en las preferencias electorales en Chihuahua, por lo que sostuvo que a 220 días que faltan para la contienda de 2027, la “distancia” entre ambos partidos incrementará, por lo que, aseveró, dejarán atrás a Morena.

¿Por qué es importantes Chihuahua?

Chihuahua es una de las entidades objetivo para ambos partidos. El PAN busca retener el estado, y Morena, arrebatarlo. La disputa política por la entidad comenzó hace meses, cuando la mandataria panista, Maru Campos, fue señalada por Morena de apoyar el injerencismo de Estados Unidos sobre México.