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México

PAN nombra a Marco Bonilla coordinador en Chihuahua y se perfila para 2027

El alcalde de Chihuahua recorrerá los 67 municipios del estado para realizar foros sobre seguridad, agua, empleo y protección a las mujeres, rumbo a las elecciones de 2027.
sáb 10 octubre 2026 06:31 PM
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Marco Bonilla es nombrado coordinador del PAN en Chihuahua.
El alcalde de Chihuahua capital coordinará las estructuras del PAN en el estado y realizará foros sobre seguridad, agua, empleo y protección a las mujeres. (Foto: Facebook.)

El Partido Acción Nacional (PAN) nombró este sábado a Marco Bonilla como coordinador de la Defensa de la Patria, la Familia y la Libertar en Chihuahua , con lo que se perfila para ser el candidato a gobernador de dicha entidad en 2027.

Durante un evento en Ciudad Juárez, Jorge Romero, dirigente nacional del PAN, expresó su respaldo al alcalde de Chihuahua capital y le encomendó coordinar las estructuras partidistas en la entidad.

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“Hoy venimos a levantarle el brazo y darle la coordinación de todas las estructuras y de la Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad a un gran servidor público, a un gran padre de familia y a un gran ser humano, a quien hoy le reiteramos toda nuestra confianza, a nuestro querido alcalde Marco Bonilla”, sostuvo Romero.

Mientras, Marco Boniilla sostuvo que con este nombramiento deberá defender a la frontera “más importante” de México, así como el campo y el agua del estado.

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Además, comentó que comenzará a realizar foros en cada uno de los 67 municipios del estado, donde hablará de seguridad, calles sin baches, oportunidades para jóvenes, empleos ”mejor pagados”, protección a mujeres y que el dinero que genera Ciudad Juárez, debe quedarse ahí.

En conferencia, el líder del PAN sostuvo que su partido viene “creciendo” en las preferencias electorales en Chihuahua, por lo que sostuvo que a 220 días que faltan para la contienda de 2027, la “distancia” entre ambos partidos incrementará, por lo que, aseveró, dejarán atrás a Morena.

¿Por qué es importantes Chihuahua?

Chihuahua es una de las entidades objetivo para ambos partidos. El PAN busca retener el estado, y Morena, arrebatarlo. La disputa política por la entidad comenzó hace meses, cuando la mandataria panista, Maru Campos, fue señalada por Morena de apoyar el injerencismo de Estados Unidos sobre México.

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Ello porque la acusaron de otorgar permisos para que oficiales estadounidenses realizaran tareas de seguridad en Chihuhua. Esto ocurrió después de que se dieron a conocer que, el pasado 19 de abril, una camioneta de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) del estado cayó a un barranco al regresar de un operativo para desmantelar un narcolaboratorio. En el accidente murieron cuatro personas, de las cuales dos eran ciudadanos estadounidenses de la CIA.

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Este estado es relevante por su aportación al PIB, que es por cerca de 1.11 billones de pesos, que significa 3.8% del total. Con ello, la entidad se coloca en la octava posición de la economía nacional

Su principal actividad es la manufactura de exportación y el comercio, sectores que han convertido a la entidad en líder en exportaciones. Además, es el estado más grande del país, con más de 247,000 kilómetros cuadrados.

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El estado también se consolida como un punto estratégico para el nearshoring debido a su proximidad con Estados Unidos.

¿Quién es Marco Bonilla?

Actualmente es alcalde de Chihuahua capital y cuenta con una trayectoria de 22 años en la política. Comenzó a militar en las filas del PAN a los 21 años, cuando todavía estudiaba en la universidad.

En 2004 participó en Acción Juvenil de Chihuahua, desde donde colaboró en las campañas de Carlos Borruel Baquera, Roberto Lara Rocha y María Eugenia Campos Galván.

Cercano a Maru Campos

Bonilla construyó su carrera política en su estado natal, Chihuahua, donde ocupó diversos cargos públicos, en buena parte de ellos cercano a la actual mandataria estatal, Maru Campos, quien se convirtió en una de sus principales mentoras políticas.

En 2016, cuando Maru Campos era presidenta municipal de Chihuahua capital, lo nombró director de Desarrollo Humano y Educación, pues ya lo conocía desde la campaña en la que buscó llegar a ese cargo. Sin embargo, permaneció solo dos años en esa posición, antes de asumir una nueva responsabilidad.

En 2018, el Cabildo de Chihuahua capital lo nombró presidente municipal interino, luego de que Maru Campos solicitara licencia para competir por la reelección. Con 34 años, Bonilla se convirtió entonces en el alcalde más joven en la historia de la ciudad.

Fue hasta 2021 cuando ganó la presidencia municipal en las elecciones de ese año. En 2024 buscó la reelección y volvió a obtener el triunfo.

Morena tiene a Cruz Pérez

También Morena ya nombró a su coordinador estatal en Chihuahua: Cruz Pérez Cuéllar , quien se perfila para ser candidato a gobernador en el estado.

La contienda en Morena por la coordinación fue conflictiva, ya que la senadora con licencia Andrea Andrea Chávez quería ser coordinadora, pero las encuestas que realizó el partido no la favorecieron. Ello provocó que ella solo señalará que apoyaba a la presidenta Claudia Sheinbaum y no a Pérez Cuéllar.

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PAN Chihuahua Elecciones México 2027

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