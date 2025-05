El INE retrocede en garantía de derechos en la elección judicial, dice consejera

En respuesta a las observaciones de personas con discapacidad, reconoció que es un modelo muy complejo el de la elección judicial, por los requisitos legales que están previstos para construir las boletas electorales, amén de la gran cantidad de cargos y nombres, lo que “no es idóneo para la comunicación en términos de accesibilidad”.

Rumbo a las elecciones judiciales de 1 de junio, el INE realizó un simulacro de la votación y las medidas que aplicará para la inclusión de personas con discapacidad, con participación de ciudadanos con capacidades diferentes, quienes evidenciaron que aún hay rezagos y no existen medidas de plena inclusión, además de un formato de boletas poco accesible, por lo que pidieron ser consultados con más frecuencia.

A nombre del INE, Zavala indicó: “eso merece que de las autoridades del Estado mexicano en particular desde el INE, pues sí pidamos una disculpa a todas las personas porque habíamos progresado en ciertas garantías y este proceso electoral hubo un retroceso. ¿Por qué fue el retroceso? Ya lo comentaron aquí. Tiempo y recursos, pero sobre todo el tiempo”.

Entre las medidas que a diferencia de otras elecciones se habían conseguido y esta vez no podrán ser, está el voto en prisión preventiva, “un grave retroceso” porque se trata de que las personas que no tienen sentencia y por tanto aún tienen todos sus derechos políticos vigentes, puedan ejercerlos, pero no podrán el 1 de junio.

“¿Quién más interesado en elegir y en ver a sus juezas y jueces que quien está sometido al imperio de la jurisdicción hoy, verdad? Pero bueno, son de los retrocesos y eso hay que decirlo con toda claridad porque en tema de derechos humanos debemos avanzar y no retroceder”, dijo la consejera.

El segundo retroceso, expuso, es que en el sistema “Conóceles” para los candidatos a elección judicial es la única forma para acceder a sus trayectorias.

Un tercer revés es que el voto anticipado que podrán emitir las personas que el día de la elección no pueden ir a las urnas por diversos problemas, incluso no tener movilidad, sólo podrá ejercerse por cargos nacionales, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial y los integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Pero no se podrá contar con esa posibilidad para elegir cientos de jueces o magistrados de circuito.

Además originalmente el protocolo del INE no contemplaba el voto de las personas cuidadoras o acompañantes de los ciudadanos con discapacidad que acudirán a sufragar.

“No habíamos puesto en los procedimientos a las personas cuidadoras. ¿Y qué fue lo que hizo que se activara? Pues el reclamo y que van y promueven sus juicios y a través de los medios de impugnación conquistan los derechos. Creo que esta es una lección muy grande que tenemos hoy en este proceso electoral, no solo el INE”, dijo la consejera.

Zavala dijo que el INE comenzará a trabajar ya para lo que viene, de modo “que no vuelva a haber un proceso electoral de cualquier tipo ordinario, extraordinario sin todas, todos, todos”.

Este martes en la sede del INE y durante el simulacro electoral algunos de los participantes señalaron la ausencia de más medidas. Por ejemplo, por primera vez en 22 años no habrá mascarilla o boletas en Braille para que personas ciegas o con visión baja puedan saber por quién votar y en cambio ahora deberán ser auxiliadas por un acompañante o por algún funcionario de casilla.

Melesio Soriano, quien tiene una discapacidad motriz y usa silla de ruedas, recordó que el INE no autorizó esas papeletas, pues implicaría imprimir seis cuadernillos.

Hilda Laura, persona con discapacidad visual, advirtió que el tema “no debe ser una cuestión de costo sino de ejercicio de derechos”.

“Perdón de que se los diga, pero esto de que su página es accesible… esta página no es accesible, ninguna de sus plataformas”, dijo. Y pidió se les inviten más seguido para mejorar.

Brenda Gutiérrez, persona con discapacidad, planteó que fue complicado distinguir las boletas y pidió ser inclusivos también con personas que no tienen discapacidad no visible.

Flor Dessiré León, directora de la Unidad Técnica de igualdad de género y no discriminación del INE, pidió a los asistentes ver que este es un gran momento histórico y una elección inédita.