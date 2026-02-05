Arropado por el partido Morena, Diego Rivera Navarro llegó a la presidencia municipal de Tequila, Jalisco, en octubre de 2024. Al asumir el cargo prometió que su gobierno seguiría “los tres grandes principios que marcaron la vida del expresidente Andrés Manuel López Obrador: no mentir, no robar y no traicionar”.
A pesar de ejercer como funcionario público desde hace 14 meses, es poca la información pública disponible sobre la vida del alcalde de Tequila. Según reportes previos de medios locales, se dedicaba a la compra y venta de caballos.
En la declaración patrimonial que presentó en 2023, cuando fungía como regidor del municipio de Tequila, apuntó su número del Registro Federal de Contribuyentes (RFC). Con base en ese dato, el exalcalde cumpliría 39 años este 2026.
En ese documento, del que Expansión Política tiene copia, declaró que era soltero y que estudió la licenciatura en Derecho, aunque no concluyó la carrera.
¿De qué partido es y su trayectoria en la política?
Del resto de su vida se sabe poco. Tampoco cuenta con una trayectoria amplia en la política. Antes de ser candidato a alcalde por Morena, se desempeñó como regidor del municipio de Tequila.
En la declaración patrimonial no detalló cuál era su experiencia laboral de los cinco años anteriores, pero dijo que percibió un ingreso anual de 30,000 pesos, adicionales a su sueldo como funcionario público, por concepto de actividad comercial, industrial o empresarial.
Publicidad
Posteriormente se convirtió en el candidato de Morena y ganó las elecciones en junio de 2024. Así llegó a la presidencia municipal de Tequila, un ayuntamiento reconocido por llevar el nombre de una de las bebidas tradicionales de México.
En seguimiento a la Operación Enjambre, donde fueron detenidos tres presidentes municipales del Estado de México, y derivado de varias denuncias ciudadanas, en un operativo coordinado @Defensamx1, @SEMAR_mx, @FGRMexico, @SSPCMexico y CNI fue detenido en Jalisco, Diego “N”,…
Este municipio se ubica dentro de la llamada “Ruta del Tequila”, conformada por los pueblos jaliscienses Arenal, Amatitán, Tequila, Magdalena, Teuchitlán, Etzatlán, Ahualulco y San Juanito.
Cada año, 1.4 millones de visitantes recorren este tour. Según datos de la Secretaría de Economía, en 2024 Tequila acumuló exportaciones por 575 millones de dólares, de los cuales, 572 millones de dólares fueron solo en alcohol, su principal insumo para las ventas internacionales.
Por eso, aunque es un municipio pequeño, de 44,000 habitantes, Tequila tiene relevancia económica para el país y la industria del tequila es su principal pilar.
¿Qué hizo y de qué se le acusa?
Desde que asumió como alcalde de Tequila, Rivera Navarro acumuló denuncias en su contra. El operativo que llevó a su detención se realizó luego de que las autoridades recibieron distintas denuncias ciudadanas por su actuar.
Publicidad
La captura se enmarcó dentro de la llamada Operación Enjambre, una estrategia de seguridad para combatir la extorsión que en meses pasados llevó a la detención de otros tres presidentes municipales en el Estado de México.
Diego Rivera Navarro fue detenido con tres servidores públicos más de Tequila: el director de Seguridad Pública, el de Catastro y Predial y el de Obras Públicas.
Al exedil se le acusa de encabezar una red de corrupción al interior del ayuntamiento para extorsionar a comerciantes de tequila y cerveza, incluida la empresa José Cuervo, una de las tequileras más grandes del país.
En diciembre del año pasado, la tequilera José Cuervo presentó una denuncia formal por extorsión contra Rivera Navarro y otros funcionarios municipales. La compañía acusó que le pedían un pago de 60 millones de pesos a cambio de no clausurar su planta Cuervo 1800. Sin embargo, la empresa comprobó que los cobros legales por predial y licencias solo rondaban el millón de pesos anuales.
El propio gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, denunció públicamente esta situación hace dos meses. De acuerdo con su administración, al menos otras 10 empresas tequileras reportaron ser víctimas de extorsión en el municipio y bajo el mismo método.
Diego Rivera Navarro también es señalado de tener vínculos con el CJNG. En mayo de 2025 fue citado a declarar ante la Fiscalía de Jalisco por supuesta apología del delito, tras presentar al grupo musical Los Alegres del Barranco, en un concierto. En ese evento se proyectaron imágenes de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco.
La detención del exalcalde de Tequila regresa la mirada a Jalisco, estado que atraviesa una crisis de seguridad. Es la segunda entidad federativa que actualmente acumula más casos de personas desaparecidas, con más de 12,000 registros.
Y, aunque en 2025 registró el número de víctimas de extorsión más bajo de los últimos cinco años, se mantuvo como el sexto estado con más víctimas de extorsión al sumar 481.
A Rivera Navarro también se le señala de supuestos desvíos de recursos del ayuntamiento. En junio de 2025, se denunció que el alcalde usaba el Museo Nacional del Tequila (MUNAT), un sitio de valor patrimonial, como su residencia personal.
El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) denunció las modificaciones al recinto. El alcalde negó que lo haya usado para vivir y acusó persecución política del PAN. Incluso, el gobernador Pablo Lemus reconoció que se hicieron remodelaciones en el Museo.
A la lista de denuncias contra Rivera Navarro se suman las presentadas por tres regidoras del ayuntamiento: dos del PRI y una de su propio partido, Morena. Ellas lo denunciaron por acoso político, violencia de género, amenazas de muerte y obstrucción de funciones.