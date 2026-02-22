Muere “El Mencho” en operativo de fuerzas federales en Jalisco

Durante las primeras horas de este domingo, se desplegaron operativos de seguridad en el municipio de Talpa de Allende, una zona de influencia del CJNG.

Tras el abatimiento de "El Mencho", se reportaron bloqueos carreteros en varias entidades del país como Jalisco, Michoacán, Colima, Tamaulipas, Guanajuato y Aguascalientes, entre otros estados, lo que generó caos en varias vías de comunicación.

Pablo Lemus, gobernador de Jalisco, indicó que fue activado el código rojo para concentrar a los cuerpos de seguridad del estado para proteger a la población y se instaló una mesa de seguridad con representantes de los tres niveles de gobierno.

“Me encuentro encabezando la Mesa de Seguridad que sesionará de manera permanente, estamos en coordinación con fuerzas federales ante el operativo que llevan a cabo”, publicó el gobernador.

Fuerzas federales realizaron hace unas horas un operativo en Tapalpa que ha derivado en enfrentamientos en la zona. También a raíz de dicho operativo, en distintos puntos de esa región y en otros puntos de Jalisco individuos han quemado y atravesado vehículos para inhibir la… — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) February 22, 2026

EU emite alerta

La Embajada de Estados Unidos en México emitió una alerta para sus ciudadanos debido a los enfrentamientos y ataques ocurridos en varias entidades del país. La alerta está dirigida a los estadounidenses que se encuentren en Jalisco, Tamaulipas, Michoacán, Guerrero y Nuevo León.

Según el comunicado, la razón de la alerta se debe a las operaciones de seguridad en curso, los bloqueos de carreteras y la creciente actividad delictiva en estas regiones. Por ello, la Embajada aconseja a los ciudadanos estadounidenses que permanezcan en sus alojamientos hasta nuevo aviso y eviten exponerse a posibles peligros.

La alerta menciona específicamente ciertos municipios. En Jalisco, se destacan Puerto Vallarta, Chapala y Guadalajara, mientras que en Tamaulipas, la atención se centra en la ciudad de Reynosa. Además, se recomienda evitar las áreas cercanas a los operativos de seguridad, estar atentos a cualquier cambio en el entorno y no realizar traslados innecesarios.