Trump vs Musk, ¿qué revela la guerra de poder entre el magnate tecnológico y el presidente de EU?

¿De qué estamos hablando realmente? De lo que el informe Artificial Power ya advirtió con claridad: el poder que las élites tecnológicas han acumulado no es solo económico ni simbólico. Es estructural. Capaz de condicionar gobiernos, dominar infraestructuras, manipular información, moldear agendas públicas e incluso desafiar abiertamente a un presidente en funciones.

Elon Musk no es un disidente: hasta hace una semana, dirigía el Departamento de Eficiencia Gubernamental de Trump (DOGE), desde donde intentó rediseñar el aparato estatal, según la lógica corporativa de Silicon Valley. Su salida, motivada por una disputa presupuestaria, revela lo que ya sabíamos: el modelo de gestión pública basado en la “eficiencia algorítmica” no resiste la tensión democrática. Cuando el Congreso cuestiona o cuando el presupuesto impone límites, la élite tecnológica se retira y contraataca.

Musk no se fue en silencio. Decidió usar su plataforma X como campo de batalla y su imagen como arma. Transformó un desacuerdo administrativo en un conflicto personal, político, mediático y, ahora, moral. La acusación sobre Epstein —sin pruebas, pero con millones de interacciones— tiene un solo objetivo: destruir. No construir institucionalidad, ni fortalecer el debate público, sino deslegitimar a un rival a través del espectáculo.

El algoritmo no tiene patria

Lo preocupante no es solo el tono del enfrentamiento, sino lo que revela: que los grandes líderes tecnológicos no reconocen límites nacionales ni democráticos. Para ellos, gobernar es un ejercicio de rendimiento, y cuestionar el poder político no implica proponer algo distinto, sino simplemente reemplazarlo.

Así como los modelos de IA que promueve —cerrados, entrenados sin transparencia y orientados al beneficio privado— Musk opera como una caja negra: toma decisiones con impacto público, pero fuera de cualquier marco de control democrático. Dispara acusaciones, rompe alianzas, condiciona políticas públicas, y lo hace amparado en un poder que no proviene de las urnas, sino del mercado, de las infraestructuras que posee, de los datos que concentra y de la red social que ha colonizado.

Lo que estamos viendo es lo que Artificial Power define como “el nuevo régimen de poder”. Un régimen donde las decisiones no se debaten en parlamentos, sino en hilos virales; donde los líderes no rinden cuentas ante la sociedad, sino ante accionistas; y donde el futuro no se construye colectivamente, sino que se impone como software desde la nube.

Lo que está en disputa entre Elon Musk y Donald Trump confirma, con nombre y fecha, aquella advertencia: cuando el poder tecnológico y el poder político colisionan sin marcos institucionales claros, lo que emerge no es deliberación democrática, sino una guerra sin reglas. Musk ya no necesita cargos ni candidaturas para desafiar al presidente; le basta con una red social propia, el control de industrias clave y una audiencia global dispuesta a amplificar cualquier acusación, incluso sin evidencia. Trump, por su parte, no responde con institucionalidad, sino con represalias: contratos, subsidios, amenazas migratorias. Así, el Estado deja de ser árbitro para convertirse en parte del conflicto o rehén del mismo.

Este episodio cristaliza lo que Artificial Power denominó “el nuevo régimen de poder”: un ecosistema donde las decisiones públicas se gestan desde plataformas privadas, donde las narrativas virales suplantan el debate institucional, y donde los algoritmos reemplazan a las urnas como mecanismos de validación. La caída bursátil de Tesla, las amenazas de desclasificación y la invocación del caso Epstein sin respaldo probatorio no son anécdotas sueltas: son síntomas de una arquitectura política que habilita a los magnates tecnológicos a operar como soberanos sin fronteras, sin contrapesos y sin rendición de cuentas. La pregunta ya no es si Musk aspira a gobernar, sino si alguien puede aún gobernar sin él.

¿Quién controla a los controladores?

Trump, en su estilo, responde con amenazas directas: cortar subsidios, congelar contratos, cancelar misiones espaciales. Pero al hacerlo, refuerza otra de las tesis del informe: que el Estado, frente al poder tecnológico, ya no es árbitro. Es parte del juego. O, peor aún, rehén del mismo.

Musk no necesita ser candidato para disputar el poder. Ya lo tiene. Está en su capacidad de fijar agenda, alterar mercados, viralizar narrativas, y ahora, desafiar a un presidente en ejercicio sin temer consecuencias legales ni institucionales. Porque en esta arquitectura, las instituciones van detrás de los acontecimientos, no delante.