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México

Morena, PAN y PRI desafían los tiempos electorales con “coordinadores” y “defensores” rumbo a 2027

Morena, PAN y PRI impulsan a sus aspirantes rumbo a las elecciones de 2027 con recorridos, mítines y reuniones, pese a los tiempos electorales.
jue 22 octubre 2026 11:59 PM
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Ilustración con personas con banderas del PAN, del PRI y de Morena.
Los partidos políticos se encuentran en el proceso de designación de representantes para las elecciones 2027 (Imagen: IA)

Aunque el proceso electoral 2027 ya se encuentra activo, las precampañas y campañas no tendrán su etapa oficial hasta el próximo año; mientras esos plazos se cumplen, morenistas, panistas y priistas recorren las calles del país en busca de promocionar su imagen y nombre.

Los aspirantes van de casa en casa, tienen eventos públicos, se reúnen con organizaciones de trabajadores, tiene encuentros con empresarios, pero todo bajo el argumento de que realizan trabajo territorial para sus partidos.

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La ley electoral identifica dos momentos para el proceso: las precampañas, que es cuando los partidos políticos seleccionan a sus candidatos, y las campañas, que es el periodo en el que los contendientes registrados promueven sus propuestas ante la ciudadanía para obtener el voto.

No obstante, el proceso electoral no se encuentra en alguno de esos momentos, ya que dichas etapas inician hasta el próximo año. Ante esa limitante, los partidos crearon los procesos de selección de “coordinadores” y defensores”.

partidos politicos rumbo 2027.jpeg


Para el politólogo José Antonio Carrera Barroso, experto en materia electoral, estos cargos diseñados por los partidos políticos, son “eufemismos”, porque en realidad, dice son “pre precampañas”.

“Es un eufemismo para la sobreexposición (…) Es cambiarle el nombre a algo para que la ciudadanía sepa quién es el candidato y empiecen a hacerle promoción”.
José Antonio Carrera Barroso, docente en la UAM.


Comenta que estos actos no violan la ley electoral, ya que no se llama al voto, pero sí representan tiempo, dinero y exposición pública, que son ventajas antes que comiencen las campañas.

“Están interpretando la ley a conveniencia, porque esas personas se presentan como organización partidista, lo que también funciona como posicionamiento electoral. Recorren territorios, se hacen conocidos, se reúnen con la gente, llegan con ventaja a la definición de candidaturas”, señala.

Concepto / Regulación Fundamento Legal Alcance y Criterios Principales
Propaganda Institucional Constitución Política Debe ser de carácter institucional y con fines informativos, educativos o de orientación social. Bajo ningún supuesto puede incluir nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de servidores públicos.
Actos Anticipados de Precampaña LEGIPE Expresiones bajo cualquier modalidad realizadas entre el inicio del proceso electoral y antes del plazo de precampañas, que contengan llamados expresos al voto a favor o en contra de una precandidatura.
Actos Anticipados de Campaña LEGIPE Expresiones bajo cualquier modalidad realizadas fuera de la etapa de campañas, que contengan llamados expresos al voto o soliciten apoyo para contender por una candidatura o partido.
Fuente: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Morena toma la delantera con 17 representantes en territorio

Morena es el partido que más ha avanzado en el nombramiento de sus próximos contendientes. Desde hace algunas semanas, el oficialismo eligió a 17 coordinadores estatales, quienes se perfilan a ser los candidatos a gobernadores.

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Estas 17 personas ya recorren cada rincón del estado que buscan representar, se reúnen con empresarios, sindicatos de trabajadores y hasta acompañan a organizaciones a entregar mobiliario escolar.

En algunos casos, estos coordinadores aprovechan la imagen de la presidenta Claudia Sheinbuam y los programas sociales federales para hablar del trabajo de su partido. A estas actividades, se ha sumado en los últimos días la dirigente de Morena, Ariadna Montiel.

Un ejemplo de la actividad adelantada es la realizada por Lorenia Valles , quien es coordinadora en Sonora. Ella se ha reunido no solo con la estructura territorial del estado, también asistió a una cita con personal de la Federación de Trabajadores del Estado de Sonora, la CTM, en donde habló sobre vivienda digna, seguridad social, transporte, guarderías y servicios de salud.

Mientras, la organización, encabezada por Javier Villarreal, sostuvo que este fue un encuentro en el que enfatizaron que el sector obrero organizado “es una fuerza fundamental” para la generación de riqueza.

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Otra que registra actividad similar es la coordinadora de Guerrero, Beatriz Mojica, quien en sus reuniones con los militantes de Morena les pide fortalecer la estructura de Morena, el trabajo territorial y la participación de la militancia.

También se ha reunido con los legisladores locales del estado, diputados federales y hasta con el expresidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes Díaz.

En la misma situación, se enmarcan las actividades de Cruz Pérez Cuéllar , coordinador de Chihuahua, quien aprovecha los eventos que realiza la asociación “Mas x Chihuahua”, pues en los últimos días acompañó a esta organización a entregar mobiliario escolar a diversas comunidades y planteles educativos.

En este acompañamiento, la imagen y nombre del morenista aparece en los actos de entrega de mobiliario, lo que le sirve como una plataforma territorial y, al mismo tiempo, posiciona su discurso a favor de la educación pública.

Pérez Cuéllar también se ha reunido con empresarios del estado y con militantes de Morena y aunque no hace promesas de campaña por no ser los tiempos electorales, sí habla de que “seguirá trabajando y ayudando al pueblo de Chihuahua”.

Otro caso es el de Eugenio Segura, designado como coordinador de Quintana Roo, quien aprovecha de la imagen del expresidente Andrés Manuel López Obrador y de la presidenta Claudia Sheinbaum para promocionarse.

Durante sus asambleas en el estado, recuerda que pertenece al mismo partido que la presidenta y recuerda que “gracias a ella” hay programas, como la Pensión Mujeres del Bienestar, la Beca Rita Cetina y las viviendas del Bienestar.

“Iremos municipio por municipio para dialogar directamente con la gente. En cada asamblea hablaremos de los avances sociales que ha logrado nuestro movimiento (…) También seguiremos respaldando a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum que gobierna con honestidad”, dijo apenas el 16 de octubre.

PAN y PRI activan a sus "defensores" para disputar las gubernaturas

Morena no es el único partido que se ha adelantado al proceso electoral, la misma práctica se realiza en el PAN. Al igual que el oficialismo, los panistas crearon una figura para poder adelantarse, la llamaron "Coordinadores de la Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad".

Estos coordinadores se perfilan para ser los candidatos a gobernadores y también recorren los territorios que quieren gobernar, pero lo hacen bajo el argumento de actividades de trabajo territorial a favor de su partido.

El 10 de octubre, el PAN nombró a Marco Bonilla como coordinador en Chihuahua en un evento público similar a un acto de campaña. Éste se realizó en el Centro Histórico de Ciudad Juárez, y participaron dirigentes y militantes del PAN y la gobernadora del estado, Maru Campos. Todos los asistentes portaron su playera y banderas con el logotipo del PAN y el nombre del abanderado.

Aunque en esta etapa no pueden hacer promesas de campaña, Marco Bonilla ya anunció que realizará foros en cada uno de los 67 municipios del estado, donde hablará de seguridad, calles sin baches, oportunidades para jóvenes, empleos “mejor pagados”, protección a mujeres e inversión.

Otro es Francisco “Pancho” Pelayo Covarrubias, quien fue designado al frente de la coordinación de Baja California Sur, por lo que parte de su trabajo, según el dirigente del PAN, es fortalecer la estructura del partido en el estado.

Aunque no ha solicitado licencia en su cargo como diputado, el panista acude a recorrer el estado. En sus redes sociales, coloca las imágenes de las reuniones que mantiene con vecinos de Baja California Sur, y en algunas ocasiones ha repartido propaganda con su imagen y nombre, pero que hace alusión a su informe de labores como legislador.

También se registran actividades de Miriam Martínez Sánchez, quien fue nombrada coordiandora de Tlaxcala en un mitin en el que participaron cerca de 10 mil personas y donde, el dirigente panista en el estado, Ángelo Gutiérrez, aseguró que la entidad “la vamos a pintar de azul, volverá a ser panista”.

El PRI también tiene una figura similar a la utilizada por Morena y el PAN. En este caso, a sus representantes estatales les llamaron “Defensores de México”, y Rosario Robles Berlanga fue designada como coordinadora.

Aunque el dirigente del PRI, Alejandro Moreno, ha dicho que esta figura no servirá para definir sus candidaturas, las personas en esta posición ya han expresado sus intenciones de participar en la contienda.

Por ejemplo, para Nuevo León se encuentra Adrián de la Garza, quien actualmente es el alcalde de Monterrey. Él ha expresado su intención de ser el candidato de su partido para la gubernatura en 2027.

Otro caso es el de Mario Zamora Ramos , quien también ha expresado su intención de ser el candidato del PRI, y hasta del PAN, para la gubernatura de Sinaloa. Otro caso similar es el Guillermo Valencia, quien además de ser el dirigente del partido en Michoacán, ya recorre la entidad.

Estos nombramientos los hizo el PRI desde marzo pasado. En total, el tricolor acumula la designación de 8,028 defensores para las alcaldías, distritos federal y 17 estados.

La gran incógnita del financiamiento: ¿quién paga las campañas adelantadas?

Uno de los principales señalamientos de esta "designación adelantada" es el manejo de recursos, y la pregunta central: "¿De dónde obtienen los recursos para llevar a cabo los mítines, reuniones y publicidad en redes sociales?".

Marina Reyes, gerente de Riesgo Político de Integralia, comenta que algunos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) han propuesto fiscalizar los recursos que se utilizan en estos recorridos que hacen los “coordinadores” y “defensores”.

Nos queda la duda de quién está financiando todos estos actos anticipados”.
Marina Reyes, gerente de Riesgo Político de Integralia.

La experta también señala que académicos, medios de comunicación y consultorías han pedido a las autoridades electorales pronunciarse para regular estos actos políticos, pero hasta ahora no han hecho nada.

“Lo que hemos visto es que la autoridad electoral, es decir el INE a nivel nacional o los organismos públicos en las entidades, pues han dejado actuar a estos partidos, que sigan con estos actos anticipados”.

Al respecto, Javier Rosiles, profesor de la Universidad de la Ciénega de Michoacán (Ucemich), enfatiza que hay una ambigüedad en la legislación, ya que, estrictamente hablando, lo que hacen los partidos con sus ”coordinadores” y “defensores” no se considera en la ley electoral.

Sin embargo, sostiene más allá de estos actos, lo importante es la fiscalización, pues dijo que la preocupación es que los servidores públicos utilicen recursos públicos para buscar otro cargo o para apoyar a algún otro perfil.

“No me preocupa que alguien que siendo presidente municipal nos diga transparentemente que quiere seguir siendo funcionario o quiere dar el salto a otro cargo, lo que me preocupa el uso de recursos públicos”, señala.

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Morena PRI PAN Elecciones México 2027

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