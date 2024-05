¿Y si no sale bien la elección?

Quisiera que la pregunta que lleva por título este apunte no tuviera sentido. Que careciéramos de motivos válidos para formularla. Que no hubiera noticias preocupantes relativas a la capacidad de las autoridades electorales para organizar los comicios, para garantizar la integridad del proceso, para generar confianza en los resultados –sean los que sean–. Este no era tema hace apenas unos años, en buena medida lo podíamos dar por descontado. En esta ocasión, sin embargo, las señales no son tranquilizadoras. Al contrario. No escribo estas líneas deseando tener razón, nada me gustaría más que estar rotundamente equivocado. Ojalá.