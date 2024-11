La Reforma Judicial va; Corte no alcanza los votos necesarios para invalidar

Sin entrar al análisis de fondo

Como cuatro ministros se pronunciaron porque no era posible entrar al análisis de la constitucionalidad de la Reforma Judicial, no podrían entonces reunirse los ocho votos necesarios para, en su caso, declararla inválida, así sea parcialmente.

Por tanto, se declaró desestimar los conceptos de invalidez que fueron planteados en las acciones de inconstitucionalidad que pretendían frenar total o parcialmente la Reforma Judicial y no entrar al análisis de fondo, pues al no contar con ocho votos, no podría concluir en la declaratoria de invalidez parcial como propuso el ministro ponente, Juan Luis González Alcántara Carrancá.

El mismo ponente admitió que les correspondía "aucontenerse y parar". “Es decir, es estéril el estudio de fondo si ya se pronunciaron las ministras Yasmín Esquivel, (Loretta) Ortiz, (Lenia) Batres y (Alberto) Pérez Dayán por la improcedencia de este medio de control y se manifestaron también los cuatro por la voluntad de no obligarse a la mayoría de la precedencia, y por lo tanto de no pronunciarse respecto del fondo”, dijo.

“Sin ellos ninguna invalidez es posible bajo el parámetro de ocho votos que previamente regían nuestra mayoría calificada”, expuso.

Así, tras la votación mayoritaria que consideró que se requieren ocho votos para declarar una inconstitucionalidad, misma que no se conseguiría, por lo que se dio por terminada la sesión.