Morena, PAN y PRI desafían los tiempos electorales con “coordinadores” y “defensores” rumbo a 2027

Otra que registra actividad similar es la coordinadora de Guerrero, Beatriz Mojica, quien en sus reuniones con los militantes de Morena les pide fortalecer la estructura de Morena, el trabajo territorial y la participación de la militancia.
También se ha reunido con los legisladores locales del estado, diputados federales y hasta con el expresidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes Díaz.
En la misma situación, se enmarcan las actividades de Cruz Pérez Cuéllar , coordinador de Chihuahua, quien aprovecha los eventos que realiza la asociación “Mas x Chihuahua”, pues en los últimos días acompañó a esta organización a entregar mobiliario escolar a diversas comunidades y planteles educativos.
En este acompañamiento, la imagen y nombre del morenista aparece en los actos de entrega de mobiliario, lo que le sirve como una plataforma territorial y, al mismo tiempo, posiciona su discurso a favor de la educación pública.
Pérez Cuéllar también se ha reunido con empresarios del estado y con militantes de Morena y aunque no hace promesas de campaña por no ser los tiempos electorales, sí habla de que “seguirá trabajando y ayudando al pueblo de Chihuahua”.
Otro caso es el de Eugenio Segura, designado como coordinador de Quintana Roo, quien aprovecha de la imagen del expresidente Andrés Manuel López Obrador y de la presidenta Claudia Sheinbaum para promocionarse.
Durante sus asambleas en el estado, recuerda que pertenece al mismo partido que la presidenta y recuerda que “gracias a ella” hay programas, como la Pensión Mujeres del Bienestar, la Beca Rita Cetina y las viviendas del Bienestar.
“Iremos municipio por municipio para dialogar directamente con la gente. En cada asamblea hablaremos de los avances sociales que ha logrado nuestro movimiento (…) También seguiremos respaldando a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum que gobierna con honestidad”, dijo apenas el 16 de octubre.