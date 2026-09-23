El alcalde de Juchitán, Oaxaca, es detenido por extorsión, narcotráfico y homicidio

¿Por qué detuvieron al alcalde de Juchitán, Oaxaca?

De acuerdo con las investigaciones, ambos estarían relacionados con una estructura criminal presuntamente dedicada a la extorsión y cobro de piso a comerciantes y empresarios, además de actividades de narcomenudeo, tráfico de personas y homicidio.

Las autoridades también señalaron que la investigación apunta a la existencia de esquemas de protección que habrían permitido la operación de grupos delictivos en la región. No obstante, estas imputaciones deberán ser determinadas por las autoridades judiciales correspondientes.

En el marco de la política de Cero Impunidad instruida por la Presidenta @Claudiashein, durante un despliegue operativo en Oaxaca, elementos de @SEMAR_mx, @SSPCMexico, @Defensamx1, @FGRMexico y @GN_MEXICO_, en coordinación con la @FISCALIA_GobOax y @SSPC_GobOax, detuvieron a… pic.twitter.com/6xlOskXAh7 — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 23, 2026



Como parte de las acciones para afectar las finanzas de esta estructura, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) realizó la inmovilización de recursos y el bloqueo de cuentas de personas relacionadas con la investigación.

Las autoridades federales y estatales señalaron que los operativos continuarán con el objetivo de desarticular la estructura criminal y detener a otros posibles involucrados.

El gobierno federal también reconoció la coordinación con la administración del gobernador de Oaxaca, Salomón Jara.