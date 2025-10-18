PAN pone fin a alianzas con el PRI; “ninguna sigla se antepondrá”, dice Romero

Romero subrayó que la nueva etapa del PAN busca redefinir su narrativa, reorganizar su estructura y retomar sus valores fundacionales, sin depender de coaliciones con otras fuerzas políticas.

“El futuro de Acción Nacional no depende, ni dependerá, de ninguna alianza partidista, ni pasada, ni presente, ni futura. Esta es la era en que todas y todos los panistas le apostamos todo al PAN. Ninguna sigla se antepondrá”, afirmó.

Nueva imagen y apertura ciudadana

Durante el evento, el dirigente nacional presentó el nuevo logotipo del partido, un diseño en forma de semicírculo que asemeja un escudo, acompañado de una tipografía renovada.

Romero anunció además el lanzamiento de una aplicación móvil que permitirá afiliarse al PAN de manera digital, sin los requisitos burocráticos previos. Dijo que el partido eliminará las antiguas categorías de militancia para dar paso a un esquema más abierto y participativo.