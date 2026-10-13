Francisco Pelayo, Marco Bonilla y Miriam Martínez, las primeras cartas del PAN rumbo a 2027

Este 11 de octubre, el presidente del PAN, Jorge Romero, recordó que ya han sido nombrados tres coordinadores estatales: por Baja California fue designado Francisco Pelayo Covarrubias; por Chihuahua, Marco Bonilla Mendoza y por Tlaxcala, Miriam Martínez Sánchez.
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La toma de protesta de Bonilla fue la última en concretarse durante un evento masivo el pasado fin de semana; en cambio, la primera fue la de Alfonso Martínez Alcázar, nombrado “coordinador para la defensa del cambio y la familia” en Michoacán el pasado 17 de abril.
Sin embargo, su designación aún no se homologa con la del resto de sus compañeros.
Aquí te contamos quiénes son los recién designados y cuáles son sus cartas para competir por las gubernaturas.
¿Qué son los coordinadores en defensa de la patria, la familia y la libertad?
De acuerdo con el presidente nacional del PAN, Jorge Romero, se trata de una distinción para liderazgos destacados que tendrán la encomienda de iniciar una nueva etapa de trabajo cercana a la ciudadanía.
Romero Herrera ha explicado que las y los coordinadores tendrán entre sus principales tareas “recorrer sus comunidades, escuchar las preocupaciones de las familias, dialogar con distintos sectores sociales y contribuir al fortalecimiento de la presencia territorial de Acción Nacional”.
Sin embargo, tal y como ocurre en Morena, esta designación es una formalidad para conocer con meses de anticipación a quienes se convertirán en las y los eventuales candidatos de las 17 gubernaturas en juego para el 2027.
“Pancho” Pelayo Covarrubias, sobrino del exgobernador busca revancha
Francisco "Pancho" Pelayo Covarrubias es un político y empresario agropecuario mexicano, militante del PAN en Baja California Sur y actualmente diputado federal por el principio de representación proporcional, es decir plurinominal.
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Pelayo es sobrino del exgobernador de Baja California Sur, Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor, quien gobernó la entidad de 2011 a 2015 y uno de sus primeros puestos en la esfera política fue precisamente como coordinador estatal de la campaña a la gubernatura de su tío.
En 2012 fue electo diputado federal para la LXII Legislatura representando al Distrito 1 de BCS, y en 2015 gobernó el municipio de Comondú, Baja California Sur, también por el PAN.
En 2018, fue candidato a senador, aunque no resultó electo, y en 2021 compitió por primera vez por la gubernatura de Baja California Sur abanderando la alianza Unidos Contigo (integrada por PAN, PRI, PRD, PRS y Humanista), en la que resultó ganador el morenista Víctor Manuel Castro Cosío.
Además de su participación en la administración pública todo este tiempo se ha desempeñado en el sector empresarial como productor agrícola y ganadero, y ha incursionado en la industria de la construcción y el reciclaje.
¿Quién es Marco Bonilla, el pupilo de "Maru" Campos?
Marco Bonilla Mendoza es un abogado y político mexicano, militante del Partido Acción Nacional (PAN) desde hace 22 años y actual presidente municipal de la ciudad de Chihuahua.
Bonilla llegó al blanquiazul en 2004 como parte de Acción juvenil. Dentro del partido se ha desempeñado como Secretario de Organización Territorial -en el Comité Directivo Municipal-, como Secretario de Fortalecimiento Interno -en el Comité Directivo Estatal- y como Consejero Estatal.
En la administración pública fue Subdirector de Administración del Agua en la delegación de Conagua en Chihuahua (de 2010 a 2012); fue jefe del departamento de gestión social del grupo parlamentario del PAN en el Congreso local durante 2013 y Director de Desarrollo Humano y Educación del Municipio de Chihuahua de 2016 a 2018.
En mayo de 2018 despegó su carrera política, ya que fue electo por el Cabildo de Chihuahua como presidente municipal sustituto, luego de que María Eugenia Campos solicitara licencia para el cargo, convirtiéndose en el alcalde más joven en la historia del estado.
Su carrera está ligada a Maru Campos desde 2013, pues en ese año comenzó a coordinar sus campañas políticas, primero a una diputación local; en 2016, a la alcaldía y en 2021 a la gubernatura de Chihuahua. En todas resultó victoriosa.
Ese 2021, Marco Bonilla también ganó las elecciones municipales como abanderado del PAN-PRD para el trienio 2021-2024 y logró la reelección al frente del Ayuntamiento de Chihuahua hasta 2027.
En su quinto informe de Gobierno, la Gobernadora lo acompañó y le refrendó su apoyo. Además, lo invitó a no rendirse y a continuar “el camino juntos, para seguir haciendo patria”.
Miriam Martínez, coordinadora de defensa de la patria en Tlaxcala
Mriam Esmeralda Martínez Sánchez es una política mexicana, diputada local en el Estado de Tlaxcala, que se ha desempeñado como presidenta del Comité Directivo Estatal (CDE) del PAN local.
Su esposo es Ángelo Gutiérrez Hernández, quien también es un destacado político del partido en la entidad, y quien ha sido alcalde de Apetatitlán de Carvajal y es el dirigente del PAN en turno.
Martínez fue electa diputada local por el principio de representación proporcional para la LXV Legislatura en 2024 y actualmente desempeña en esa labor; ha presidido la Comisión de Fomento Artesanal y Mipymes, e integrado comisiones como Asuntos Municipales, Finanzas y Fiscalización, entre otras.
El 12 septiembre de 2026, la dirigencia nacional la nombró Coordinadora de la Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad en Tlaxcala, pero su designación casusó inconformidad y acusaciones de nepotismo, por el puesto que actualmente desempeña su esposo.