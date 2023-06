24 datos de Monreal: el casi eterno legislador que divide opiniones

Ese escenario está descartado, según el senador con licencia a partir de este viernes 16 de junio, quien iniciará otra etapa en su carrera política de 42 años: contender por una coordinación en Morena, preludio de una postulación a la presidencia del país, o un cargo de repuesto, en caso de no ganar.

Monreal es un ave de tempestades. Aquí 24 cosas sobre él que quizá no sabías.

1. El legislador campirano

Ricardo Monreal Ávila es uno de 14 hermanos y nació el 19 de septiembre en 1960 en el rancho familiar Puebla del Palmar en la población Plateros, municipio de Fresnillo, Zacatecas una zona semidesértica.

La familia entera, niños y adultos, estaban dedicados al campo. El niño Ricardo era enviado a vender “leche de a litro” tocando casa por casa.

Se quedó huérfano a los 16 años. “Dormíamos en una sola cama cinco hermanos” recuerda de esa época. Y su padre, Felipe, con educación primaria de 2º grado instó siempre a sus hijos a estudiar. El -asegura- desde niño quiso ser presidente de México.

2. ¿Monreal canta mal las rancheras?

Se considera un “adicto al mariachi” y “Josealfredista”, es decir, admirador del cantautor José Alfredo Jiménez.

Él dice que es desafinado, pero cuando puede se echa un palomazo. Así lo ha hecho a capela, en medio de entrevistas y en broma, para enviar mensajes políticos.

Como cuando cantó “Amarga Navidad” a fines de 2022 cuando dijo que quizá saldría de Morena. "´Diciembre me gustó pa' que te vayaaaas. Que sea tu cruel adiós mi navidaaad'", entonó el 8 de noviembre ante reporteros.

O el 11 de octubre, en que tarareó “Llegando a ti” –ambas de José Alfredo- el día en que por fin el presidente López Obrador lo mencionó como uno de los presidenciables. “Poco a pocoo me voy acercando a tiii…a los tamales de chipilín”, bromeó.

En noviembre de 2021 difundió un video de su bohemia en el emblemático Salón Tenampa, en Garibaldi, en que reunió a los compositores Martín Urieta, Roberto Cantoral y cantó con ellos y con Jorge “Coque” Muñiz en homenaje a su cantautor favorito.

3. El playlist de Monreal

No sólo canta rancheras. Desde hace meses el senador ha subido a sus redes sociales diferentes melodías en la búsqueda de que lo conozcan.

Entre ellas canciones que –según informó– le han enviado sus simpatizantes. Por eso ahora tiene un rap, un ska, un corrido y una balada tropical.

El 10 de julio de 2022 publicó en redes un videoclip en el que él mismo canta el “rap real”, en que cuenta su historia y menciona su aspiración al 2024: “el futuro abanderado, sin ser nunca mencionado, aunque todos me conozcan por las reformas de AMLO”.

Jóvenes mexicanos talentosos, se la rifaron. ¡Gracias, Samantha, José, Diego, Ricardo, y Andrés, por la invitación para compartir el micrófono en esta colaboración!

Les presento el #RapReal, una producción de Monrimoments.



Les presento el #RapReal, una producción de Monrimoments. pic.twitter.com/TiuduzNXCM — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) July 10, 2022

El 3 de julio subió otra canción a ritmo tropical: “Ricardo dejó el campo con el anhelo ferviente de estudiar y prepararse para ayudar a su gente”.

El 28 de enero pasó al género ska, con la canción “ska real”. “No nos vamos a dejar. No nos vamos a rajar…no, no, piso parejo, no imposición”.