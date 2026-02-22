Publicidad

México

Muere “El Mencho” en operativo de fuerzas federales en Jalisco

De acuerdo con los primeros reportes, el operativo fue encabezado por el Ejército Mexicano, quien logró neutralizar al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
dom 22 febrero 2026 11:38 AM
El gobierno de EU ofrece una recompensa de 10 millones de dólares por Nemesio Oseguera, 'el Mencho', mientras que en México se ofrecen 30 millones de pesos. (DEA)

Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como “El Mencho”, fue abatido por fuerzas federales durante un operativo realizado en el estado de Jalisco.

Durante las primeras horas de este domingo, se desplegaron operativos de seguridad en el municipio de Talpa de Allende, una zona de influencia del CJNG.

Tras el abatimiento de "El Mencho", se reportaron bloqueos carreteros en varias entidades del país como Jalisco, Michoacán, Colima, Tamaulipas, Guanajuato y Aguascalientes, entre otros estados, lo que generó caos en varias vías de comunicación.

Pablo Lemus, gobernador de Jalisco, indicó que fue activado el código rojo para concentrar a los cuerpos de seguridad del estado para proteger a la población y se instaló una mesa de seguridad con representantes de los tres niveles de gobierno.

“Me encuentro encabezando la Mesa de Seguridad que sesionará de manera permanente, estamos en coordinación con fuerzas federales ante el operativo que llevan a cabo”, publicó el gobernador.

EU emite alerta

La Embajada de Estados Unidos en México emitió una alerta para sus ciudadanos debido a los enfrentamientos y ataques ocurridos en varias entidades del país. La alerta está dirigida a los estadounidenses que se encuentren en Jalisco, Tamaulipas, Michoacán, Guerrero y Nuevo León.

Según el comunicado, la razón de la alerta se debe a las operaciones de seguridad en curso, los bloqueos de carreteras y la creciente actividad delictiva en estas regiones. Por ello, la Embajada aconseja a los ciudadanos estadounidenses que permanezcan en sus alojamientos hasta nuevo aviso y eviten exponerse a posibles peligros.

La alerta menciona específicamente ciertos municipios. En Jalisco, se destacan Puerto Vallarta, Chapala y Guadalajara, mientras que en Tamaulipas, la atención se centra en la ciudad de Reynosa. Además, se recomienda evitar las áreas cercanas a los operativos de seguridad, estar atentos a cualquier cambio en el entorno y no realizar traslados innecesarios.

De acuerdo con reportes oficiales, Oseguera es originario de Aguililla, Michoacán, y tiene 59 años. Tuvo una infancia de carencias y trabajo en el campo recolectando aguacates.

En su adolescencia migró a Estados Unidos, donde comenzó a vender drogas. Incluso, según el diario Los Angeles Times , intentó construir una red de clientes como 'dealer', hasta que fue detenido en 1986 junto a su hermano Abraham; en 1992, ambos fueron enviados a una prisión federal y luego deportados.

Cuando fue liberado, "El Mecho" comenzó a trabajar como policía en el municipio de Tomatlán, Jalisco, y con el tiempo encabezó el Cártel del Milenio, un grupo local aliado del Cártel de Sinaloa, que en ese entonces era considerado el de mayor poderío en México.

En 2011 formó el que ahora es considerado uno de los principales cárteles distribuidores de drogas sintéticas del mundo.

Oseguera Cervantes continuó dirigiendo desde la clandestinidad al CJNG, organización criminal que en pocos años se convirtió en una de las más grandes y violentas de México.

México

Nemesio Oseguera Cervantes, uno de los narcos más buscado en México y EU

Narcotráfico

