AMLO reaparece: “Estoy bien, sí tuve desmayo transitorio”

“Estoy bien. Tengo covid. Se me complicó porque me fui a una gira intensa que inicié en Veracruz. Fui después a Quintana Roo, a Yucatán, ahí tuve la crisis porque se me bajó la presión”, relató el mandatario en un video compartido en sus redes sociales.

El mandatario, que tiene 69 años, ya había contraído la covid-19 dos veces: la primera en enero de 2021 y la segunda en enero de 2022.

“En una reunión, como que me quedé dormido, fue una especie de váguido, hablando coloquialmente, no perdí el conocimiento, sí tuve esa situación de desmayo transitorio, y por la baja de la presión, querían llevarme en camilla y en una ambulancia al hospital”, agregó.

El mandatario contó que le tomaron la presión, “me pusieron un litro de suero y ya, afortunadamente no pasó a mayores, no hubo afectación en el corazón, cerebro, nada, y ya, decidí trasladarme a la Ciudad de México, pero no venía yo en una camilla, venía yo consciente”.

“Así llegamos aquí, escribí un mensaje, un tuit, informando, sin embargo, empezaron las especulaciones, pues mis adversarios tienen mucha imaginación. Han dicho muchísimas cosas: que me dio un derrame cerebral, que aquí, en Palacio Nacional, hay médicos especialistas, no es así, estoy bien, estoy trabajando, ya escribí dos borradores de los discursos del Día del Trabajo y de la Batalla de Puebla”, añadió.

"Estoy bien, me están informando de lo que está sucediendo en el país, afortunadamente las cosas están marchando", dijo.

El gobernante mexicano padece de hipertensión. En enero de 2022 tuvo un cateterismo, una exploración en el corazón. Antes, en diciembre de 2013, sufrió un infarto agudo de miocardio, por lo que entonces tuvo una cirugía coronaria.

“El creador y nuestros deseos de vivir nos van a permitir terminar nuestro mandato”, declaró esta tarde López Obrador.

“Ahora que me he vuelto a enfermar, llama la atención de algunas personas, quienes quisieran que yo desapareciera, no deben actuar de esa manera. Me producen sentimientos de afecto, pues los considero muy desprovistos de buenos sentimientos, los veo muy solos, muy vacíos, con mucho odio, no deberían de pensar así, no hay que desearle mal a nadie. Hay que aplicar el principio del amor al prójimo”, declaró.

Morenistas celebran

Políticos y funcionarios celebraron en redes sociales que el presidente López Obrador se esté recuperando.

Muy buena noticia ver bien a nuestro Presidente Andrés Manuel López Obrador , ánimo y abrazos !! https://t.co/hzZ35qQuuG — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) April 26, 2023

Nos da mucho gusto verlo fuerte, como siempre, querido Presidente @lopezobrador_. ¡Aquí lo espera su pueblo! 🫶🏼 https://t.co/1YJXRPT6Nd — Mario Delgado (@mario_delgado) April 26, 2023

Nos da enorme gusto verlo bien, presidente.



A tod@s l@s que especularon, hay que recordar que tenemos mucho presidente y que las mentiras le hacen lo que el viento a Juárez. Nos vemos pronto, querido presidente. https://t.co/qqrxlpPRwU — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) April 26, 2023

Podría volver antes del fin de semana

El presidente Andrés Manuel López Obrador retomará sus actividades antes del fin de semana, afirmó este miércoles el secretario de Gobernación, Adán Augusto López.

“Todo parece indicar que antes del fin de semana ya estará reanudando sus actividades de manera normal, continúa en aislamiento, pero ya recuperándose de su afección”, aseguró el funcionario, quien sustituye al presidente en las ruedas de prensa diaria del Gobierno.

El secretario de Gobernación aseveró que “el presidente de la República continúa recuperándose, ya cada día son menos los síntomas, la sintomatología, asociada en estos casos a covid-19".

Por otro lado, el Gobierno pospuso este martes la cumbre comercial de líderes latinoamericanos contra la inflación programada para el 6 de mayo en Cancún, "una decisión" que "se da luego de conocerse el diagnóstico positivo de covid-19 del presidente de la República", según la Cancillería.

En contraste, el secretario de Gobernación atribuyó el hecho a que “fue imposible conciliar las agendas de los presidentes y que se hará un replanteamiento para, más o menos, en unos 30 días, pueda llevarse a cabo”.

“No, nada que ver (con el contagio de López Obrador). Nosotros creemos, y así lo sostienen los médicos, que el señor presidente estará nuevamente reanudando sus actividades normales”, expresó.

-Con información de EFE.