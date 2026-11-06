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¿Quién es Toño Astiazarán? El priista que se vistió de azul en 2018 y al que apuesta el PAN para Sonora en 2027

Antonio Astiazarán fue designado coordinador del PAN en Sonora rumbo a las elecciones del 2027; es alcalde reelecto de Hermosillo, aunque tiene un pasado priista de más de 20 años.
vie 06 noviembre 2026 06:32 PM
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Antonio Astiazarán y Jorge Romero en Sonora.
Antonio Astiazarán fue designado en Sonora como coordinador del PAN en la defensa de la patria, la familia y la libertad. (Jorge Romero/Facebook)

"Toño" Astiazarán es presidente municipal de Hermosillo y apenas fue designado por el PAN como Coordinador de la Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad en el estado de Sonora.

Astazarán es abogado y ha hecho carrera en la administración pública local y federal desde hace más de 30 años, ya fue presidente municipal de Guaymas y hoy en día es alcalde reelecto por la capital de Sonora, así como la apuesta fuerte del blanquiazul rumbo al 2027.

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¿De qué partido es Toño Astiazarán?

"Toño" Astiazarán se ha consolidado como uno de los liderazgos panistas más destacados en Sonora; sin embargo, forjó su carrera en el PRI, donde militó durante más de dos décadas y ocupó varios puestos de organización interna, así como de la administración local y federal.

De 2006 al 2012 fue Consejero político municipal del PRI en Guaymas, Sonora; entre el 2006 y el 2009 se convirtió en Consejero político nacional del PRI, y en 2003 y 2012 el tricolor lo llevó a la Cámara de Diputados por mayoría relativa.

Además, en lo local ha sido Secretario Particular del Gobernador de Sonora de 1997 al 2000; fue Secretario de Fomento al Turismo en la entidad del 2000 al 2003 y Alcalde de Guaymas entre 2006 y 2009.

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En el ámbito federal fue Secretario auxiliar en la Dirección General de Comunicación Social de la Secretaría de Gobernación en 1994 y Jefe de la Oficina de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) del 2017 al 2018, año en que renunció al PRI tras desacuerdos internos por la designación de candidaturas.

¿Por qué dejó Antonio Astiazarán el PRI?

Antonio Astiazarán renunció al Partido Revolucionario Institucional (PRI) en febrero de 2018, tras casi 22 años de militancia, argumentando imposiciones y falta de democracia interna.

En su carta de renuncia, dirigida a la dirigencia nacional del partido, entonces encabezada por Enrique Ochoa Reza, señaló desacuerdos con las decisiones cupulares e imposición de candidaturas sin la consulta a las bases ni procesos democráticos.

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Astiazarán buscaba abanderar una candidatura al Senado de la República por Sonora en el proceso electoral de 2018, pero la cúpula del partido favoreció otras fórmulas, como la de Sylvana Beltrones.

Finalmente, Astiazarán fue arropado y postulado ese mismo año al Senado por la coalición Por México al Frente, integrada por PAN-PRD-Movimiento Ciudadano.

Posteriormente, formalizó su integración a las filas del PAN, abanderando al partido en las elecciones para la alcaldía de Hermosillo, por el periodo 2021-2024 y 2024-2027. El sonorense ganó ambas contiendas y ahora se prepara para disputarle a Morena el estado.

¿Qué estudió Toño Astiazarán?

El sonorense Antonio Astiazarán es Licenciado en Derecho por la Universidad de Hermosillo y Maestro en Teoría Política y Gestión Pública por la Universidad de Essex, Inglaterra.

A lo largo de su carrera ha incursionado en el ámbito académico como docente en Derecho constitucional, pero la mayor parte de su trayectoria la ha dedicado a la administración pública.

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"Toño" Astiazarán manifestó en su nombramiento que se trata de “una oportunidad única para replantear el rumbo y construir una nueva historia para las familias sonorenses”.

El nobramiento de Astiazarán como Coordinador del PAN se suma al de otros tres compañeros de partido: por Baja California fue designado Francisco Pelayo Covarrubias; por Chihuahua, Marco Bonilla Mendoza y por Tlaxcala, Miriam Martínez Sánchez.

Además, Alfonso Martínez Alcázar, también fue nombrado “coordinador para la defensa del cambio y la familia” en Michoacán el pasado 17 de abril. Sin embargo, su encargo aún no se homologa con la del resto de sus correligionarios.

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Elecciones México 2027 Partido Acción Nacional Sonora

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