Adrián de la Garza: “Hay hartazgo e indignación con Samuel García; la gente de Nuevo León va a castigar en 2027”

“No tengas duda. Hay un hartazgo y sobre todo hay una indignación de la gente de Nuevo León por el gobierno fallido que ha tenido y también por los actos y los escándalos de corrupción del gobernador, su familia y la gente que le rodea”, expresa al hablar del adversario con quien perdió la gubernatura en el 2021 y desde la condición de quien busca una revancha y tiene la seguridad de que esta vez la ganará.

“El golpe al erario a través de estos actos de corrupción es tremendo y grandísimo. Estamos hablando de miles de millones de pesos, pero además con un descaro de llevarse el dinero a sus cuentas personales y decir públicamente que ya no era dinero público, que era de dinero privado. Es una confesión que hace el gobernador del dinero que se está robando”, subraya el alcalde, quien aspira a relevar en el cargo a García.

De visita en las instalaciones de Expansión, el expocurador del estado manda un mensaje claro al gobernador en medio de un ‘pimponeo’ con videos donde exaltan sus obras y se acusan mutuamente de no cumplir sus promesas y de malos resultados de gobierno: “Es importante el ejemplo y la disciplina de respetar la ley y de las consecuencias de no respetarla”.



Apenas el 28 de septiembre, el alcalde presentó su Segundo Informe de Gobierno en un acto al que asistieron los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón y los dirigentes nacionales del PAN, Jorge Romero y del PRI y del PRI, Alejandro Moreno.