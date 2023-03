LaSemanaResumida | Las consecuencias de desbordar el poder para el Ejército

Un invento de la prensa, señor presidente… ¿O artimaña del Ejército para que el espionaje ilegal contra civiles, defensores de derechos humanos y periodistas sea encubierto desde la cúpular política-militar?

El presidente respondió a esta investigación documentada rechazando tajantemente que exista espionaje ilegal en su gobierno. No, no y no. Que todo es parte de un grupo de periodistas al servicio del neoliberalismo conservador que lo golpea todos los días.

Para el defensor de Derechos Humanos espiado por el Centro Militar de Inteligencia, con conocimiento del titular de la Defensa Nacional, estos dos casos: el de Pegasus 4T y la ejecución de jóvenes a manos de militares, son razones suficientes como para que el general secretario Luis Crescencio Sandoval presente su renuncia al presidente de la República…

Es más viable que Rafa Puente deje de ser entrenador de Pumas, con todo y la necedad de su directiva, a que el cuatro estrellas renuncie a todo el poder que AMLO le ha conferido.

Y antes de que los verdeolivos nos metan un malware por el software…

LA BUENA… Por fin se giraron 22 órdenes de aprehensión por el fraude en Segalmex.

LA MALA… Dejaron libre al exdirector jurídico de Segalmex y siguen sin encontrar 15,000 millones de pesos.

LA FEA… Ignacio Ovalle, exdirector de Segalmex con AMLO, y exdirector de Conasupo con Raúl Salinas… sigue trabajando en el gobierno.

O sea… ¿Ovalle como diputado priista celebró la ‘roqueseñal’? Con razón. Si la culpa no la tiene el Nacho, sino el que lo hizo comparsa…

No pues, ahora entiendo todo…

Yo soy Enrique Hernández Alcázar y los espero la próxima semana, aquí en Expansión Política.

Nota del editor: Las opiniones expresadas en esta columna y en el presente video solo representan a quien las expresa.