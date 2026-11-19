Este jueves concluyeron las actividades de la presidenta de México en China, quien ya vuela de regreso hacia México para retomar sus funciones. El viernes participará en el desfile cívico militar por el 116 Aniversario de la Revolución Mexicana.

“Ha sido una gira muy productiva y muy exitosa para México”, dijo la presidenta aún en tierra asiática.

Con China, un panda y una “nueva era”

Con su homólogo Xi Jinping, la presidenta se comprometió a impulsar una nueva era en la relación bilateral, la cual el próximo año cumplirá 55 años.

“Esta visita representa para nosotros una nueva era en la relación entre México y China, así queremos que sea”, dijo tras reunirse con el presidente del país más poblado del mundo.



La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo un encuentro bilateral con su homólogo de China, Xi Jinping. (Foto: Presidencia de México.)

La representación de México logró algunos memorándums de entendimiento con China, entre ellos para temas de medio ambiente, energía, ciencia y acuerdos para importar el modelo de hospitales inteligentes.



En materia de medio ambiente se firmó el “Memorándum de Entendimiento con el Ministerio de Ecología y Medio Ambiente de la República Popular China”, el cual permitirá cooperación para el saneamiento de ríos, y obtener experiencias que puedan servir a México para ir eliminando los rellenos sanitarios.

En ciencia, México está interesado en construir el Centro Binacional del Estudio de las Matemáticas, también se firmó un acuerdo para que mexicanos vayan a China un año para trabajar en diferentes temas en ciencia y tecnología.

En cuanto a energía, se acordó un entendimiento para la formación de capacidades especializadas en desarrollo de proyectos para tecnología termosolar.