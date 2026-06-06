Vinculan a proceso a Jesús Corona, exalcalde de Cuautla acusado de presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa

Según la FGR, el exalcalde está relacionado con miembros del Cártel de Sinaloa que operan en el estado de Morelos, entre ellos Júpiter Araujo, alias "El Barbas", líder regional de ese grupo criminal.

Jesús Corona Damián fue postulado en 2024 a la alcaldía de Cuautla por la coaliación PAN, PRI, PRD. En febrero de 2025 se difundió un video donde aparecía el alcalde en una supuesta reunión con "El Barbas".

Desde entonces, reconoció la fiscalía lo investigaba por esas grabaciones. Después, en marzo de 2026, presentó una denuncia ante la FGR por recibir amenazas en su contra del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Tras la vinculación a proceso de este sábado, el juez estableció un nuevo periodo de investigación para el desahogo de pruebas.

La detención de Corona Damián se dio a través de la Operación Enjambre , una estrategia de las autoridades de seguridad federal para combatir la extorsión y a los funcionarios o mandos policíacos coludidos con el crimen organizado.

A través de esa iniciativa, el Gabinete de Seguridad federal ha logrado la captura de unos 85 funcionarios, alcaldes y policías en el Estado de México, Jalisco, Querétaro y Morelos.

La estrategia también permitió capturar a otros funcionarios de Morelos: el alcalde de Atlatlahucan, Agustín "N"; el ex alcalde de Yecapixtla, Irving "N"; Horacio "N", secretario municipal de Cuautla; Pablo Adrián "N", oficial mayor del mismo ayuntamiento, y Jonathan "N", tesorero municipal.

La audiencia para estos políticos fue programada para el próximo 11 de junio.