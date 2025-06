México llega a inédita elección judicial entre paros, acordeones y desinterés

Como parte de la aprobación de la iniciativa de AMLO, legisladores sesionaran en sedes alternas, hubo “traiciones” políticas, "chapulineo" entre bancadas y hasta supuestos chantajes a senadores.

El senador del PAN Miguel Ángel Yunes Márquez dio el voto que faltaba a Morena con el que se consiguió la mayoría calificada para aprobar la Reforma Judicial. (Foto: Cuartoscuro)

La reforma constitucional pasó fast-track en los congresos locales . Hoy, siete meses después, toda esa escaramuza en el Congreso y la movilización en las calles quedaron como anécdota, pues nada ni nadie logró detenerla, ni la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Alta litigiosidad

Al tiempo que se discutía y aprobaba la reforma se interpusieron cientos de demandas en contra de la elección judicial; la alta litigiosidad continuó durante la organización de los comicios y la selección de los candidatos.

Entre el 7 y el 11 de octubre se presentaron cuatro acciones de inconstitucionalidad, pero la Suprema Corte no pudo pronunciarse de fondo.

El 5 de noviembre solo las desestimó, pues con cuatro ministros -tres afines a Morena- que consideraron que la Corte no tiene facultades para revisar la Constitución, no se alcanzaron los ocho votos necesarios para invalidar la reforma.

En esos recursos y cientos de amparos se alegaron violaciones al proceso legislativo, el aval exprés en los congresos estatales, la promulgación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), vulneración a derechos, así como la extinción de fideicomisos que financian prestaciones y retiros del personal judicial.

El reclamo de fondo fue la violación a la independencia del Poder Judicial y a la garantía de inamovilidad de los juzgadores; solo queda un caso por resolver en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Esta resolución, sin embargo, podría tardar años. Sin embargo, la parte demandante, la JUFED, sostiene que sus reclamos siguen vigentes, como por ejemplo que "la elección judicial es un golpe de Estado técnico”

“La propia Corte Interamericana ha sostenido, en su jurisprudencia, que cuando el Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo y el Legislativo se coordinan para reducir o eliminar la independencia del Poder Judicial, se configura la ruptura del orden constitucional”, expresó la organización al cierre del periodo de campañas judiciales.

Los desacatos y la crisis constitucional

En medio de toda esa cascada de litigios hubo una resolución clave: la orden judicial a la presidenta Sheinbaum de eliminar la publicación del decreto de reforma judicial del Diario Oficial de la Federación (DOF).

En respuesta, la mandataria amagó con denunciar a la jueza responsable, Nancy Juárez Salas, ante el Consejo de la Judicatura, pero entonces el sector judicial, siempre reacio a la aparición pública y al debate con el Ejecutivo, inició el 21 de octubre sus propias “mañaneras” para responder a la mandataria, quien públicamente anunció que no cumpliría la orden judicial.

Por esa exposición mediática fue posible conocer que, también de forma nunca antes vista, no solo la Presidencia, sino también el Senado, la Cámara de Diputados, los Congresos y más de 20 autoridades incurrieron en desacatos.

Todos los representantes de esos órganos del Estado simplemente ignoraron a los jueces.

Eso llevó a una crisis constitucional reconocida así por destacados juristas como Miguel Carbonell, quien por esas fechas dibujó así la situación: “No estamos en víspera de una crisis constitucional, ya estamos adentro (…) no habíamos visto que se dejaran de atender suspensiones dictadas por más de 70 jueces a todo o largo y ancho del país".

Tropezada organización

Tanto el Consejo de la Judicatura (CJF) como en el Senado recibieron orden judicial de no seguir con la elección: al primero para no entregar información sobre las vacantes a cubrir y a la Cámara Alta para que no emitiera la convocatoria a elección y no realizara la “tómbola” de cargos a elegir.

También el Poder Ejecutivo y el Judicial recibieron órdenes judiciales para no integrar los comités de evaluación, o bien, detener la selección de aspirantes.

Sin embargo, nada de eso se detuvo. El INE fue la única institución del Estado que combatió jurídicamente las órdenes judiciales de no realizar ninguna actividad relacionada con la elección y, aunque declaró iniciado el proceso, se mantuvo en impasse, a la espera de una resolución.

El 20 de noviembre reanudó tareas tras una “acción declarativa” de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), pero el retraso ya era de 50 días en la organización del proceso.

Los trabajos organizativos reiniciaron, aunque el INE admitió que al 21 de octubre había 284 amparos contra la reforma al Poder Judicial, decenas de suspensiones definitivas y provisionales y 60 juicios pendientes en el TEPJF.

Todo eso se hizo a un lado con la sentencia del Tribunal, pese a los amagos judiciales de multa o cárcel, un elemento más que se sumó a lo inédito en el marco de procesos electorales.

Hasta el 18 de diciembre, los 11 consejeros acumularon tres multas cada uno, por 162,855 pesos y denuncias por desacato ante la Fiscalía General de la República (FGR), pues esas fueron las medidas de apremio con las que los jueces intentaron hacer cumplir las suspensiones dictadas.

La litigiosidad de la elección se refleja en que, tan solo del 15 de septiembre al 20 de noviembre, el INE estimó 1,438 amparos tramitados contra la reforma y contra la elección judicial.

Meses después, el 13 de febrero de este año, el pleno de la SJCN analizó controversias del Senado y el INE para analizar el alud de amparos y concluyó que sí hubo desacatos, aunque también se admitió que una parte de las resoluciones se dictaron sin tener atribuciones para conceder suspensiones en materia electoral.