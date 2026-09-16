Trump reconoce labor de Sheinbaum contra el narco, pero pide castigo a funcionarios con nexos criminales

Estas declaraciones fueron incluidas en la Determinación Presidencial Anual que los presidentes estadounidenses rinden ante el Congreso cada mes de septiembre.

En ese documento, el gobierno norteamericano evalúa los avances que las naciones tienen en el combate al narcotráfico en cumplimiento a compromisos internacionales, además señala a los principales países de tránsito o de producción de drogas ilícitas a nivel mundial.



En esta ocasión, el reporte oficial destacó lo que ha hecho Estados Unidos en cooperación bilateral para combatir el narcotráfico en México y "eliminar a algunos de los jefes de los cárteles más notorios del mundo, incluido 'El Mencho'".

"Mi administración también ha implementado restricciones de visado contra familiares y allegados de narcotraficantes para salvaguardar a nuestro país", añadió.

Pese a esos avances, Trump comunicó al Congreso su decisión de mantener a México en la lista de países que funcionan como centros de producción y tráfico de drogas.

Respecto a lo hecho por el gobierno de México, expuso que ha realizado acciones para ir contra los criminales, pero que aún no es suficiente.

"Reconocemos la labor de la administración de la presidenta mexicana Sheinbaum por incautar mayores cantidades de drogas, desmantelar laboratorios clandestinos y desplegar recursos adicionales de las fuerzas del orden y militares en nuestra frontera común", apuntó.

El informe de la Casa Blanca estableció que las agrupaciones criminales mantienen un amplio control territorial y representan una amenaza directa para la población de ambos países, por lo que demandó acciones más rigurosas, como emprender acciones penales contra funcionarios ligados a los cárteles, más inversión, más control aduanero y más involucramiento de la iniciativa privada.