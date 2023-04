LaSemanaResumida | ¿Quiénes son los culpables de la tragedia en Ciudad Juárez?

Adán Augusto no tiene madre.

Marcelo Ebrard no tiene madre.

El Instituto Nacional de Migración no tiene madre.

Y la administración del gobierno de López Obrador es un desmadre.

La tragedia migrante en Ciudad Juárez nos confirma por enésima ocasión que a la clase política le importa más salvar su pellejo, su hueso y su futuro polaco, que 39 migrantes muertos o 43 normalistas, o más de 10 feminicidios diarios en este país.