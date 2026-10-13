Francisco Pelayo, Marco Bonilla y Miriam Martínez, las primeras cartas del PAN rumbo a 2027

La toma de protesta de Bonilla fue la última en concretarse durante un evento masivo el pasado fin de semana; en cambio, la primera fue la de Alfonso Martínez Alcázar, nombrado “coordinador para la defensa del cambio y la familia” en Michoacán el pasado 17 de abril.

Sin embargo, su designación aún no se homologa con la del resto de sus compañeros.

Aquí te contamos quiénes son los recién designados y cuáles son sus cartas para competir por las gubernaturas.

¿Qué son los coordinadores en defensa de la patria, la familia y la libertad?

De acuerdo con el presidente nacional del PAN, Jorge Romero, se trata de una distinción para liderazgos destacados que tendrán la encomienda de iniciar una nueva etapa de trabajo cercana a la ciudadanía.

Romero Herrera ha explicado que las y los coordinadores tendrán entre sus principales tareas “recorrer sus comunidades, escuchar las preocupaciones de las familias, dialogar con distintos sectores sociales y contribuir al fortalecimiento de la presencia territorial de Acción Nacional”.

Sin embargo, tal y como ocurre en Morena, esta designación es una formalidad para conocer con meses de anticipación a quienes se convertirán en las y los eventuales candidatos de las 17 gubernaturas en juego para el 2027.

“Pancho” Pelayo Covarrubias, sobrino del exgobernador busca revancha

Pancho Pelayo fue nombrado coordinador en defensa de la familia el pasado 28 de agosto. (Francisco Pelayo/Facebook)

Francisco "Pancho" Pelayo Covarrubias es un político y empresario agropecuario mexicano, militante del PAN en Baja California Sur y actualmente diputado federal por el principio de representación proporcional, es decir plurinominal.