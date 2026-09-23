El alcalde de Juchitán, Oaxaca, es detenido por extorsión, narcotráfico y homicidio

El presidente municipal morenista de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, Miguel Sánchez Altamirano, fue detenido durante un operativo conjunto de fuerzas federales y estatales, al contar con una orden de aprehensión por extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado, informó el gobierno federal.
En el despliegue también fue detenido Carlos Alberto “N”, alias “La Parca”, quien enfrenta los mismos cargos. El operativo fue realizado por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Fiscalía General de la República (FGR) y Guardia Nacional, en coordinación con autoridades de Oaxaca.