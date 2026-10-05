El saldo de la Operación Enjambre: así operaban los alcaldes detenidos para el CJNG y Cártel de Sinaloa

Los alcaldes ligados al Cártel de Sinaloa y La Familia Michoacana

Pero el Cártel Jalisco no es el único que ha cooptado autoridades. Otros cinco de los alcaldes detenidos son señalados por sus vínculos con otras dos organizaciones designadas como terroristas: el Cártel de Sinaloa y la Familia Michoacana.

En la entidad más poblada de México, el Estado de México se detuvo en noviembre de 2025 a María Elena Martínez Robles, alcaldesa de Amanalco , quien estaba vinculada con José Alfredo Hurtado Olascoaga "El Fresa", líder de La Familia Michoacana.

A la exalcaldesa de Morena se le señaló por su responsabilidad en el homicidio calificado del síndico municipal y su chofer, delito por el que recibió 70 años de prisión.

En febrero de 2025 se detuvo a Pedro Luis Hernández de Santo Tomás de los Plátanos, Estado de México por el delito de extorsión agravada y por su presunta vinculación con la organización michoacana.

En el centro del país se detuvieron a Uruviel González Vieyra alcalde de Ciudad Serdán, Puebla y a Giovanni González Vieyra de Tlachichuca, Puebla por sus presuntos vínculos con los delitos como extorsión, secuestro, posesión de armas de fuego y abuso de autoridad.

En mayo de 2026 fue detenido Agustín Toledano quien fue postulado por PAN-PRI-PRD como alcalde de Atlatlahucan, Morelos presuntamente por el delito de extorsión y al Cártel de Sinaloa.

Irving Sánchez Zavala, expresidente de Yecapixtla, Morelos fue detenido por su presunta responsabilidad en el delito de extorsión y los nexos con el Cártel de Sinaloa en mayo pasado.

De las detenciones más recientes están la de Jesús Corona Damián presidente municipal de Cuautla, Morelos por su vínculo con el Cártel de Sinaloa y a Isaac Rodríguez Ochoa de Esperanza, Puebla presuntamente vínculado con la Agrupación local "Los Zúñiga".

Aunque las entidades en las que fueron detenidos los alcaldes no son las punteras en delitos como homicidio dolosos y extorsión, tras la detención de esas autoridades se reporta una disminución en ambos delitos por una tasa por cada 100,000 habitantes.