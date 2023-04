El Circo 🎪| Otro acto del Mago Adán, escapismo panista y premio morenista

PASE M√ĀGICO

El Mago Ad√°n Augusto volvi√≥ a ejecutar un truco de los muchos que trae bajo la manga y con su sola presencia en la pista de la llamada C√°mara alta desapareci√≥ toda posibilidad de que se aprueben las tres vacantes para completar los siete puestos de los comisionados del INAI. Aunque a voz en cuello, la panista X√≥chitl G√°lvez hizo p√ļblico que Ad√°n Augusto dio la instrucci√≥n en una reuni√≥n a puerta cerrada a los senadores morenistas y les dej√≥ claro que el tema "no es prioridad" para el Circo de las 4 Tandas, en los hechos la instrucci√≥n se confirm√≥ a la hora de la votaci√≥n, y aunque el Senado podr√≠a hacerse acreedor a multas y sanciones por no aprobar los nombramientos, los saltimbanquis fieles al Domador de Palacio votaron en contra de que se pudiera abordar el tema y hasta se jactaron de que no lo har√°n sino hasta que ellos quieran. Cuentan que con ese truco de Ad√°n no s√≥lo se busca afectar la operaci√≥n del INAI, sino tambi√©n la operaci√≥n pol√≠tica de Ricardo Monreal, quien s√≥lo pudo ejecutar el acto de ‚Äúacatar la instrucci√≥n‚ÄĚ que sali√≥ desde Palacio.