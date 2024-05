Elección chilanga, castigo electoral a Sheinbaum

Me ha sorprendido lo poco que se ha hablado durante las campañas sobre la enorme deuda de Claudia Sheinbaum con los capitalinos. Y no hablo de la tragedia de la Línea 12, del deterioro del Metro, de los problemas de agua o del mal desempeño de la economía local durante su gestión. Todas ésas son cuentas pendientes, sin duda, pero me refiero, más bien, a la irresponsabilidad de Sheinbaum al decidir dejar sus obligaciones como jefa de Gobierno en segundo plano y colocar sus esfuerzos prioritarios en su anticipada campaña presidencial, la cual duró, al menos, tres años.