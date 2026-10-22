Morena, PAN y PRI desafían los tiempos electorales con “coordinadores” y “defensores” rumbo a 2027

La ley electoral identifica dos momentos para el proceso: las precampañas, que es cuando los partidos políticos seleccionan a sus candidatos, y las campañas, que es el periodo en el que los contendientes registrados promueven sus propuestas ante la ciudadanía para obtener el voto.

No obstante, el proceso electoral no se encuentra en alguno de esos momentos, ya que dichas etapas inician hasta el próximo año. Ante esa limitante, los partidos crearon los procesos de selección de “coordinadores” y defensores”.



Para el politólogo José Antonio Carrera Barroso, experto en materia electoral, estos cargos diseñados por los partidos políticos, son “eufemismos”, porque en realidad, dice son “pre precampañas”.

“Es un eufemismo para la sobreexposición (…) Es cambiarle el nombre a algo para que la ciudadanía sepa quién es el candidato y empiecen a hacerle promoción”. José Antonio Carrera Barroso, docente en la UAM.



Comenta que estos actos no violan la ley electoral, ya que no se llama al voto, pero sí representan tiempo, dinero y exposición pública, que son ventajas antes que comiencen las campañas.

“Están interpretando la ley a conveniencia, porque esas personas se presentan como organización partidista, lo que también funciona como posicionamiento electoral. Recorren territorios, se hacen conocidos, se reúnen con la gente, llegan con ventaja a la definición de candidaturas”, señala.

Concepto / Regulación Fundamento Legal Alcance y Criterios Principales Propaganda Institucional Constitución Política Debe ser de carácter institucional y con fines informativos, educativos o de orientación social. Bajo ningún supuesto puede incluir nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de servidores públicos. Actos Anticipados de Precampaña LEGIPE Expresiones bajo cualquier modalidad realizadas entre el inicio del proceso electoral y antes del plazo de precampañas, que contengan llamados expresos al voto a favor o en contra de una precandidatura. Actos Anticipados de Campaña LEGIPE Expresiones bajo cualquier modalidad realizadas fuera de la etapa de campañas, que contengan llamados expresos al voto o soliciten apoyo para contender por una candidatura o partido. Fuente: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Morena toma la delantera con 17 representantes en territorio

Morena es el partido que más ha avanzado en el nombramiento de sus próximos contendientes. Desde hace algunas semanas, el oficialismo eligió a 17 coordinadores estatales, quienes se perfilan a ser los candidatos a gobernadores.