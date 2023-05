“No hubo crisis, sólo una pausa”, dice Monreal tras reencuentro con AMLO

El Ejecutivo Federal dio cuenta de ello en una fotografía que compartió en redes sociales donde tanto él como Sheinbaum, Ebrard, López Hernández y Monreal aparecen sonrientes.

“Nos reunimos con senadoras y senadores que representan, con mucha dignidad, a nuestro querido pueblo e impulsan el movimiento de transformación de México”, escribió el mandatario tras la reunión con los cuatro presidenciables de Morena, senadores de ese partido y aliados.

Monreal se dice “contento” del reencuentro

- ¿Está contento con el reencuentro?, se le preguntó al exgobernador de Zacatecas, Monreal Ávila en la sede del Senado.

-Sí, claro. Para mí un pleito es malo hasta ganado. Yo soy del norte, de los agricultores del norte, mi familia son campesinos y tenemos ese dicho, un viejo adagio, que dice: un pleito no es bueno ni ganado. Y a mí no me gustan los pleitos. Si tengo conciliación con la oposición, imagínese que no tuviera con mi presidente, al que no me he alejado ni del que he estado distante.

-¿Se reconcilia con López Obrador?, se le insistió.

-Siempre ha habido una buena amistad, y siempre ha habido un respeto recíproco, y no sólo de mi parte, respeto, sino admiración por su trabajo, y por su vocación de demócrata y de líder.

“…fue un diálogo afortunado, alegre. Él se veía muy alegre, muy contento, la lucidez al pleno, o en plenitud, y su preocupación por el país manifiesta”, narró a su vez el legislador.