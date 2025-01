Elección judicial reduce vigilancia ciudadana y pone en riesgo la certeza

Los otros cambios

Esta modificación al modelo electoral no es la única. Ya suman alrededor de una veintena de decisiones tomadas por el INE para modificar el modelo electoral, ya sea por austeridad o por los requerimientos de una elección novedosa, pues nunca se había realizado ningún proceso electoral para elegir cargos judiciales.

Así, para la jornada electoral judicial se decidió, por vez primera en una elección nacional, no instalar casillas, sino centros de votación, uno por sección electoral y a los que el INE bautizó como "casillas distritales".

También se reducirá el número y tiempo de contratación de capacitadores y asistentes electorales; se modificaron los modelos de boletas y no se permitirá el voto de mexicanos en el exterior, ni el de personas en reclusión.

Otras enmiendas son que no se realizará la verificación del padrón electoral previo a la elección y se reducirán las medidas para hacer infalsificables las boletas, en ambos casos por falta de recursos para que esos controles se apliquen como en elecciones ordinarias.

Eso, sumado a que se elegirá en urnas a quienes deben ser jueces, ministros y magistrados, y no a candidatos a representantes populares ni autoridades de gobierno, ha llevado al INE a modificar sobre la marcha, y drásticamente, la forma de realizar comicios.

El INE tuvo que generar una geografía electoral especial para hacer compatible el sistema judicial con el electoral. Dividió los circuitos judiciales (que casi territorialmente coinciden con las entidades) con los distritos electorales, sin que los juzgadores tengan la responsabilidad de atender necesariamente a esa división territorial.

También se modificó la estrategia de capacitación y la de difusión, que ahora se dedicarán a explicar las novedades que implica la elección judicial y su importancia.

Para el consejero del INE, Ucc Kib Espadas, hay “un deterioro en las condiciones de desarrollo de las elecciones", aunque sostiene también que el organismo realiza lo necesario para concretar el proceso.

Sin embargo, en una sesión del INE admitió otras afectaciones al funcionamiento regular del INE: se reducirán los avisos domiciliarios por el cambio de casilla derivados de modificaciones al marco geográfico y habrá reducción de recursos de operación para oficinas de partidos y consejeros.

Para el exconsejero del INE y experto electoral, Javier Santiago Castillo, el modelo construido para la elección “es un modelo no eficiente porque lo básico de una elección es conocer a los candidatos para poder votar por ellos. Pero eso no se va a dar y, si las personas no conocen a nadie, ¿cómo van a votar por ellos?”, cuestiona.

Pese a todo, considera que no hay dudas sobre la certeza del proceso ni la calidad de la elección.

“El padrón es altamente confiable y ,aunque no haya revisión esta vez, las inconsistencias que suelen hallarse son mínimas, no creo que tenga ninguna incidencia. Que no haya PREP no importa, no tiene ningún sentido”, valoró.