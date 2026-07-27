Elecciones 2027: Con 51 atentados en este año, la violencia política amenaza con ensombrecer los comicios en México

Partidos con más violencia política
Dávila indica que los fenómenos de violencia aquejan a políticos de todos los partidos, lo que indica es que es un "problema de seguridad nacional", porque al final los recursos públicos, el territorio, la democracia en términos generales, está en manos de criminales y eso pone en riesgo la supervivencia del Estado mexicano”.
Integralia ha documentado que los ataques a políticos ya suceden con o sin elecciones de por medio. En el proceso electoral 2021 Integralia reportó 239 incidentes de violencia política.
Sin elecciones de por medio, 2025 tuvo más casos. "Se registraron 382 casos de violencia política, el segundo nivel más alto desde 2018. El incremento de 383.5% frente a 2019 sugiere que la violencia política se ha desvinculado parcialmente de los ciclos electorales".
En este 2026, de las cifras preliminares de políticos funcionarios o exfuncionarios atacados, dominan políticos de Morena o de sus aliados, el PT y PVEM, aunque también hay casos de miembros del PRI, PAN y MC agredidos o ultimados.
Oliva Posada considera que esto tiene que ver con que son Morena y su coalición los que hoy tienen más gobiernos municipales, pero antes fueron otros partidos los dominantes y por tanto, los atacados.
“No importa el partido político, usualmente es el partido gobernante, así lo marca la inercia histórica, entonces (hoy) dicen que Morena está comprometido, pero lo mismo sucedió en su momento con el PAN o con el PRI cuando tuvieron gobiernos a su cargo", expresa.
Respecto a los estados con más violencia política, Dávila Valero precisa que la revisión aun es preliminar, pero Veracruz es un caso preocupente pues en 2025, sin ser año electoral tuvo 212 casos de violencia política de un total de 380 casos a nivel nacional.
"Este año la tendencia (en Verecruz) continúa. Otros estados en los que hay que poner el foco serían Guanajuato, Guerrero, Baja California, Sinaloa, estado de México, Oaxaca, Chiapas y Jalisco", indica el investigador.
Y hay otras entidades como Durango, Zacatecas, Tamaulipas, Chihuahua y Nayarit en los que hay una tendencia al alza, pero todavía no es tan preocupante.
Parte del problema, refiere el experto, es la “debilidad institucional muy fuerte que vivimos en México, sobre todo en los municipios, que también se ve profundizada por una falta de atención y de despliegue operativo por parte de la Guardia Nacional”, lo que ha causado que gran parte del territorio sea dominado por grupos criminales.
En el 2023 el comandante del Comando Norte de los Estados Unidos Glen VanHerck dijo que alrededor del 30% del territorio nacional tenía había presencia de crimen organizado. Tres años después, la Agencia Antidrogas de EU (DEA por sus siglas en inglés) “ya hablaba de un 60% o 70% de territorio nacional con presencia del crimen organizado”.
“No estamos viendo que haya una institución que vele por la protección de la seguridad nacional o por la salvaguarda de la seguridad nacional”, indica Dávila, al recordar que las tareas de seguridad en los territorios se abandonaron en el sexenio pasado.