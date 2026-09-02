Los partidos de oposición y el bloque oficialista llegan al actual periodo ordinario de sesiones con agendas distintas. Mientras Morena y sus aliados centrarán buena parte de su trabajo en las iniciativas impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum y en la discusión del Paquete Económico 2027 , PAN, PRI y Movimiento Ciudadano plantean temas enfocados en seguridad, economía, contrapesos al Ejecutivo y demandas sociales.
Narcopolítica, presupuesto y 40 horas: la agenda de los partidos en el Congreso para 2026
¿Qué proponen los partidos políticos en México para este 2026?
Morena y sus aliados tienen entre sus principales prioridades acompañar la agenda legislativa de la presidenta Claudia Sheinbaum. El Paquete Económico 2027 ocupará buena parte de la discusión, con el objetivo de garantizar recursos para los programas sociales, la obra pública, la infraestructura y las entidades federativas, manteniendo el equilibrio de las finanzas públicas.
A esta agenda se suman el paquete anticorrupción que prepara el Ejecutivo, modificaciones en materia de feminicidio, una reforma para restringir a mexicanos con doble nacionalidad la posibilidad de ocupar la Presidencia de la República y una nueva Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
También se prevén discusiones sobre la intervención extranjera en elecciones, la regulación de la inteligencia artificial, la responsabilidad de los proveedores de internet y cambios a la Ley General de Salud relacionados con el uso terapéutico de fármacos en casos de sobredosis.
El bloque oficialista también contempla medidas contra el reclutamiento forzado y modificaciones para regular el traslado de menores en transporte terrestre, con el propósito de combatir la trata de personas. Entre los temas con posibilidad de generar acuerdos se encuentra además la regulación de seguros para evitar abusos, particularmente en productos como los seguros de gastos médicos mayores.
Por su parte, el PAN colocará en el centro de su agenda el combate a la infiltración del crimen organizado en la política. La bancada busca impulsar las sanciones más severas contra los llamados narcopolíticos, incluida la propuesta de cadena perpetua para quienes pacten con grupos criminales. También exigirá mayor transparencia en las cifras de homicidios y una revisión técnica de la metodología utilizada para medir la incidencia delictiva.
¿Qué reformas proponen los partidos de oposición en México?
En materia económica, los panistas plantean que el presupuesto de 2027 priorice las necesidades de las familias, evite un mayor crecimiento de la deuda pública y contemple alivios fiscales para quienes generan empleos. A la par, buscarán auditorías en tiempo real sobre el uso de recursos públicos y obras.
La defensa de las libertades será otro de sus ejes. El PAN pretende frenar disposiciones que, a su juicio, puedan afectar la libertad de expresión y el derecho a la información, además de eliminar sanciones relacionadas con los contenidos de los medios de comunicación.
El PRI, en tanto, plantea como eje recuperar al Congreso como contrapeso del Poder Ejecutivo. Los legisladores priistas buscarán fortalecer las funciones de control y vigilancia del Legislativo en materia de seguridad pública, seguridad nacional y asignación presupuestaria.
Entre sus prioridades está hacer efectivos los aumentos salariales ya aprobados para trabajadores del Estado, particularmente policías, integrantes de la Guardia Nacional, médicos y enfermeras, quienes deberían alcanzar un ingreso mínimo de 19 mil pesos mensuales conforme a reformas aprobadas previamente. El partido también exigirá recursos suficientes para salud, medicamentos y educación.
En seguridad nacional, el PRI pretende fortalecer el funcionamiento de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional y exigir la presentación de la Estrategia Nacional de Seguridad Nacional 2024-2030. También solicitará explicaciones al gabinete económico sobre el estancamiento, la pérdida de empleos, la revisión del T-MEC y los posibles efectos de los aranceles.
Otra de sus propuestas consiste en ampliar los periodos de sesiones para que diputados y senadores trabajen durante todo el año, además de obligar a las comisiones legislativas a dictaminar los asuntos que reciban.
Movimiento Ciudadano concentrará su agenda en temas laborales, metropolitanos y de federalismo. Una de sus principales apuestas será acelerar la reducción de la jornada laboral para establecer una semana de 40 horas sin esperar hasta 2030.
La bancada también buscará impulsar el desarrollo metropolitano y la movilidad, así como recuperar el Fondo Metropolitano para financiar infraestructura en las ciudades. A ello se suma la exigencia de mayores recursos para las entidades federativas y acciones contra la trata de personas y el reclutamiento forzado.
En materia de procuración de justicia, MC plantea modificar el modelo de autonomía de las fiscalías. Su propuesta busca que gobernadores y Presidencia asuman directamente la responsabilidad política sobre las fiscalías si mantienen capacidad de decisión sobre ellas, en lugar de que exista, según el partido, una autonomía únicamente formal.