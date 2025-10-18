PAN pone fin a alianzas con el PRI; “ninguna sigla se antepondrá”, dice Romero

En el marco de su relanzamiento como fuerza política opositora, el presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero, anunció el inicio de una nueva etapa para el blanquiazul, basada en la apertura total de sus procesos internos y en la participación directa de la ciudadanía en la definición de candidaturas. También confirmó el fin de las alianzas electorales con otros partidos, incluido el PRI.
Desde el Frontón México, donde presentó el nuevo logotipo partidista, y ante gobernadores, alcaldes, legisladores y liderazgos panistas, Romero advirtió que el proceso electoral de 2027 representa “la última llamada” para la oposición, una oportunidad decisiva para reorganizarse y enfrentar al partido en el poder, tanto a nivel federal como estatal.