¿Quién es Toño Astiazarán? El priista que se vistió de azul en 2018 y al que apuesta el PAN para Sonora en 2027

¿De qué partido es Toño Astiazarán?

"Toño" Astiazarán se ha consolidado como uno de los liderazgos panistas más destacados en Sonora; sin embargo, forjó su carrera en el PRI, donde militó durante más de dos décadas y ocupó varios puestos de organización interna, así como de la administración local y federal.

De 2006 al 2012 fue Consejero político municipal del PRI en Guaymas, Sonora; entre el 2006 y el 2009 se convirtió en Consejero político nacional del PRI, y en 2003 y 2012 el tricolor lo llevó a la Cámara de Diputados por mayoría relativa.

Además, en lo local ha sido Secretario Particular del Gobernador de Sonora de 1997 al 2000; fue Secretario de Fomento al Turismo en la entidad del 2000 al 2003 y Alcalde de Guaymas entre 2006 y 2009.



En el ámbito federal fue Secretario auxiliar en la Dirección General de Comunicación Social de la Secretaría de Gobernación en 1994 y Jefe de la Oficina de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) del 2017 al 2018, año en que renunció al PRI tras desacuerdos internos por la designación de candidaturas.

¿Por qué dejó Antonio Astiazarán el PRI?

Antonio Astiazarán renunció al Partido Revolucionario Institucional (PRI) en febrero de 2018, tras casi 22 años de militancia, argumentando imposiciones y falta de democracia interna.

En su carta de renuncia, dirigida a la dirigencia nacional del partido, entonces encabezada por Enrique Ochoa Reza, señaló desacuerdos con las decisiones cupulares e imposición de candidaturas sin la consulta a las bases ni procesos democráticos.