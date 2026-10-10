PAN nombra a Marco Bonilla coordinador en Chihuahua y se perfila para 2027

El estado también se consolida como un punto estratégico para el nearshoring debido a su proximidad con Estados Unidos.
¿Quién es Marco Bonilla?
Actualmente es alcalde de Chihuahua capital y cuenta con una trayectoria de 22 años en la política. Comenzó a militar en las filas del PAN a los 21 años, cuando todavía estudiaba en la universidad.
En 2004 participó en Acción Juvenil de Chihuahua, desde donde colaboró en las campañas de Carlos Borruel Baquera, Roberto Lara Rocha y María Eugenia Campos Galván.
Cercano a Maru Campos
Bonilla construyó su carrera política en su estado natal, Chihuahua, donde ocupó diversos cargos públicos, en buena parte de ellos cercano a la actual mandataria estatal, Maru Campos, quien se convirtió en una de sus principales mentoras políticas.
En 2016, cuando Maru Campos era presidenta municipal de Chihuahua capital, lo nombró director de Desarrollo Humano y Educación, pues ya lo conocía desde la campaña en la que buscó llegar a ese cargo. Sin embargo, permaneció solo dos años en esa posición, antes de asumir una nueva responsabilidad.
En 2018, el Cabildo de Chihuahua capital lo nombró presidente municipal interino, luego de que Maru Campos solicitara licencia para competir por la reelección. Con 34 años, Bonilla se convirtió entonces en el alcalde más joven en la historia de la ciudad.
Fue hasta 2021 cuando ganó la presidencia municipal en las elecciones de ese año. En 2024 buscó la reelección y volvió a obtener el triunfo.
Morena tiene a Cruz Pérez
También Morena ya nombró a su coordinador estatal en Chihuahua: Cruz Pérez Cuéllar , quien se perfila para ser candidato a gobernador en el estado.
La contienda en Morena por la coordinación fue conflictiva, ya que la senadora con licencia Andrea Andrea Chávez quería ser coordinadora, pero las encuestas que realizó el partido no la favorecieron. Ello provocó que ella solo señalará que apoyaba a la presidenta Claudia Sheinbaum y no a Pérez Cuéllar.