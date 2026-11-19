El viaje a Shenzen, China, de la presidenta Claudia Sheinbaum dejó un balance positivo para México. En tres días, la mandataria mexicana promovió el Plan México , resaltó avances del modelo económico que ha contribuido sacar de la pobreza a miles de mexicanos, dialogó con Donald Trump sobre el acuerdo comercial, visitó hospitales para traer tecnología médica con inteligencia artificial, solicitó un oso panda en préstamo, y sostuvo encuentros bilaterales con jefes de Estado y líderes comerciales.
Un panda, el encuentro con Trump y la búsqueda de hospitales inteligentes: el balance de Sheinbaum en China
Este jueves concluyeron las actividades de la presidenta de México en China, quien ya vuela de regreso hacia México para retomar sus funciones. El viernes participará en el desfile cívico militar por el 116 Aniversario de la Revolución Mexicana.
“Ha sido una gira muy productiva y muy exitosa para México”, dijo la presidenta aún en tierra asiática.
Con China, un panda y una “nueva era”
Con su homólogo Xi Jinping, la presidenta se comprometió a impulsar una nueva era en la relación bilateral, la cual el próximo año cumplirá 55 años.
“Esta visita representa para nosotros una nueva era en la relación entre México y China, así queremos que sea”, dijo tras reunirse con el presidente del país más poblado del mundo.
La representación de México logró algunos memorándums de entendimiento con China, entre ellos para temas de medio ambiente, energía, ciencia y acuerdos para importar el modelo de hospitales inteligentes.
En materia de medio ambiente se firmó el “Memorándum de Entendimiento con el Ministerio de Ecología y Medio Ambiente de la República Popular China”, el cual permitirá cooperación para el saneamiento de ríos, y obtener experiencias que puedan servir a México para ir eliminando los rellenos sanitarios.
En ciencia, México está interesado en construir el Centro Binacional del Estudio de las Matemáticas, también se firmó un acuerdo para que mexicanos vayan a China un año para trabajar en diferentes temas en ciencia y tecnología.
En cuanto a energía, se acordó un entendimiento para la formación de capacidades especializadas en desarrollo de proyectos para tecnología termosolar.
Para el sector salud, se firmará un memorándum de entendimiento para que México envíe médicos y enfermeras para que se familiaricen sobre el uso de la Inteligencia Artificial en la medicina. En China se utiliza, entre otras cosas para interpretación de rayos X y de biopsias.
El 2027 será declarado como “El año del turismo México y China”, mediante lo cual se promoverá el turismo entre ambos países.
México estará en dos ferias turísticas en Shanghái y Beijing y China participará en el Tianguis Turístico 2027, en Puebla.
En su encuentro con Jinping, la presidenta le pidió en préstamo un oso panda para que llegue al zoológico de Chapultepec.
“Es un símbolo de amistad y también de reconocimiento de la conservación de una especie tan importante. Ahora, China presta los ejemplares, no los regala. Y consideramos que, en ese símbolo de amistad, es algo importante que se siga conservando esta especie en México, y que sigamos con este fortalecimiento de las relaciones”, comentó la presidenta en conferencia de prensa.
Reunión con el presidente Xi Jinping y su gabinete. Hablamos de una nueva era de cooperación para el desarrollo en las relaciones México-China. pic.twitter.com/ucrYYb7BSe— Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) November 17, 2026
En ese país, la presidenta también visitó el Hospital Popular del Distrito de Nanshan y anunció que buscará que el uso de la Inteligencia Artificial también sea incorporado al sistema de salud mexicano.
Con Trump, cerca de un acuerdo comercial
La Cumbre de la APEC permitió a la presidenta Claudia Sheinbaum sostener un encuentro bilateral con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, para abordar el tema comercial, el cual prevé quede cerrado en diciembre durante el G-20 que se realizará en Estados Unidos.
“Quedamos de reunirnos nuevamente en Mar-a-Lago, esperando poder, si es posible, cerrar un Acuerdo entre Estados Unidos y México”, explicó la presidenta.
Aunque con Estados Unidos hay otros temas clave en la agenda bilateral, la presidenta explicó que solo se abordó lo comercial.
Rechazó que su acercamiento con China vaya a afectar la relación comercial con quien es el primer socio comercial de México.
Sostuvimos una muy buena reunión con el presidente Donald Trump y su equipo. Seguimos avanzando en la agenda común. pic.twitter.com/sWwr1stoNV— Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) November 18, 2026
Con Canadá, revisa el Plan de Acción 2025-2028
Con su homólogo Mark Carney, la presidenta Claudia Sheinbaum acordó ampliar la relación bilateral y ambos revisaron el Plan de Acción 2025-2028 , el cual tiene como bases la prosperidad; movilidad, inclusión y bienestar; seguridad; y medio ambiente y sostenibilidad.
En septiembre del año pasado ante la turbulencia de la política económica del gobierno de Trump, México y Canadá suscribieron este acuerdo que es una hoja de ruta de prioridades y acciones estratégicas para la relación bilateral.
En esa reunión bilateral se planteó que se han logrado 120 de las iniciativas en el marco de nuestro Plan de Acción.
Promueve Plan México y propone cooperación compartida
En las dos participaciones que tuvo en el Summit y ante el Foro de la APEC, la mandataria mexicana promovió su Plan México y un modelo de cooperación compartida.
Ante 1,000 empresarios, Sheinbaum explicó que su gobierno está implementando un modelo propio para atraer inversiones basado en Prosperidad Compartida, Soberanía Energética y Alimentaria, Inversión Pública, Privada y Mixta en Infraestructura , Incentivos para la Inversión Privada basada en las vocaciones productivas de cada región y Responsabilidad Ambiental frente al Cambio Climático.
"Nuestro modelo no es una copia de una fórmula importada. Nace de nuestra historia y de nuestra propia experiencia", destacó.
La presidenta planteó ante los empresarios los logros que México ha tenido en su gobierno, pero también desde el inicio de la llamada Cuarta Transformación, entre ellos un incremento al salario mínimo, sacar de la pobreza a 17 millones de mexicanos, acrecentar la población de clase media y la proyección de inversión en infraestructura de más de 432,000 millones de dólares.
Previo al cierre de sus actividades, la presidenta dirigió un mensaje breve en el Foro de la APEC en el que promovió un modelo de cooperación compartida para las economías del Pacífico y Asia.
"Hoy tenemos la oportunidad de recuperar ese sentido, ese sentido profundo de la cooperación, que la integración y la innovación no se limite a incrementar el comercio, sino que permita compartir conocimientos, desarrollar tecnología, fortalecer nuestras capacidades productivas y generar mejores condiciones de vida", indicó.