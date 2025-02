Tribunal confirma pérdida de candados para elección judicial

Con tres votos del bloque de magistrados que encabeza Soto, y dos votos en contra emitidos por los magistrados Janine Otálora y Reyes Rodríguez, el TEPJF confirmó esos cambios en el modelo electoral acordado por el Instituto Nacional Electoral (INE).

Al analizar un conjunto de juicios ciudadanos en los que se impugnó el modelo de casilla seccional, el diseño e impresión de la documentación para el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación y el modelo de casilla seccional única para las elecciones concurrentes, los magistrados se confrontaron.

La magistrada presidenta argumentó que no hay que hablar de irregularidades ni cuestionar el modelo acordado por el INE. Una y otra vez pidió no anticipar anomalías.

“Y no objetar absolutamente todo porque eso sería llegar a la conclusión de que nada de esto sirve y entonces todo esta deslegitimado. A ver, está todo conforme a la Constitución”, expresó.

“Creo que un retroceso a la democracia seria obstaculizar un proceso porque no me gusta, porque no coincido”, dijo luego de oír a los magistrados Otálora y Rodríguez.

“Es una falacia decir que los ciudadanos no van a participar y que hay sospechosismo de cómo se van a contar los votos”, expuso Soto.

Pero en respuesta la magistrada Otálora comentó: “yo no he utilizado la palabra fraude ni una visión catastrófica de la elección. Mis intervenciones han sido basadas en un disenso jurídico”.

“Yo tampoco utilicé la palabra fraude, no hice un discurso político ni he dado una visión catastrófica”, también contestó Rodríguez.

Posible regreso del uso irregular de boletas no marcadas

El acuerdo del INE que fue validado fue el relativo a que en la elección judicial habrá “casillas seccionales” y en ellas una sola mega urna, en la que se depositarán votos de elecciones judiciales federales, elecciones judiciales locales y, en el caso de Durango y Veracruz, también se depositarán votos de elecciones a ayuntamientos.

Conforme al modelo, concluida la votación el 1 de junio, los funcionarios de mesas directivas de casillas solamente dividirán por colores (es decir, por cargos) las boletas recibidas en la mega urna y armarán los paquetes electorales, sin realizar escrutinio y cómputo, ni colocar fuera de las casillas la sábana de resultados, como ha ocurrido en todas las elecciones.

Los paquetes electorales junto con las boletas que no fueron usadas, y que también a diferencia de todos los procesos no serán inutilizadas con dos rayas, como marca la Ley General de Instituciones y procedimientos Electorales (Legipe) para evitar su mal uso, se remitirán tal cual al Consejo Distrital respetivo, que será donde se cuenten votos a cargo de funcionarios del INE.

Ambos virajes, no permitir el cómputo en casillas y a cargo de los ciudadanos capacitados y no invalidar las boletas no usadas, fueron los puntos que merecieron la alerta de los magistrados Otálora y Reyes.

Otálora expuso que durante la pandemia de Covid el TEPJF acordó que no debían suspenderse elecciones ocales y por el contrario debería protegerse el voto. “Ahora también debemos proteger la supervisión de la ciudadanía en el escrutinio y cómputo de los votos, ya que es un pilar de nuestra moderna democracia'', expresó.

Esa puede ser considerada “la función más importante de todo el proceso electoral ya que está vinculado directamente con la emisión de la voluntad ciudadana”, y por eso la ley dio esa garantía de certeza, legitimidad e integridad de esta parte del proceso electoral a las y los vecinos.

“Confirmar el acuerdo del INE en sus términos en este tema es en efecto un retroceso acorde con nuestra propia historia”, lamentó.

En cuanto a las boletas, Otálora se dijo en contra del proyecto de sentencia elaborado por el magistrado Felipe Fuentes, pues en él se consideró que no se ve en qué podría afectar a la certeza electoral dejar las boletas no marcadas por los ciudadanos, sin inutilizar.

Por el contrario, invalidar esas boletas “es un mecanismo de control en casilla único e irrepetible” que impide que puedan sufrir “una alteración que genere dudas sobre el número de boletas válidas en favor de las candidaturas” y ese candado fue puesto debido a la historia democrática.

La cancelación de las boletas en un proceso que no va a tener vigilancia directa de representantes de las candidaturas (debido a que los candidatos judiciales carecen de estructura), “resulta un elemento de confianza indispensable en este proceso ciudadano”, dijo.

“Quiero recordar que la justicia electoral nace en México para que se cuenten bien los votos, dadas las acusaciones que existían en aquel entonces de una manipulación de los sufragios por parte de un partido hegemónico.

“Esa sospecha y desconfianza están tan arraigadas en la memoria de nuestra sociedad que aún hoy no ha sido posible implementar el voto electrónico pese a su eficacia y eventual ahorro económico. Por eso mismo, estimo que las autoridades electorales tanto administrativas como jurisdiccionales debemos justamente cuidar este principio de certeza”, pidió la magistrada sin éxito.

Incluso la magistrada alertó que esas modificaciones podrían sentar un precedente “para que el día de mañana en una elección puedan suprimirse el cómputo en casilla por la ciudadanía así como la no nulidad de boletas sobrantes”.

El magistrado Reyes Rodríguez recordó que invalidar boletas sobrante está en la Legipe. “Las boletas deben inutilizarse con dos rayas diagonales de tinta y luego cerrarse en paquete cerrado. Es un mecanismo ciudadano para darle certeza”.

En defensa de convalidar el nuevo modelo, el magistrado Felipe De la Mata admitió que es un “abandono temporal” al modelo ciudadano.

“El abandono temporal del paradigma de ciudadanización de la casilla responde a las circunstancias especiales de la elección, a la primera vez que se eligen funcionarios judiciales, a la primera vez que se tiene una boleta con múltiples votos, además a la primera vez que se escribe el número del votante; bueno, del voto, respecto de cada uno de los votantes; a la primera vez que se hará un escrutinio y cómputo donde habrá decenas, es que lo quiero hacer notar, decenas de candidaturas”.

De la Mata incluso dijo que en Consejos Distritales el conteo de votos podría durar hasta 12 días.