Dos intentos bastaron para mostrar que la presidenta Claudia Sheinbaum no contaba con el apoyo suficiente para asentar el proyecto de la Cuarta Transformación en la Constitución, antes de pasar la estafeta presidencial. Sus aliados –el PVEM y el PT– detuvieron la reforma electoral anunciada como uno de sus 100 compromisos para reducir el financiamiento a los partidos políticos y eliminar a legisladores plurinominales.
Elecciones 2027, la batalla electoral que perfilará la sucesión presidencial
Ante el rechazo de los partidos que se sintieron afectados por la iniciativa, Sheinbaum presentó una nueva propuesta en la que intentó empatar la consulta de revocación de mandato con las elecciones intermedias de 2027, pero los petistas volvieron a frenar la intención de la presidenta de aparecer en las boletas.
Finalmente, en un periodo extraordinario del Congreso, se logró la aprobación de dos reformas que cambiarán las reglas para los aspirantes y las autoridades electorales en los próximos comicios: la posibilidad de anular una elección por injerencia extranjera y la obligación del Instituto Nacional Electoral (INE) de crear una Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas para detectar perfiles con “riesgo” de nexos criminales.
Ambas se dan en el contexto de las acusaciones que hace el gobierno de Estados Unidos a políticos y funcionarios cercanos al partido oficial, a través de sus oficinas y agencias, de dar protección a miembros del cártel de Sinaloa y, con ello, la presión de poner fin a esas redes de protección a grupos delictivos.
En el contexto de la elección, estos cambios han levantado críticas de que las reformas puedan ser usadas a conveniencia para favorecer a Morena, en unos comicios en los que se renovará la Cámara de Diputados, donde se busca conservar la mayoría calificada a través de sus aliados; así como 17 gubernaturas y casi 20,000 cargos locales.
Sin reglas claras
A diferencia de otras causales de nulidad ya contempladas en la Constitución, como el rebase del tope de gastos de campaña, la compra ilegal de tiempos en radio y televisión o el financiamiento ilícito, la nueva figura por “intervención extranjera” permite mayores márgenes de interpretación para demostrar si se influyó de forma determinante en el resultado de una elección.
La interrogante que se abre es qué debe entenderse por “intervención extranjera”, si hay financiamiento proveniente del exterior, campañas digitales impulsadas desde otros países o solo con declaraciones de gobiernos extranjeros.
Paulina Creuheras, subdirectora de Riesgo Político de Integralia Consultores, recuerda que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) es la única autoridad que puede anular una elección.
Resalta que aunque en el pasado ha sido estricto ante una decisión de esta naturaleza, ahora se suma el “riesgo” de la cercanía de algunos de los magistrados con Morena, lo que podría generar una interpretación “menos estricta”.
A esto se suma que la reforma electoral permitió a los magistrados ampliar un año más su periodo y que puedan competir nuevamente por el cargo extendiendo su permanencia hasta por 17 años, lo que fue visto como un incentivo.
Creuheras considera que el cambio impulsado por Morena fue para protegerse ante la posibilidad de elecciones cerradas con menos del 5% de diferencia entre punteros, en entidades como Chihuahua o Nuevo León, donde señala que el oficialismo podría alegar injerencia si queda en segundo lugar.
“Es como una suerte de blindaje previendo el escenario de alta competencia en algunos estados como Chihuahua, tomando en cuenta el antecedente de los agentes de la CIA, que es gobernado por la oposición y está en la frontera”, dice.
Minar la confianza en el árbitro
En el caso de la nueva Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas del INE, los analistas consultados ven que, ante la falta de reglas claras, se traslade al órgano electoral el costo de que algún perfil de riesgo no sea detectado y llegue a la boleta electoral.
El mecanismo para la revisión comienza con la entrega voluntaria de los listados de los aspirantes a cargos de elección popular. El INE remite los nombres a la Unidad de Inteligencia Financiera, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, al Centro Nacional de Inteligencia y a la Fiscalía General de la República, y estas entregan los resultados al INE y este, a su vez, los manda a los partidos políticos, que decidirán si entrega candidaturas.
Aunque el INE sea solo la conexión entre los partidos y las dependencias, corre el riesgo de absorber la responsabilidad. Javier Oliva Posada, profesor-investigador de la UNAM, señala que habrá miles de aspirantes por revisar y cuando haya un candidato o candidata que se registre y gane pero tenga antecedentes criminales, se trasladará la responsabilidad al INE, lo que podría minar la credibilidad y la confiabilidad del organismo.
Esto se ha alertado al interior del INE. La consejera presidenta, Guadalupe Taddei, reconoce que hay preocupación por el tema y ha pedido a las dirigencias partidistas hacer sus postulaciones con mucho cuidado para evitar infiltración de criminales.
“Les pido a los partidos políticos que sean exageradamente cuidadosos y que cuidemos la democracia mexicana (…), que respetemos esta parte que está siendo una exigencia social: que nadie involucrado con crimen organizado o delincuencia sea parte de las candidaturas y de las estructuras partidistas y eso está en la cancha estrictamente de los partidos”, señala en entrevista con Expansión.
El consejero electoral Arturo Castillo también se ha pronunciado al respecto: “Para tener elecciones confiables, necesitamos tener un árbitro fuerte y tener jugadores que respeten las reglas. Si el árbitro o las elecciones no son confiables, los candidatos electos pierden legitimidad. Eso puede afectar a todos, no solo al INE”.
La incertidumbre como riesgo económico
Para Creuheras, la incertidumbre y la desconfianza en las instituciones también pueden tener consecuencias en la economía. La ‘Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado’, publicada por el Banco de México, ubica la gobernanza como el principal factor que puede afectar el crecimiento económico.
Entre los obstáculos para hacer negocios, se encuentran problemas de inseguridad pública, falta de Estado de derecho, corrupción e impunidad y debilidad de las finanzas públicas.
Dejar que las autoridades determinen por interpretación si se anula una elección por intervención extranjera abona a la falta de certidumbre jurídica de cómo se toman las decisiones en el país.
“Si anulan una elección de una gubernatura porque la iba a ganar la oposición, tendría un impacto gravísimo en términos de Estado de derecho y de democracia; sería como una bandera roja adicional para atraer inversión en el país”, advierte Creuheras.
2030: El reto para Morena
Frente a un escenario distinto a cuando Sheinbaum llegó a la presidencia y al de su predecesor Andrés Manuel López Obrador, Morena irá a las elecciones federales de 2027 con la intención de ganar al menos 334 de 500 curules y retener la mayoría calificada de la Cámara de Diputados, que en los dos primeros años de la actual administración sirvieron para cambiar 70 artículos constitucionales.
Una encuesta de Enkoll reportó que Sheinbaum contaba con un aceptación presidencial del 86% hasta mayo pasado, pero solo el 39% de los encuestados votaría por Morena. Lo que significa que sin votos de sus aliados, el partido no podría alcanzar la meta de conservar la mayoría calificada que le ha permitido reformar la Constitución sin la oposición.
De hecho, para alcanzarla, necesitaría repetir la sobrerrepresentación que tiene actualmente: de obtener el 54.8% de los votos ganados entre los tres partidos en las elecciones de 2024, cuenta con el 72.8% de la Cámara (364 curules), gracias a un criterio avalado por las autoridades electorales que le permitió a cada partido de la coalición tener 8% más curules del porcentaje obtenido en las urnas.
“Para que Morena otra vez arrase con las curules necesita mantener o superar sus triunfos de mayoría. La clave para retener la sobrerrepresentación va a estar en el nivel de triunfos que tenga en los distritos electorales (...), ahí se va a dar realmente la batalla”, indica Said Hernández Quintana, politólogo y catedrático de la UNAM.
Para analistas políticos, la presidenta se enfoca en retener el control del Congreso en los comicios del próximo año no porque tenga en puerta otras reformas relevantes, sino para afianzar el camino a 2030.
“El reflejo de cómo quede la Cámara de Diputados es el gran reto, porque eso configurará la base político-electoral para la gran elección de 2030”, asegura Carlos Pérez Cuevas, docente y analista de la Universidad La Salle.
El consultor Fernando Dworak señala que Morena ya cerró su “gran ciclo legislativo” de reformas, por lo que conservar la mayoría sería posicionarse rumbo a la sucesión presidencial en 2030. “[La elección] va a ser sobre cómo va a acomodar los intereses para suceder a Sheinbaum, qué tanta fuerza va a tener ella de cara a otro liderazgo de su partido”, plantea.
Nota editorial: Este reportaje forma parte del número de septiembre de la revista Expansión, que puede consultarse aquí.