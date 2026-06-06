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México

Vinculan a proceso a Jesús Corona, exalcalde de Cuautla acusado de presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa

El exalcalde fue detenido con la estrategia de seguridad Operación Enjambre, operativo que busca capturar a funcionarios y mandos policíacos coludidos con el crimen organizado.
sáb 06 junio 2026 06:27 PM
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Jesús Corona Damián, ex alcalde de Cuautla
Un juez ratificó la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar mientras se lleva a cabo el proceso penal en su contra. (Foto: Gabinete de Seguridad)

Un juez federal vinculó a proceso a Jesús Corona Damián, el exalcalde de Cuautla, Morelos, acusado de tener presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

La Fiscalía General de la República (FGR) aportó elementos de prueba suficientes para que el exfuncionario sea juzgado por los probables delitos de delincuencia organizada, extorsión y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Mientras avanza el proceso penal, Corona Damián permanecerá en prisión preventiva oficiosa en el Centro Federal de Readaptación Social 11 de Sonora.

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Según la FGR, el exalcalde está relacionado con miembros del Cártel de Sinaloa que operan en el estado de Morelos, entre ellos Júpiter Araujo, alias "El Barbas", líder regional de ese grupo criminal.

Para saber más

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Detienen al alcalde de Cuautla, Jesús Corona Damián; suman más de 85 funcionarios arrestados por Operativo Enjambre

Jesús Corona Damián fue postulado en 2024 a la alcaldía de Cuautla por la coaliación PAN, PRI, PRD. En febrero de 2025 se difundió un video donde aparecía el alcalde en una supuesta reunión con "El Barbas".

Desde entonces, reconoció la fiscalía lo investigaba por esas grabaciones. Después, en marzo de 2026, presentó una denuncia ante la FGR por recibir amenazas en su contra del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Tras la vinculación a proceso de este sábado, el juez estableció un nuevo periodo de investigación para el desahogo de pruebas.

La detención de Corona Damián se dio a través de la Operación Enjambre , una estrategia de las autoridades de seguridad federal para combatir la extorsión y a los funcionarios o mandos policíacos coludidos con el crimen organizado.

Para saber más

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Ellos son los siete funcionarios detenidos vinculados a la red criminal que operó en Morelos

A través de esa iniciativa, el Gabinete de Seguridad federal ha logrado la captura de unos 85 funcionarios, alcaldes y policías en el Estado de México, Jalisco, Querétaro y Morelos.

La estrategia también permitió capturar a otros funcionarios de Morelos: el alcalde de Atlatlahucan, Agustín "N"; el ex alcalde de Yecapixtla, Irving "N"; Horacio "N", secretario municipal de Cuautla; Pablo Adrián "N", oficial mayor del mismo ayuntamiento, y Jonathan "N", tesorero municipal.

La audiencia para estos políticos fue programada para el próximo 11 de junio.

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Crimen organizado

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