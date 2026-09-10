Elecciones 2027, la batalla electoral que perfilará la sucesión presidencial

A esto se suma que la reforma electoral permitió a los magistrados ampliar un año más su periodo y que puedan competir nuevamente por el cargo extendiendo su permanencia hasta por 17 años, lo que fue visto como un incentivo.

Creuheras considera que el cambio impulsado por Morena fue para protegerse ante la posibilidad de elecciones cerradas con menos del 5% de diferencia entre punteros, en entidades como Chihuahua o Nuevo León, donde señala que el oficialismo podría alegar injerencia si queda en segundo lugar.

“Es como una suerte de blindaje previendo el escenario de alta competencia en algunos estados como Chihuahua, tomando en cuenta el antecedente de los agentes de la CIA, que es gobernado por la oposición y está en la frontera”, dice.

Minar la confianza en el árbitro

En el caso de la nueva Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas del INE, los analistas consultados ven que, ante la falta de reglas claras, se traslade al órgano electoral el costo de que algún perfil de riesgo no sea detectado y llegue a la boleta electoral.

El mecanismo para la revisión comienza con la entrega voluntaria de los listados de los aspirantes a cargos de elección popular. El INE remite los nombres a la Unidad de Inteligencia Financiera, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, al Centro Nacional de Inteligencia y a la Fiscalía General de la República, y estas entregan los resultados al INE y este, a su vez, los manda a los partidos políticos, que decidirán si entrega candidaturas.

Aunque el INE sea solo la conexión entre los partidos y las dependencias, corre el riesgo de absorber la responsabilidad. Javier Oliva Posada, profesor-investigador de la UNAM, señala que habrá miles de aspirantes por revisar y cuando haya un candidato o candidata que se registre y gane pero tenga antecedentes criminales, se trasladará la responsabilidad al INE, lo que podría minar la credibilidad y la confiabilidad del organismo.

Esto se ha alertado al interior del INE. La consejera presidenta, Guadalupe Taddei, reconoce que hay preocupación por el tema y ha pedido a las dirigencias partidistas hacer sus postulaciones con mucho cuidado para evitar infiltración de criminales.

“Les pido a los partidos políticos que sean exageradamente cuidadosos y que cuidemos la democracia mexicana (…), que respetemos esta parte que está siendo una exigencia social: que nadie involucrado con crimen organizado o delincuencia sea parte de las candidaturas y de las estructuras partidistas y eso está en la cancha estrictamente de los partidos”, señala en entrevista con Expansión.

El consejero electoral Arturo Castillo también se ha pronunciado al respecto: “Para tener elecciones confiables, necesitamos tener un árbitro fuerte y tener jugadores que respeten las reglas. Si el árbitro o las elecciones no son confiables, los candidatos electos pierden legitimidad. Eso puede afectar a todos, no solo al INE”.