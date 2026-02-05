¿Quién es Diego Rivera Navarro?

A pesar de ejercer como funcionario público desde hace 14 meses, es poca la información pública disponible sobre la vida del alcalde de Tequila. Según reportes previos de medios locales, se dedicaba a la compra y venta de caballos.

En la declaración patrimonial que presentó en 2023, cuando fungía como regidor del municipio de Tequila, apuntó su número del Registro Federal de Contribuyentes (RFC). Con base en ese dato, el exalcalde cumpliría 39 años este 2026.

En ese documento, del que Expansión Política tiene copia, declaró que era soltero y que estudió la licenciatura en Derecho, aunque no concluyó la carrera.

¿De qué partido es y su trayectoria en la política?

Del resto de su vida se sabe poco. Tampoco cuenta con una trayectoria amplia en la política. Antes de ser candidato a alcalde por Morena, se desempeñó como regidor del municipio de Tequila.

En la declaración patrimonial no detalló cuál era su experiencia laboral de los cinco años anteriores, pero dijo que percibió un ingreso anual de 30,000 pesos, adicionales a su sueldo como funcionario público, por concepto de actividad comercial, industrial o empresarial.