ColumnaInvitada | Las redes sociales no votaron, pero sí influyeron

Analizando los datos anteriores no podemos negar que en las Redes Sociales Digitales se jugó otra elección. Ahí hubo participación, debate, descalificaciones, afirmaciones, pero, sobre todo, un interés por informarse sobre un tema que para muchos, al día de hoy, resulta novedoso y al mismo tiempo desconocido.

La apatía que se vivó en las urnas no se vivió en redes. Pero sí, las redes no votan, aunque al parecer sí influyeron. Si no, vea el caso de Arístides Rodrigo Guerrero García, quien se hizo viral en TikTok los primeros días de su campaña por estar “más preparado que un chicharrón”, quien está cerca de ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Nota del editor: Jesús Franco es Maestro en Comunicación Política y Pública. Colaborador del Observatorio de Medios Digitales del Tecnológico de Monterrey . Síguelo en X: @soyfrancoromero IG: jjesusfranco Tik Tok: mxidentidad. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.