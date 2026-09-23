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México

El alcalde de Juchitán, Oaxaca, es detenido por extorsión, narcotráfico y homicidio

El alcalde de Juchitán, Miguel Sánchez Altamirano, fue detenido junto con Carlos Alberto “N”, alias “La Parca”, señalados por las autoridades por su relación con una estructura dedicada a la extorsión.
mié 23 septiembre 2026 12:39 PM
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En la imagen se observa a Miguel Sánchez Altamirano esposado y detenido en Oaxaca.
Miguel Sánchez Altamirano llegó al gobierno de la mano de Morena. (Foto: Especial )

El presidente municipal morenista de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, Miguel Sánchez Altamirano, fue detenido durante un operativo conjunto de fuerzas federales y estatales, al contar con una orden de aprehensión por extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado, informó el gobierno federal.

En el despliegue también fue detenido Carlos Alberto “N”, alias “La Parca”, quien enfrenta los mismos cargos. El operativo fue realizado por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Fiscalía General de la República (FGR) y Guardia Nacional, en coordinación con autoridades de Oaxaca.

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¿Por qué detuvieron al alcalde de Juchitán, Oaxaca?

De acuerdo con las investigaciones, ambos estarían relacionados con una estructura criminal presuntamente dedicada a la extorsión y cobro de piso a comerciantes y empresarios, además de actividades de narcomenudeo, tráfico de personas y homicidio.

Las autoridades también señalaron que la investigación apunta a la existencia de esquemas de protección que habrían permitido la operación de grupos delictivos en la región. No obstante, estas imputaciones deberán ser determinadas por las autoridades judiciales correspondientes.


Como parte de las acciones para afectar las finanzas de esta estructura, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) realizó la inmovilización de recursos y el bloqueo de cuentas de personas relacionadas con la investigación.

Las autoridades federales y estatales señalaron que los operativos continuarán con el objetivo de desarticular la estructura criminal y detener a otros posibles involucrados.

El gobierno federal también reconoció la coordinación con la administración del gobernador de Oaxaca, Salomón Jara.

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¿Dónde está Juchitán?

Juchitán de Zaragoza se encuentra en el Istmo de Tehuantepec, al sureste de Oaxaca. Por su ubicación, la ciudad funciona como uno de los principales puntos de conexión y actividad comercial de esta zona del estado.

La vida cotidiana de Juchitán está ligada a sus raíces zapotecas. La lengua, las costumbres y las celebraciones tradicionales siguen teniendo presencia en distintos espacios de la comunidad.

El comercio es una de las actividades que más movimiento generan en la ciudad. Los mercados y establecimientos locales concentran buena parte de la actividad económica y atraen también a habitantes de municipios cercanos.

El campo y la ganadería forman parte de las actividades productivas de la zona. A esto se suman los servicios, el transporte y otras actividades relacionadas con la posición de Juchitán dentro del corredor del Istmo.

La ciudad también destaca por sus fiestas, gastronomía, música y vestimenta tradicional. Estas expresiones forman parte de una identidad regional que distingue a Juchitán dentro de Oaxaca y del sur del país.

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Oaxaca Violencia Presos y detenidos

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