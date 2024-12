El año que “jubiló” a AMLO tras décadas de opositor y gobernante

El 1 de octubre, tras entregar la banda presidencial a Claudia Sheinbaum en la Cámara de Diputados, inició el retiro de López Obrador.

Aunque se esperaba su traslado inmediato a Chiapas no fue así. El expresidente decidió quedarse unos días más en la capital del país antes de viajar a Palenque y cambiar de rutina. Del trabajo de escritorio y de campo, pasó a la lectura, el descanso, las caminatas entre ceibas y la escritura.

“Me enteré de que me van a esperar en Palenque, pues saben qué, no voy a llegar a Palenque, no me voy a ir a Palenque, me voy a aclimatar unos días aquí y ya de aquí me voy para que no estén esperando y digan no llegó; me voy a aclimatar aquí unos días”, dijo el entonces presidente 25 de septiembre.

Cuatro décadas en la vida pública

López Obrador realizó su trayectoria entre Tabasco y la Ciudad de México. En su tierra natal, apoyó la candidatura a senador del poeta tabasqueño Carlos Pellicer y en 1977 fue director del Instituto Indigenista.

En 1984 vivió en la Ciudad de México donde obtuvo la dirección de Promoción Social del Instituto Nacional del Consumidor.

Entre 1996 y 1999 fue presidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD), el cual lo postularía más tarde dos veces por la Presidencia de México.

En el año 2000 López Obrador llegó a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, cargo que lo catapultó para buscar por primera vez la presidencia en 2006, pero con un apretado margen, el ganador ese año fue el panista Felipe Calderón.

En 2012, López Obrador nuevamente compitió por la Presidencia, pero la elección la ganó Enrique Peña Nieto, con lo que el PRI regresaba al Ejecutivo federal tras 12 años de su histórica derrota. Ese mismo año, López Obrador renunció a su militancia en el PRD y anunció que formaría su propio partido, el cual nació como un movimiento: Morena.

El 2018 fue año que López Obrador ganó la Presidencia de la República y lo hizo con una amplia ventaja: 30 millones 113,483 votos, el 53.19% del total.

El morenista dejó el cargo gozando de una amplia popularidad, después de haber concretado proyectos emblemáticos -cuestionados e impugnados- como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, la Refinería de Dos Bocas y el Tren Maya en el sureste del país.