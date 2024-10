Reforma Judicial provoca inédita cascada de desacatos

Aunque parcialmente se ha acatado esa resolución de la jueza, hay otro conjunto de suspensiones incumplidas: unas fueron para suspender el debate legislativo, o bien para no remitir a las Legislaturas de los estados el decreto aprobado, lo que fue ordenado también por jueces de Morelos y Chiapas. Ambas las incumplió el Senado.

Otra suspensión fue para que el presidente de la República se abstuviera de publicar la reforma, lo que tampoco se cumplió y fue ordenado por el juez de Colima.

La Reforma Judicial fue publicada el 15 de septiembre, en plenas fiestas patrias, por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.

AMLO firmó la Reforma Judicial junto a Claudia Sheinbaum el 15 de septiembre. (Foto: Cuartoscuro/Moisés Pablo Nava)

Tras la publicación en el DOF, la jueza Juárez Salas concedió una suspensión con efectos restitutorios para dejar sin efecto la acción del Ejecutivo Federal.

Días más tarde, la Fundación Iris amplió su demanda. Se fue directamente contra el contenido de la reforma, por vicios del procedimiento y vicios de suspensión (desacato). Se ordenó la suspensión al Instituto Nacional Electoral (INE) para que no avanzara en el proceso de preparación de la elección judicial. La orden, se espera, esté en cumplimiento. Aunque el propio Instituto ha arrancado con los trabajos para el proceso que se desarrollará en 2025.

Por su parte, la jueza Grisell Rodríguez, del juzgado quinto de distrito en el Estado de Yucatán, atendió el amparo promovido por Leoncio Paisano y el 30 de septiembre pasado ordenó la suspensión prácticamente total de la elección: que el Senado no emita convocatoria y que el INE suspenda actuaciones.

A las dos cámaras del Congreso y a las 32 legislaturas de los estados les emplazó a no concretar las reformas secundarias y al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) que no implementara la reforma.

En este último caso, el CJF no deberá informar al Senado la proporción de cargos a elegir de cada circuito judicial, número y lugar de adscripción donde están las vacancias, renuncias y retiros programados, insumo que es necesario para que el Senado emita la convocatoria a seleccionar los cargos a elegir.

Todas las suspensiones enlistadas fueron ignoradas por Morena y aliados en las cámaras, pues como lo han dicho sus representantes -entre ellos Ricardo Monreal y Gerardo Fernández Noroña-, ''nada puede frenar la elección en el Poder Judicial''.

¿Qué sigue en el litigio contra la reforma judicial?

Para el abogado Alejandro Valenzuela, todos los diputados y senadores que desoyeron las resoluciones de suspensión de los jueces de Morelos y Chiapas deben ser sancionados, por lo que ya interpuso demanda de juicio político en la Cámara de Diputados.

“Ya si el amparo o la suspensión estuvo bien otorgada o no, eso corresponde a la litis, al fondo de un asunto, pero no se vale que digan no estoy de acuerdo con el amparo, no lo cumplo”, expresa.

Raúl Andrade, constitucionalista y representante legal de la Fundación Iris, una de las promotoras de los amparos para frenar la orden judicial, expone que ahora toca que los jueces valoraren si hubo o no desacato, en lo que los amparos se analizan o la Suprema Corte lo hace.

La expectativa es que los jueces concluyan que sí se incurrió en un desacato, que hagan cumplir sus órdenes y que se retrotraiga todo, es decir, que vuelva al estado original de cosas, que no sea existente la Reforma Judicial al dejarse sin efecto la publicación en el DOF. Esto, ya ordenó la jueza de Veracruz y no se ha concretado.

“Si el juez (de Colima) no lo hace, iríamos al recurso de queja para inconformarnos por ese desacato ante un Tribunal”, destaca Adrade.

Pero incluso el jurista plantea que no basta ahora que se actúe y frene la Reforma Judicial sino que se defiendan las facultades de los jueces y tribunales para emitir suspensiones, pues ahora también éstas, como parte de la figura del amparo, están siendo debilitadas.

“Está en riesgo por esta desobediencia en que incurrieron prácticamente todas las autoridades señaladas como responsables, lo que procede ahora es denunciar el caso ante la Fiscalía General de la República (FGR), pues no se puede sentar el mal precedente de ignorar la orden de un juez con el argumento de que no se está de acuerdo”, señala.