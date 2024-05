¡Por fin, se acabaron las campañas! ¿Y ahora?

Los analistas y los intelectuales no pueden renunciar a la crítica. La calidad de sus intervenciones en los debates depende, precisamente, del pensamiento crítico y la capacidad de reflexión. Esto no implica abandonar las afinidades políticas e ideológicas, pero sí exige sostener esas posiciones con congruencia: no se vale impulsar cierta agenda política un día y, a la mañana siguiente, defender lo contrario simplemente porque tu partido favorito le dio la espalda a esa causa. Lo congruente en ese caso sería criticar a tu partido predilecto por traicionar el programa o las propuestas que enarbolaba.

Además, si se critica a los miembros del partido por una cosa (por ejemplo, corrupción o nepotismo), se debe criticar a los políticos de otras fuerzas por lo mismo. Medir con doble rasero es signo de incongruencia o incapacidad crítica.

Así pues, los medios de comunicación, los analistas y los periodistas tenemos una gran responsabilidad después del 2 de junio. No podemos cambiar el pasado: ya permitimos que la calidad de la discusión pública bajara notablemente durante este sexenio. Pero sí podemos ver hacia el futuro: es hora de comprometernos con la ética profesional y la congruencia. Durante el siguiente gobierno tenemos una responsabilidad con los ciudadanos: es hora de elevar el nivel del debate e incrementar la calidad de la cobertura periodística. Sin estos elementos, la deliberación será imposible y, sin deliberación ni discusión pública de alto nivel, la democracia se convierte en mero procedimiento electoral o artilugio retórico.

____

Nota del editor: Jacques Coste ( @jacquescoste94 ) es internacionalista, historiador, consultor político y autor del libro Derechos humanos y política en México: La reforma constitucional de 2011 en perspectiva histórica (Instituto Mora y Tirant lo Blanch, 2022). Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.