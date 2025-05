La elección judicial estrena formato para votar en México: 11 cambios clave

5.- Modifican orden en casilla

Ahora habrá un cambio sobre cómo operará cada casilla para agilizar los tiempos.

Hasta ahora un ciudadano al presentarse a votar entregaba su credencial, era buscado en Lista Nominal de Electores (LNE), una vez hallado se le entregaban sus boletas para pasar al cancel a votar en secreto. Al término regresaba a recoger su credencial, le era marcada la credencial y entintado el dedo con tinta indeleble.

Como ahora se concentrarán electores de una casilla seccional (más de 2,250 potenciales votantes) se decidió modificar el orden.

Para la elección judicial, se modificó el orden de estadía en las casillas y ya no será necesario pasar dos veces a la mesa directiva. (Foto: Crisanta Espinosa Aguilar/Cuartoscuro)

Ahora el flujo consistirá en que la persona electora pasará una sola vez a la Mesa Directiva, mostrará su credencial para ser localizado en la Lista Nominal. Tras ser identificado recibirá sus boletas, se le marcará su credencial y el dedo pulgar derecho con el líquido indeleble, para pasar a la mampara, votar y salir, por lo que no regresará a la mesa directiva.

6.- Candidatos con número y color

El modelo electoral no podía aplicarse a la elección judicial, pues el Poder Judicial no se organiza solo a nivel federal y local o por entidades, lo hace por circuitos (casi todos representan un estado) y por especialidades, las cuales no se dividen territorialmente.

Por ejemplo, la especialidad de magistratura de justicia para adolescentes no hay a nivel federal, así que es una especialidad solo local y se elige en cada estado. En el caso de la especialidad en materia mercantil especializada en extinción de dominio, es de carácter federal y local, y se elige en todo el país y en los estados con elección judicial.

Con una boleta por cada uno de los cargos especializados en juego, más las seis que se tienen previstas para ministros de la Corte, integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial o magistrados de Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), de Salas Regionales de ese mismo Tribunal, jueces y magistrados, se dispararía el número de papeletas, por lo que se optó por diferenciarlos por color.

Para evitar tener decenas de boletas, una por cada cargo a elegir, el INE decidió juntarlos en una sola papeleta, es decir, como si en una misma boleta votaras por presidente y diputados en una elección normal.

Y como en esas papeletas aparecerán decenas de nombres, y estos candidatos no van al mismo cargo sino a distintos, se decidió que cada nombre esté relacionado con un número y su especialidad, con un color.

Para ejercer el voto, los ciudadanos deberán poner en los recuadros el número que corresponde al candidato o candidata que seleccionaron. (Foto: Victoria Valtierra/Cuartoscuro)

Por tanto, el ciudadano deberá anotar el número del candidato de su preferencia en uno de los varios recuadros de colores colocados en la parte superior de la papeleta. El color del recuadro debe ser del mismo al que tenga el candidato.

7.- Conteo solo de boletas

Antes en cada casilla se contaban los votos para cada partido o, en su caso, cada coalición o candidatura común. Hechas las cuentas, los datos se consignaban en un acta de casilla y en una sábana, que se pegaba afuera de la casillas con el número de votos obtenidos para cada candidatura.

Se le toma una foto al acta por un Capacitador Electoral (CAE) y se remite al INE para alimentar el PREP. Se guarda todo en sobres especiales y se sella en un paquete electoral, para enviarse al Consejo Distrital correspondiente.

Ahora todo ese procedimiento no será así. Debido a que todas las boletas a todos los tipos de cargos serán depositados en urnas únicas, los funcionarios de casilla solo las separarán por colores y solo se sumarán los votos emitidos por cada cargo, pero no el sentido de éstos.

Para ministros de la Corte se designaron las boletas moradas, para el Tribunal de Disciplina, el color verde menta; para magistrados electorales azul; para magistrados de circuito rosa y para jueces amarillo.

Los funcionarios de mesa de casilla dividirán por colores (o sea por cargos sujetos a elección), pondrán en sobres las papeletas, las sellarán con cinta de seguridad con la leyenda “INE” y las remitirán a cada Consejo Distrital armadas en paquete electoral junto con las boletas.

En la sábana afuera de la casilla solo se consignará el número de votos recibidos, pero no qué candidaturas los recibieron.

8.- Boletas no invalidadas

En una elección como la conocemos, una vez contados los votos, se marcaban las boletas no usadas con dos rayas para dejarlas impedir cualquier mal uso, una medida establecida en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe).

Sin embargo, el INE no estableció esa invalidación de boletas no marcadas como uno de los pasos a seguir, y por mayoría de tres votos contra dos, el pleno de magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación respaldó la decisión de no establecer ese candado.

La consejera electoral Claudia Zavala explica que normalmente cuando termina la votación, se meten en un sobre las boletas que no fueron utilizadas, pero en esta ocasión no será así porque lleva mucho tiempo.

"Como generalmente son las que no se ocupan, pues se cancelan, digamos, inutilizar, así se llama, o cancelar las boletas, pero eso llevaba tiempo. Y nosotros lo que hoy jugamos, es con la variable del tiempo, porque los paquetes después se van a tener que trasladar", detalla.