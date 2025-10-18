Publicidad

PAN pone fin a alianzas con el PRI; “ninguna sigla se antepondrá”, dice Romero

El relanzamiento del PAN incluye un cambio de logotipo, nuevas reglas de afiliación y apertura ciudadana en la toma de decisiones políticas.
sáb 18 octubre 2025 02:42 PM
Jorge Romero presentó el relanzamiento del PAN con nuevo logotipo, apertura ciudadana y fin de alianzas partidistas. (Foto: X/ @AccionNacional)

En el marco de su relanzamiento como fuerza política opositora, el presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero, anunció el inicio de una nueva etapa para el blanquiazul, basada en la apertura total de sus procesos internos y en la participación directa de la ciudadanía en la definición de candidaturas. También confirmó el fin de las alianzas electorales con otros partidos, incluido el PRI.

Desde el Frontón México, donde presentó el nuevo logotipo partidista, y ante gobernadores, alcaldes, legisladores y liderazgos panistas, Romero advirtió que el proceso electoral de 2027 representa “la última llamada” para la oposición, una oportunidad decisiva para reorganizarse y enfrentar al partido en el poder, tanto a nivel federal como estatal.

Romero subrayó que la nueva etapa del PAN busca redefinir su narrativa, reorganizar su estructura y retomar sus valores fundacionales, sin depender de coaliciones con otras fuerzas políticas.

“El futuro de Acción Nacional no depende, ni dependerá, de ninguna alianza partidista, ni pasada, ni presente, ni futura. Esta es la era en que todas y todos los panistas le apostamos todo al PAN. Ninguna sigla se antepondrá”, afirmó.

pan relanzamiento.jpg
Nueva imagen y apertura ciudadana

Durante el evento, el dirigente nacional presentó el nuevo logotipo del partido, un diseño en forma de semicírculo que asemeja un escudo, acompañado de una tipografía renovada.

Romero anunció además el lanzamiento de una aplicación móvil que permitirá afiliarse al PAN de manera digital, sin los requisitos burocráticos previos. Dijo que el partido eliminará las antiguas categorías de militancia para dar paso a un esquema más abierto y participativo.

La nueva política de apertura incluye la participación ciudadana en la toma de decisiones sobre candidaturas y en elecciones primarias para definir aspirantes a cargos públicos. En esos procesos podrán participar militantes, organizaciones civiles y ciudadanos interesados.

Convocamos a toda la sociedad: que sea ella la que decida. Tendremos encuestas cuantitativas y cualitativas, siempre buscando la opinión de la ciudadanía.
Jorge Romero, líder nacional del PAN.

Entre los asistentes estuvieron los exdirigentes panistas, gobernadores, diputados, senadores y alcaldes, así como invitados especiales como Guadalupe Acosta Naranjo, exdirigente del PRD; el expriista Enrique de la Madrid, y el activista Claudio X. González, quien aseguró que la oposición debe fortalecerse rumbo a los próximos comicios.

“En 2027 es indispensable quitarle la mayoría calificada a Morena en la Cámara de Diputados, y es indispensable sacarlos de Palacio Nacional”, señaló González.

Al término del evento, los militantes marcharon desde el Monumento a la Revolución hasta el Ángel de la Independencia, por los carriles centrales de Paseo de la Reforma, donde realizaron un mitin para refrendar su compromiso con la apertura ciudadana y la reconstrucción del PAN como fuerza política nacional.

