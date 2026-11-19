La mandataria federal recordó que la cooperación entre los países de Asia y Pacífico para contribuir al desarrollo fue el origen de la APEC en 1989. En el 2026, las 21 economías que conforman el Foro tienen la oportunidad de optar por esa cooperación.

"Hoy tenemos la oportunidad de recuperar ese sentido, ese sentido profundo de la cooperación, que la integración y la innovación no se limite a incrementar el comercio, sino que permita compartir conocimientos, desarrollar tecnología, fortalecer nuestras capacidades productivas y generar mejores condiciones de vida", indicó.

La presidenta aseguró que la cooperación puede traducirse en oportunidades reales para los habitantes de las 21 economías. Esa cooperación, agregó, también puede ayudar a fortalecer cadenas de valor, impulsar la innovación, generar empleos de calidad y ampliar el comercio e inversión.

"Invertir en el desarrollo de otras naciones no es una concesión ni una pérdida, es contribuir a construir un mundo más estable, justo y próspero", apuntó.

En el cierre de su discurso, Sheinbaum aseguró que su gobierno cree en la cooperación compartida como una vía para el desarrollo económico.

"México cree firmemente en esta visión: cooperación para el desarrollo, incluso es parte de nuestra Constitución. En un mundo en donde las naciones se relacionen con respeto, respeto a su soberanía, en condiciones de igualdad y con la convicción de que la cooperación es el camino para alcanzar una prosperidad compartida", indicó.

Que la capacidad de innovar y de producir sea la misma que nuestra capacidad de compartir" Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

Adelantó que México recibirá a los integrantes de la APEC en 2028, año en que el país será sede del foro.