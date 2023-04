El Circo 🎪 | Mago desmentido, salud cambia de franquicia y van a la campaña

CONTORSIONISTA

“Es una absoluta mentira”, afirmó en tono burlón el segundo del Domador, Adán Augusto López, al rechazar que el dueño del Circo de las 4 Tandas se hubiera desvanecido el domingo pasado en un desayuno. “Como que me quedé dormido; fue una especie de váguido, hablando coloquialmente; no perdí el conocimiento, (pero) sí tuve esa situación de desmayo transitorio”, reconoció el Domador desde Palacio en un video con el que, de paso, dejó más encogido que un contorsionista al Mago Adán por acusar de mentirosos a los medios que informaron el detalle del desmayo. Pero no fue el único, pues el contagio y enfermedad del presidente también dejó mal parado al escupe fuegos, Jesús Ramírez, quien el domingo rechazó que el malestar del Domador lo hubiera obligado a cancelar sus actividades en Yucatán. El truco en el fondo de todo el elenco se llama “charolear”, y lo hizo notar el Domador al explicar que cualquiera puede decir o instruir a hacer, pero tienen que recordar que Él es el “comandante supremo” y por eso releva, encoge, tuerce o desmiente a cualquiera.