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México

Trump reconoce labor de Sheinbaum contra el narco, pero pide castigo a funcionarios con nexos criminales

Trump comunicó al Congreso estadounidense su decisión de mantener a México en la lista de países que funcionan como centros de producción y tráfico de drogas.
mié 16 septiembre 2026 02:11 PM
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Imagen ilustrativa. Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y Claudia Sheinbaum, presidenta de México, posan juntos en el marco del sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en diciembre de 2025.
Imagen ilustrativa. Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y Claudia Sheinbaum, presidenta de México, posan juntos en el marco del sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en diciembre de 2025. (Foto: Especial )

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo un reconocimiento al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum por el incremento en recursos dedicados a seguridad , pero enfatizó que falta ir contra los funcionarios que sirven a los cárteles.

"Exponer, detener y procesar a los numerosos funcionarios públicos corruptos que han ayudado y encubierto a los cárteles, traicionando así la seguridad y la soberanía de su propio país", dijo Trump.

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Estas declaraciones fueron incluidas en la Determinación Presidencial Anual que los presidentes estadounidenses rinden ante el Congreso cada mes de septiembre.

En ese documento, el gobierno norteamericano evalúa los avances que las naciones tienen en el combate al narcotráfico en cumplimiento a compromisos internacionales, además señala a los principales países de tránsito o de producción de drogas ilícitas a nivel mundial.

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En esta ocasión, el reporte oficial destacó lo que ha hecho Estados Unidos en cooperación bilateral para combatir el narcotráfico en México y "eliminar a algunos de los jefes de los cárteles más notorios del mundo, incluido 'El Mencho'".

"Mi administración también ha implementado restricciones de visado contra familiares y allegados de narcotraficantes para salvaguardar a nuestro país", añadió.

Pese a esos avances, Trump comunicó al Congreso su decisión de mantener a México en la lista de países que funcionan como centros de producción y tráfico de drogas.

Respecto a lo hecho por el gobierno de México, expuso que ha realizado acciones para ir contra los criminales, pero que aún no es suficiente.

"Reconocemos la labor de la administración de la presidenta mexicana Sheinbaum por incautar mayores cantidades de drogas, desmantelar laboratorios clandestinos y desplegar recursos adicionales de las fuerzas del orden y militares en nuestra frontera común", apuntó.

El informe de la Casa Blanca estableció que las agrupaciones criminales mantienen un amplio control territorial y representan una amenaza directa para la población de ambos países, por lo que demandó acciones más rigurosas, como emprender acciones penales contra funcionarios ligados a los cárteles, más inversión, más control aduanero y más involucramiento de la iniciativa privada.

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"México debe adoptar medidas adicionales contra las organizaciones narcoterroristas que dominan vastas zonas de su territorio y siguen amenazando al pueblo estadounidense".

"Las inversiones actuales de México en sus fuerzas de seguridad resultan insuficientes para sostener y ampliar sus campañas contra los narcoterroristas, sus finanzas y sus redes criminales. Esto incluye exponer, arrestar y enjuiciar a los numerosos funcionarios públicos corruptos que han colaborado con los cárteles y traicionado la seguridad y la soberanía de su propio país", agregó.

Y Marco Rubio felicita a México por Aniversario de Independencia

En medio de las presiones de Trump, el secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, felicitó al pueblo de México por celebrar el 2 16 aniversario de su independencia .

Rubio aseguró que ambos países iniciaron un nuevo capítulo en su relación diplomática que favorece el comercio y la cooperación en materia de seguridad.

Sin embargo, aprovechó el mensaje para señalar a México de tener arraigada una "epidemia de delincuencia organizada transnacional y narcoterrorismo, migración masiva sin control y violencia de los cárteles".

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Rubio destacó los esfuerzos bilaterales para debilitar y desmantelar a los cárteles de la droga, pero coincidió con Trump en que estas acciones deben reforzarse.

"Todavía tenemos mucho más trabajo por hacer juntos. Los Estados Unidos están comprometidos con un México seguro, libre y próspero, que pueda seguir siendo un socio fundamental durante las próximas décadas", declaró.

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Donald Trump Fentanilo Crimen organizado Claudia Sheinbaum

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