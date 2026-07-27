Elecciones 2027: Con 51 atentados en este año, la violencia política amenaza con ensombrecer los comicios en México

En los comicios del próximo año, se jugarán 17 gubernaturas, 500 diputados federales y cientos de cargos locales que van desde diputaciones hasta alcaldías y ayuntamientos, con lo que se multiplicará el número de aspirantes y candidatos que estarán en exposición en busca de un cargo.

“Prevemos que a partir de este segundo semestre puedan incrementar (los casos). Y más porque están en territorio quienes desde ahora se perfilan a cargos, pues se adelantaron meses al proceso electoral e incluso al proceso interno de Morena”, señala Saulo Dávila Valero, consultor senior de Integralia, quien señala que los hechos también han sido dirigidos a exaclades, excandidatos o quienes eran considerados prospectos a ser abanderados en el 2027.

El investigador se refiere a los cientos de políticos de Morena y sus aliados del Partido del Trabajo (PT) y Verde (PVEM) que en la búsqueda de ser designados “coordinadores en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional” en distritos, estados y municipios, comenzaron a moverse en territorio desde que en marzo la dirigencia morenista anunció el calendario de registro.

El experto en temas de seguridad Javier Oliva Posada, profesor-investigador en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, también expone que aunque no sea deseable, sí es de esperarse que incrementen los ataques a políticos.

“Lamentablemente en el proceso electoral pasado y antepasado la violencia criminal se hizo presente para influir sobre todo en procesos o en comicios locales. Entonces con el número de candidatas y candidatos que fueron coaccionados o algunos lamentablemente asesinados, sus entornos familiares, sus equipos de campaña, dirigentes de partidos políticos, pareciera —ojalá y no sea así—, que sea un preámbulo de lo que podría suceder más adelante”, dice.

¿Por qué el crimen quiere meterse en política?

Oliva Posada explica que en un sistema democrático liberal con un sólido estado de derecho no tendría sentido preguntarse si la violencia criminal va a influir en un proceso democrático, pero en México cada elección es un factora considerar.

“Lamentablemente observamos la inercia de los últimos procesos electorales, sobre todo federales, es probable, no quiero darlo por sentado, pero es probable que se pueda presentar”, señala.

El catedrático de la UNAM cita al exlíder del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, Joaquín Villalobos y experto negociador de conflictos armados, al señalar que él tiene el concepto del "Estado capturado por el crimen", pensando en los casos de Venezuela y México donde señala que "a los criminales no les interesa gobernar, pero sí controlar'”.

Y al haber en 2027 hasta 17 gubernaturas en juego, 30 congresos locales, cientos de presidencias municipales, sindicaturas, es decir miles de cargos en elección, “ese es un riesgo muy importante”.

“Lo que ellos buscan es condicionar. Que alguien llegue a una alcaldía de cierto nivel o de cierta importancia y entonces le digan: ´a ver, este va a ser tu secretario de seguridad, este va a ser tu secretario de obras públicas, este va a ser tu secretario que autorice las licencias de construcción´", explica.