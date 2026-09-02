Narcopolítica, presupuesto y 40 horas: la agenda de los partidos en el Congreso para 2026

¿Qué proponen los partidos políticos en México para este 2026?

Morena y sus aliados tienen entre sus principales prioridades acompañar la agenda legislativa de la presidenta Claudia Sheinbaum. El Paquete Económico 2027 ocupará buena parte de la discusión, con el objetivo de garantizar recursos para los programas sociales, la obra pública, la infraestructura y las entidades federativas, manteniendo el equilibrio de las finanzas públicas.

A esta agenda se suman el paquete anticorrupción que prepara el Ejecutivo, modificaciones en materia de feminicidio, una reforma para restringir a mexicanos con doble nacionalidad la posibilidad de ocupar la Presidencia de la República y una nueva Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.



También se prevén discusiones sobre la intervención extranjera en elecciones, la regulación de la inteligencia artificial, la responsabilidad de los proveedores de internet y cambios a la Ley General de Salud relacionados con el uso terapéutico de fármacos en casos de sobredosis.

El bloque oficialista también contempla medidas contra el reclutamiento forzado y modificaciones para regular el traslado de menores en transporte terrestre, con el propósito de combatir la trata de personas. Entre los temas con posibilidad de generar acuerdos se encuentra además la regulación de seguros para evitar abusos, particularmente en productos como los seguros de gastos médicos mayores.

Por su parte, el PAN colocará en el centro de su agenda el combate a la infiltración del crimen organizado en la política. La bancada busca impulsar las sanciones más severas contra los llamados narcopolíticos, incluida la propuesta de cadena perpetua para quienes pacten con grupos criminales. También exigirá mayor transparencia en las cifras de homicidios y una revisión técnica de la metodología utilizada para medir la incidencia delictiva.